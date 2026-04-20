- NTR: కృష్ణ, ఎన్టీఆర్ సినిమాలకు చుక్కలు చూపించిన చిన్న హీరో..స్టార్ కాలేదు, ఆస్తులు మాత్రం వందల కోట్లు ?
పున్నమినాగు చిత్రంలో హీరోగా నటించిన నరసింహ రాజు ఆ తర్వాత టాలీవుడ్ లో వెనుకబడ్డారు. చిరంజీవి మాత్రం అగ్ర హీరోగా ఎదిగారు. అయినప్పటికీ నరసింహరాజుకి వందల కోట్ల ఆస్తులు ఉన్నాయనే ప్రచారం ఉంది.
70, 80 దశకాల్లో హీరోగా కోన్ని సినిమాల్లో నరసింహ రాజు నటించారు. నటనలో ఆకట్టుకున్నప్పటికీ ఆయన స్టార్ కాలేకపోయారు. ఆ తర్వాత క్యారెక్టర్ రోల్స్ కి మాత్రమే పరిమితం కావలసి వచ్చింది. పున్నమి నాగు, జగన్మోహిని లాంటి విజయవంతమైన చిత్రాల్లో నరసింహ రాజు నటించారు.
పున్నమినాగు సినిమాలో నరసింహరాజు హీరో
పున్నమి నాగు సినిమాలో నరసింహరాజు హీరో కాగా చిరంజీవి విలన్ గా నటించారు. కానీ ఆ తర్వాత చిరంజీవి తిరుగులేని స్టార్ గా ఎదిగారు. చిరంజీవి ఎదుగుదలకు ఆయన కృషే కారణం అని నరసింహరాజు అన్నారు. వీధుల్లో వెళ్లి ఆటోలు, రిక్షా లలో పాటలు వినిపించినా చిరంజీవి లేచి డ్యాన్స్ చేసేవారు. తన ప్రతిభని పెంచుకునేవారు. నలుగురు చూస్తారు అని సిగ్గుపడేవారు కాదు.
అందువల్లే ఛాన్సులు లేకుండా పోయాయి
చిరంజీవి ఎదుగుదల చూస్తే నాకు చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది. మన స్నేహితులుగా ఉన్నవారు ఎదిగితే మనం కూడా బావుంటాం అని నరసింహరాజు అన్నారు. అయితే నరసింహ రాజు అప్పట్లో ఎన్టీఆర్, ఏఎన్నార్ లని నోటి దురుసుతో తిట్టారని.. అందువల్లే ఆయనకి ఛాన్సులు లేకుండా పోయాయి అనే ప్రచారం ఉంది.
ఇంకాస్త ఎక్కువ చేసి రాశారు
దీని గురించి నరసింహ రాజు స్పందిస్తూ అవన్నీ ఇప్పుడు అనవసరం. నోటి దురుసుతో అనలేదు. ఉన్న మాట స్ట్రైట్ ఫార్వార్డ్ గా చెప్పాను. నేను చెప్పిన దానిని పత్రికల వాళ్ళు ఇంకాస్త ఎక్కువ చేసి రాశారు. వాస్తవానికి అది పెద్ద వివాదం కూడా కాదు. ఎన్టీఆర్ అయితే సీఎం అయ్యాక ఒకసారి కలవడానికి వెళితే కౌగిలించుకుని ఆప్యాయంగా మాట్లాడారు.
సూపర్ హిట్ చేశారు
కానీ పత్రికల వాళ్ళు రాసిన వార్తల కారణంగా ఎన్టీఆర్, ఏఎన్నార్ అభిమానులు నాపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నరసింహరాజు సినిమాలు ఇక చూడం అని బెదిరించారు. కానీ ఆ వెంటనే ఎన్టీఆర్ గారు సింహ బలుడు, కృష్ణ గారి సింహ గర్జన, నేను నటించిన జగన్మోహిని చిత్రాలు వారం గ్యాప్ లోనే వెంటవెంటనే రిలీజ్ అయ్యాయి. ఎన్టీఆర్, కృష్ణ సినిమాలు భారీ జానపద కథతో రూపొందాయి. అయినప్పటికీ అవి ఫ్లాప్ అయ్యాయి. కానీ ప్రజలు నా జగన్మోహిని చిత్రాన్ని ఆదరించి సూపర్ హిట్ చేశారు అంటూ నరసింహ రాజు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. మీకు 100 కోట్లకు పైగా ఆస్తి ఉందట నిజమేనా అని ప్రశ్నించగా అది నిజాం కాదు అని నరసింహ రాజు తెలిపారు. మా అబ్బాయికి సినిమాల్లోకి రావాలనే ఇంట్రెస్ట్ ఉండేది. కానీ నేను వద్దని చెప్పాను. ఇండస్ట్రీలో అదృష్టం కూడా ఉండాలి. దీనితో మా అబ్బాయి కెనడాలో బాగా సెటిల్ అయ్యి జాబ్ చేస్తున్నాడు. మా కోడలు కూడా జాబ్ చేస్తోంది. అక్కడే 2 హౌస్ లు కొన్నారు అని నరసింహరాజు తెలిపారు.