Trisha Saree: సీఎం విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారంలో ఐశ్వర్య రాయ్ను త్రిష కాపీ కొట్టారా? వైరల్ అవుతున్న చీర
నటుడు విజయ్ ప్రమాణ స్వీకార కార్యక్రమానికి త్రిష కృష్ణన్ అందమైన నీలి రంగు చీరలో హాజరై అందరి దృష్టిని ఆకర్షించారు. ఆమె ఫోటోలు ఆన్లైన్లో వైరల్ అయిన వెంటనే, నెటిజన్లు ఆమె లుక్ను 2000ల నాటి ఐశ్వర్య రాయ్ క్లాసిక్ స్టైల్తో పోల్చడం మొదలుపెట్టారు.
సీఎం విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారం లో త్రిష లుక్..
మే 10న తమిళనాడు ముఖ్యమంత్రిగా సి. జోసెఫ్ విజయ్ ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఈ కార్యక్రమానికి త్రిష కృష్ణన్ ఎంతో హుందాగా హాజరయ్యారు. ఆమె అద్భుతమైన నీలి రంగు సిల్క్ చీరలో కనిపించారు. తక్కువ నగలు, మేకప్తో త్రిష చాలా సింపుల్ గా, అందంగా కనిపించారు.
చాలా హుందాగా కనిపించిన త్రిష
ఈ కార్యక్రమానికి త్రిష తన తల్లి ఉమా కృష్ణన్తో కలిసి వచ్చారు. ఆ ఫోటోలు వైరల్ అయ్యాయి. ఈ కార్యక్రమంలో త్రిష, ఆమె తల్లి ఎంతో ఆప్యాయంగా కనిపించారు. సోషల్ మీడియాలో త్రిష ఫోటోలు వైరల్ అవ్వగానే, ఆమె ఎత్నిక్ స్టైల్ను అభిమానులు తెగ పొగిడారు. చాలామంది ఆమెను హుందాగా ఉందని వర్ణిస్తే, మరికొందరు ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్తో పోలికలు పెట్టారు.
త్రిష స్టైల్ ఎలా ఉందంటే?
త్రిష ఆక్వా-బ్లూ రంగు సిల్క్ చీరను ఎంచుకున్నారు. దీనిపై చిన్న చిన్న డిజైన్లు, అందమైన గోల్డ్ జరీ బోర్డర్ ఉన్నాయి. ఈ చీరలో ఆమె చాలా హుందాగా కనిపించారు. దీనికి జతగా ఐవరీ రంగు బ్లౌజ్ను ధరించారు. దానిపై బంగారు దారంతో ఎంబ్రాయిడరీ వర్క్ ఉంది. ఈ లుక్కు డైమండ్ చోకర్, రూబీ డ్రాప్ చెవిపోగులు, డైమండ్ గాజులు, ఒక ఉంగరం ధరించి తన లుక్ను పూర్తి చేశారు.
ఐశ్వర్యా రాయ్ లుక్ తో పోల్చుతున్న అభిమానులు..
త్రిష తాజా లుక్ను చాలామంది 2000 సంవత్సరంలో ఐశ్వర్య రాయ్ వైరల్ లుక్తో పోల్చారు. అప్పటి ప్రధాని అటల్ బిహారీ వాజ్పేయితో 2000 సంవత్సరంలో ఐశ్వర్య రాయ్ సమావేశమైనప్పటి ఫోటోను నెటిజన్లు బయటకు తీశారు.
నెటిజన్లు ఏమంటున్నారంటే?
ఆ వైరల్ ఫోటోలో, ఐశ్వర్య కూడా దాదాపు అదే రంగు చీరలో కనిపించారు. దానిపై కూడా బంగారు దారంతో ఎంబ్రాయిడరీ ఉంది. ఆ లుక్ను ఆమె బంగారు నగలు, సెంటర్-పార్టెడ్ హెయిర్డో, వింగ్డ్ ఐలైనర్తో పూర్తి చేశారు. దీంతో నెటిజన్లు, "త్రిష, ఐశ్వర్య రాయ్ కట్టిన చీరనే కట్టారు" అని కామెంట్లు పెట్టడం మొదలుపెట్టారు.
ఐశ్వర్యతో మంచి అనుబంధం
మణిరత్నం 'పొన్నియిన్ సెల్వన్ 1'లో తనతో కలిసి నటించిన ఐశ్వర్య రాయ్ బచ్చన్ను త్రిష కృష్ణన్ గతంలో ప్రశంసించారు. ఒక ఇంటర్వ్యూలో, సెట్లో ఐశ్వర్యతో తనకు మంచి అనుబంధం ఉందని త్రిష చెప్పారు.
ఐశ్వర్య గురించి త్రిష ఏమన్నదంటే?
"నా షూటింగ్ మొదటి రోజే యాష్ మేడమ్ను కలిసి మాట్లాడే అదృష్టం నాకు దక్కింది. ఆమె గురించి నేను ప్రత్యేకంగా చెప్పనవసరం లేదు, ఆమె లోపల, బయట చాలా అందమైన వ్యక్తి. ఈ సినిమాలో మేమిద్దరం ఒకరినొకరం ఇష్టపడకూడదు, కానీ సెట్లో మేం చాలా బాగా కలిసిపోయాం," అని త్రిష ఎన్డీటీవీకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో తెలిపారు.
