చిరంజీవి కోసం అల్లు అర్జున్ ఎంతకి తెగించాడో తెలుసా..అందరి ముందు అతడికి దిమ్మతిరిగే కౌంటర్ ?
ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్
ఐకాన్ స్టార్ అల్లు అర్జున్ ప్రస్తుతం పాన్ ఇండియా సినిమాలతో దూసుకుపోతున్నాడు. పుష్ప 2 తో అల్లు అర్జున్ సృష్టించిన ప్రభంజనం అంతా ఇంతా కాదు. ప్రస్తుతం అట్లీ దర్శకత్వంలో అల్లు అర్జున్ పాన్ వరల్డ్ స్థాయి సినిమాలో నటిస్తున్నాడు. గతంలో అల్లు అర్జున్ చిరంజీవి కోసం చేసిన కామెంట్స్ కొన్ని సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ కామెంట్స్ కొన్నేళ్ల క్రితం చేసినవి.
చిరంజీవిని పక్కన పెట్టారు
ఓ లెజెండ్రీ డైరెక్టర్ అల్లు అర్జున్ సినిమా ఈవెంట్ లో సపరేట్ స్టైల్, అభిమానులని ఏర్పరుచుకున్న హీరోల గురించి మాట్లాడుతూ చిరంజీవిని పక్కన పెట్టారు. ఆ లెజెండ్రీ దర్శకుడు ఎవరో కాదు దాసరి నారాయణ రావు. దాసరి మాట్లాడుతూ.. ఎన్టీఆర్ తనకంటూ సపరేట్ స్టైల్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు. నాగేశ్వర రావు గారికి ఒక స్టైల్ ఉండేది. వీరిద్దరి తర్వాత పవన్ కళ్యాణ్ తనకంటూ సపరేట్ స్టైల్ క్రియేట్ చేసుకున్నారు.
దాసరికి, చిరంజీవికి మధ్య విభేదాలు
ఇప్పుడు అల్లు అర్జున్ మరొక స్టైల్ తో దూసుకుపోతున్నాడు అని కామెంట్స్ చేశారు. చిరంజీవి ప్రస్తావన మాత్రం తీసుకురాలేదు. దాసరికి, చిరంజీవికి మధ్య విభేదాలు ఉన్నాయని అప్పట్లో జోరుగా ప్రచారం జరిగింది. ఈ ఈవెంట్ తర్వాత అల్లు అర్జున్ దాసరికి పరోక్షంగా కౌంటర్ ఇచ్చారు.
నాకు పర్సనల్ గా ఒక హిస్టరీ ఉంది
అల్లు అర్జున్ మాట్లాడుతూ.. నాకు పర్సనల్ గా ఒక హిస్టరీ ఉంది. ఆ హిస్టరీ పేరు మెగాస్టార్ చిరంజీవి. ఆయన ఎండలో కష్టపడితే ఆ నీడలో మేమంతా పైకి వచ్చాం. ఇండస్ట్రీలో ఎవరి తర్వాత ఎవరు అనే చర్చ వస్తే.. నాకు సంబంధించినంత వరకు చిరంజీవి గారి తర్వాతే ఎవరైనా అంటూ బన్నీ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
చిరంజీవి కోసం పరోక్షంగా
ఆ విధంగా అల్లు అర్జున్.. చిరంజీవి కోసం పరోక్షంగా లెజెండ్రీ డైరెక్టర్ కే కౌంటర్ ఇస్తూ మాట్లాడారు. అప్పట్లో ఈ వ్యాఖ్యలు తెగ వైరల్ అయ్యాయి.