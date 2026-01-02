- Home
కొత్త సంవత్సరంలో బాయ్ ఫ్రెండ్ ని పరిచయం చేసిన 40 ఏళ్ళ హీరోయిన్.. తనకన్నా చిన్నవాడితో డేటింగ్
కీర్తి కుల్హారీ, రాజీవ్ సిద్ధార్థ తమ బంధాన్ని బయటపెట్టారు. ఇద్దరూ కలిసి రొమాంటిక్ క్షణాలను గడుపుతున్న వీడియోను పోస్ట్ చేశారు. అయితే రాజీవ్ కంటే కీర్తి పెద్దదని మీకు తెలుసా?
కీర్తి కుల్హారీ
'ఫోర్ మోర్ షాట్స్ ప్లీజ్' నటులు కీర్తి కుల్హారీ, రాజీవ్ సిద్ధార్థ కొత్త సంవత్సరం రోజున తమ ప్రేమను బయటపెట్టి అభిమానులను ఆశ్చర్యపరిచారు. వాళ్ళు కలిసి రొమాంటిక్గా గడిపిన క్షణాల వీడియోను పోస్ట్ చేసి, "ఒక చిత్రం వెయ్యి మాటలకు సమానం… ❤️ #happynewyear happy2026 అందరికీ…" అని క్యాప్షన్ ఇచ్చారు.
అభిమానులు వెంటనే వారి నిజ జీవిత ప్రేమకథను 'ఫోర్ మోర్ షాట్స్ ప్లీజ్'లోని వారి పాత్రలతో పోల్చి, సినిమాపై సరదాగా స్పందించారు. కింద ఉన్న వీడియో చూడండి.
కీర్తి, రాజీవ్ ప్రేమ
కీర్తి, రాజీవ్ ప్రేమ గురించి తెలిసి వారి అభిమానులు చాలా సంతోషిస్తున్నారు. అయితే, వారిద్దరి మధ్య వయసు తేడా తెలుసుకోవాలని చాలామంది అనుకుంటారు. 'పింక్' నటి మే 30, 1985న పుట్టింది. అంటే, ఆమె వయసు ఇప్పుడు 40 ఏళ్లు. మరోవైపు, 'రోమిల్ అండ్ జుగల్' నటుడు ఏప్రిల్ 11, 1986న పుట్టాడు. అంటే, అతని వయసు ప్రస్తుతం 39 ఏళ్లు.
వారిద్దరి మధ్య వయసు తేడా దాదాపు 11 నెలలు. రాజీవ్ కంటే కీర్తి పదకొండు నెలలు పెద్దది.
నెటిజన్ల కామెంట్లు
'ఫోర్ మోర్ షాట్స్ ప్లీజ్'లో, రాజీవ్ (మిహిర్) మాన్వి గగ్రూ (సిద్ధి)కి జోడీగా ఉంటాడు. కీర్తి (అంజ్) ఆ సిరీస్లో మాన్వి స్నేహితురాలిగా నటిస్తుంది. అందుకే కీర్తి, రాజీవ్ బంధంపై నెటిజన్లు ఫన్నీగా స్పందిస్తున్నారు. అంజ్ సిద్ధి భర్తను లాగేసుకుందని వీడియో కింద కామెంట్లు పెడుతున్నారు.
'ఫోర్ మోర్ షాట్స్ ప్లీజ్' నాలుగో, చివరి సీజన్ డిసెంబర్ 19, 2025న విడుదలైంది. విమర్శకులు, ప్రేక్షకుల నుంచి మిశ్రమ స్పందనలు అందుకుంది.
ప్రేమను అధికారికంగా..
కీర్తి, రాజీవ్ తమ ప్రేమను అధికారికంగా ప్రకటించినా, త్వరలో పెళ్లి బాజాలు మోగుతాయా అని అందరూ ఎదురుచూస్తున్నారు.
పెళ్లి, విడాకులు
కీర్తికి ఇంతకుముందు నటుడు సాహిల్ సెహగల్తో పెళ్లయింది. ఈ జంట 2016లో పెళ్లి చేసుకుని, 2021లో విడిపోతున్నట్టు ప్రకటించారు.