Venkatesh: ఫస్ట్ మూవీలోనే బికినీలో చూపించింది అందుకే.. ఓపెన్ గా చెప్పేసిన డైరెక్టర్, వెంకటేష్ కష్టాలు
డైరెక్టర్ రాఘవేంద్ర రావు ఓ మూవీలో డెబ్యూ చేసిన హీరోయిన్ ని స్విమ్ సూట్ లో చూపించారు. తొలి పరిచయంలోనే ఆమెని అలా ఎందుకు చూపించాల్సి వచ్చిందో ఆయన వివరించారు.
Venkatesh
విక్టరీ వెంకటేష్ కలియుగ పాండవులు చిత్రంతో హీరోగా ఎంట్రీ ఇచ్చారు. తొలి సినిమాతోనే వెంకీ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ అందుకున్నారు. ఈ చిత్రంతోనే ఖుష్బూ కూడా హీరోయిన్ గా ఎంట్రీ ఇచ్చింది. సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ కావడం, రాఘవేంద్ర రావు దర్శకత్వం కావడంతో తనకి గోల్డెన్ ఛాన్స్ దక్కింది అని తాను హ్యాపీగా ఫీల్ అయినట్లు ఖుష్బూ తెలిపారు.
తెలుగు కూడా రాదు
తాను సినిమాల్లోకి రావాలి అనే నిర్ణయం చాలా సడెన్ గా జరిగింది అని వెంకీ గుర్తు చేసుకున్నారు. అప్పటికి నాకు తెలుగు కూడా రాదు. చిన్నప్పటి నుంచి చెన్నైలో ఉండడంతో తమిళ్ బాగా వచ్చు. చదువు కోసం ఫారెన్ వెళ్లడంతో ఇంగ్లీష్ బాగా వచ్చింది. తెలుగు మాత్రం రాలేదు. దీనితో అప్పటికప్పుడు తెలుగు నేర్చుకోవాల్సి వచ్చింది అని వెంకీ అన్నారు.
విక్టరీ వెంకటేష్ అని అభిమానులు పిలుస్తారు
ఈ మూవీలో వి ఫర్ విక్టరీ అనే డైలాగ్ ని వెంకీ చెబుతారు. దాని వెనుక ఒక ఆలోచన ఉంది అని రాఘవేంద్ర రావు అన్నారు. వెంకటేష్ జనాలకు బాగా గుర్తుండిపోవాలి అనేది నా ఆలోచన. వి ఫర్ విక్టరీ అంటే సౌండింగ్ బావుంది. ఈ సినిమా హిట్ అయితే విక్టరీ వెంకటేష్ అని అభిమానులు పిలుస్తారు అని భావించాం. అదే జరిగింది అని రాఘవేంద్రరావు అన్నారు.
రాఘవేంద్ర రావు ఓపెన్ గా
ఈ మూవీలో ఖుష్బూ స్విమ్ సూట్ సన్నివేశాన్ని కూడా దర్శకుడు రాఘవేంద్ర రావు గుర్తు చేసుకున్నారు. ఆ స్విమ్ సూట్ సీన్ ని పెట్టింది ఆడియన్స్ కోసమే. ఫస్ట్ హాఫ్ లోనే స్విమ్ సూట్ లో చూపిస్తే ఇక సెకండ్ హాఫ్ లో ఏముంటుందో అనే ఆసక్తి ఆడియన్స్ లో మొదలవ్వడం కోసమే అలా చేసినట్లు రాఘవేంద్ర రావు ఓపెన్ గా చెప్పేశారు.
హీరోయిన్ ని స్విమ్ సూట్ లో చూపిస్తే
హీరోయిన్ ని స్విమ్ సూట్ లో చూపిస్తే చూపించారు.. నన్ను షార్ట్ లో చూపించడం ఎందుకు. ఆ సినిమా తర్వాత నన్ను అందరూ షార్ట్స్ వేసుకుని కనిపించు అని, ఆ విధంగా ఒక సీన్ పెడదాం అంటూ వెంటపడినట్లు వెంకీ సరదాగా కామెట్స్ చేశారు.