Allu Arjun Fees: దేశంలోనే అత్యంత ఖరీదైన స్టార్గా అల్లు అర్జున్.. ఒక్క దెబ్బతో రజినీ, షారుఖ్ రేంజ్
'పుష్ప 2' బాక్సాఫీస్ దగ్గర సునామీ సృష్టించింది, కానీ అసలు షాక్ ఇచ్చింది అల్లు అర్జున్ సంపాదన. రూపాయికి 30 పైసల ఫార్ములాతో ఆయన ఏకంగా 600 కోట్లకు పైగా సంపాదించారు. ఈ మోడల్ ఆయన్ను దేశంలోనే అత్యంత ఖరీదైన స్టార్గా ఎలా మార్చిందో తెలుసుకోండి.
16
Image Credit : instagram
‘Pushpa’తో మొదలైన గ్లోబల్ క్రేజ్
2021లో విడుదలైన 'పుష్ప: ది రైజ్' తన కంటెంట్, స్టైల్తో ప్రపంచవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. ఈ సినిమా ఇండియాలో అన్ని భాషల్లో కలిపి రూ.267.55 కోట్ల నెట్ వసూలు చేసింది. విదేశాల్లో రూ.36.3 కోట్ల గ్రాస్ సాధించి, మొత్తంగా రూ.352 కోట్ల వరల్డ్వైడ్ గ్రాస్ కలెక్షన్ రాబట్టింది. ఇదే ఈ ఫ్రాంచైజీకి బలమైన పునాది వేసింది.
26
Image Credit : instagram
‘Pushpa 2’ బాక్సాఫీస్ సునామీ
డిసెంబర్ 5, 2024న విడుదలైన 'పుష్ప 2: ది రూల్' రికార్డుల మోత మోగించింది. ఇండియాలో ఈ సినిమా రూ.1265.97 కోట్ల నెట్ వసూలు చేయగా, ఓవర్సీస్లో రూ.292 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్ట్ చేసింది. దీంతో ఈ సినిమా మొత్తం వరల్డ్వైడ్ గ్రాస్ కలెక్షన్ రూ.1727.23 కోట్లకు చేరింది. ఇది భారతీయ సినిమా చరిత్రలోనే అతిపెద్ద హిట్స్లో ఒకటిగా నిలిచింది.
36
Image Credit : instagram
ఫ్రాంచైజీ మొత్తం కలెక్షన్ 2000 కోట్లు దాటింది
రెండు సినిమాలను కలిపి చూస్తే, 'పుష్ప' ఫ్రాంచైజీ ఇండియాలో రూ.1533.52 కోట్ల నెట్, ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.2079.23 కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేసింది. ఈ లెక్కలు 'పుష్ప' కేవలం సినిమా కాదు, ఒక గ్లోబల్ బ్రాండ్ అని నిరూపిస్తున్నాయి.
46
Image Credit : instagram
అల్లు అర్జున్ గేమ్ ఛేంజర్ ఫార్ములా: రూపాయికి 30 పైసలు
ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ రిపోర్ట్ ప్రకారం, నిర్మాత జి. ధనంజయన్ చెప్పినట్లుగా అల్లు అర్జున్ రెగ్యులర్ రెమ్యునరేషన్ బదులు 'రూపాయికి 30 పైసలు' మోడల్ ఫాలో అవుతున్నారు. అంటే, సినిమా సంపాదించే ప్రతి రూపాయిలో 30 పైసలు అల్లు అర్జున్కు వెళ్తాయి. ఈ స్ట్రాటజీనే ఆయన్ను మిగతా స్టార్ల నుంచి ప్రత్యేకంగా నిలబెడుతోంది.
56
Image Credit : X
‘Pushpa’ ఫ్రాంచైజీతో అల్లు అర్జున్ మొత్తం సంపాదన
ఈ యూనిక్ మోడల్ వల్ల 'పుష్ప' ఫ్రాంచైజీ నుంచి అల్లు అర్జున్ దాదాపు రూ.623.76 కోట్లు సంపాదించారు. ఈ మొత్తం ఏ భారతీయ నటుడి సంపాదన కన్నా చాలా ఎక్కువ. అందుకే ఆయన షారుఖ్ ఖాన్, ప్రభాస్, రజనీకాంత్ వంటి సూపర్ స్టార్లను దాటి అత్యంత ఖరీదైన స్టార్గా నిలిచారు. 'పుష్ప 2'తో అల్లు అర్జున్ సంపాదించిన డబ్బుతో రణ్వీర్ సింగ్ నటించిన 'ధురంధర్ 2' లాంటివి దాదాపు 3 సినిమాలు తీయొచ్చు. 'పుష్ప 2' బడ్జెట్ సుమారు రూ.225 కోట్లు అని అంచనా.
66
Image Credit : instagram
నిర్మాతలకు కూడా లాభదాయకమైన ఒప్పందం
ఈ మోడల్ అల్లు అర్జున్కే కాదు, నిర్మాతలకు కూడా లాభదాయకమే. సినిమాకు ముందే భారీ అడ్వాన్స్ ఫీజులు ఇవ్వాల్సిన పనిలేదు. దీనివల్ల బడ్జెట్, అప్పుల భారం తగ్గుతుంది. అల్లు అర్జున్ త్వరలో అట్లీ దర్శకత్వంలో 'రాకా' అనే సినిమాలో కనిపించనున్నారు. ఈ హై-బడ్జెట్ సై-ఫై సినిమా 2027లో విడుదల కానుంది. ఇందులో దీపికా పదుకొణె హీరోయిన్గా నటిస్తున్నారు.
