Alia Bhatt Cannes: రాకుమారిలా అలియా భట్.. గ్రీన్ గౌను వేసుకుని కేన్స్లో మెరుపులు..
కేన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ 2026లో అలియా భట్ స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా నిలిచింది. మింట్-గ్రీన్ కలర్ ప్రిన్సెస్ గౌనులో అచ్చం దేవకన్యలా మెరిసిపోయింది. ఆమె ఎలిగెంట్, మోడరన్ లుక్ సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది.
అలియా భట్ ప్రిన్సెస్ లుక్
కేన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్ 2026లో అలియా భట్ తన స్టైల్తో అదరగొట్టింది. అచ్చం కథల్లోని రాకుమారిలా మింట్-గ్రీన్ కలర్ గౌనులో కనిపించింది. ఈ డ్రెస్తో ఆమె 'ప్రిన్సెస్-కోర్' అనే కొత్త ట్రెండ్ను పరిచయం చేసింది. ఆమె గ్రేస్ఫుల్ లుక్ సోషల్ మీడియాలో అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
ఇది ఆమె బెస్ట్ ఇంటర్నేషనల్ రెడ్ కార్పెట్ లుక్స్లో ఒకటని అభిమానులు అంటున్నారు. ఈ మిడి బాల్ గౌనుకు సన్నని షోల్డర్ స్ట్రాప్స్, డీప్ నెక్లైన్, పెద్ద వాల్యూమ్తో ఉన్న స్కర్ట్ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. ఫ్రెంచ్ రివేరాలో ఈ మింట్ కలర్ డ్రెస్ అలియాకు చాలా ఫ్రెష్, ఎలిగెంట్ లుక్ను ఇచ్చింది.
గౌనుపై పూల ఎంబ్రాయిడరీ..
అలియా ధరించిన ఈ గౌనుపై ఉన్న హస్తకళ ప్రత్యేకంగా నిలిచింది. గౌను మొత్తం మీద పూలు, ఆకులతో కూడిన ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ చేశారు. ఇది చూడ్డానికి ఒక అందమైన తోటను గుర్తుచేసింది. గౌనుకే ఎక్కువ ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చేందుకు, అలియా తన స్టైలింగ్ను చాలా సింపుల్గా ఉంచుకుంది. ఈ డ్రెస్కు మ్యాచింగ్గా వైట్ హీల్స్, సింపుల్ జ్యువెలరీ ధరించింది. కొన్నిసార్లు సింపుల్ స్టైలింగే రెడ్ కార్పెట్పై పెద్ద ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేస్తుందని అలియా నిరూపించింది.
సిగ్నేచర్ మేకప్, స్లీక్ హెయిర్తో డ్రీమ్ లుక్
అలియా భట్ తన సిగ్నేచర్ సాఫ్ట్-గ్లామ్ బ్యూటీ స్టైల్తో ఈ లుక్ను పూర్తి చేసింది. గ్లోయింగ్ స్కిన్, నాచురల్ మేకప్తో తన ఫీచర్స్ను హైలైట్ చేసుకుంది. సైడ్ పార్టెడ్ బన్ హెయిర్స్టైల్, గౌనుకు పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అయ్యింది. 'తక్కువే ఎక్కువ' (less is more) అనే కాన్సెప్ట్తో ఆమె స్టైలింగ్ చాలా గ్రేస్ఫుల్గా, చిక్గా కనిపించింది. మొత్తానికి, అలియా కేన్స్ లుక్ ఒక మోడరన్ ఫెయిరీ-టేల్ ఫ్యాషన్ను కళ్ళకు కట్టింది.