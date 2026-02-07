క్రేజీ హీరో నుంచి హారర్ కామెడీ మూవీ.. సడెన్ గా విడుదల తేదీలో మార్పు, కారణం ఇదే
అక్షయ్ కుమార్ భూత్ బంగ్లా: అక్షయ్ హారర్-కామెడీ ‘భూత్ బంగ్లా’ విడుదల తేదీ మారింది. ఈ సినిమా మే 2026లో థియేటర్లలోకి రావాల్సి ఉండగా, ఇప్పుడు ఏప్రిల్ 10, 2026న విడుదల కానుంది. దీనికి ప్రియదర్శన్ దర్శకత్వం వహించారు.
భూత్ బంగ్లా విడుదల తేదీ
అక్షయ్ కుమార్ హారర్ కామెడీతో తిరిగి రాబోతుండటంతో అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. ఈ సినిమా మే 2026లో విడుదల అవుతుందని జనవరిలో బాలాజీ మోషన్ పిక్చర్స్ ప్రకటించింది.
ప్రియదర్శన్ దర్శకత్వం
శనివారం (ఫిబ్రవరి 7) చిత్ర నిర్మాతలు మరో ప్రకటన చేశారు. సినిమా విడుదల తేదీ మళ్లీ మారింది. ఇప్పుడు 'భూత్ బంగ్లా' కొన్ని వారాల ముందే అంటే ఏప్రిల్ 10న థియేటర్లలోకి రానుంది. ఈ సినిమాకు ప్రియదర్శన్ దర్శకత్వం వహించారు.
'భూత్ బంగ్లా' విడుదల తేదీలో మార్పు
అక్షయ్ తన X ఖాతాలో ఒక చిన్న టీజర్ పంచుకున్నారు. అందులో ఒక నల్ల పిల్లి కనిపిస్తుంది. ఆ పిల్లి టేబుల్పై ఉన్న క్యాలెండర్ను గీకుతుంది. అది మే నెల పేజీలో తెరిచి ఉంది. క్యాలెండర్ కింద పడి ఏప్రిల్ పేజీపై పాలు ఒలికిపోతాయి. పిల్లి 10వ తేదీని నాకుతుంది, ఇది సినిమా కొత్త విడుదల తేదీకి సంకేతం.
నిర్మాత ఏక్తా కపూర్
ఇంతలో, నిర్మాత ఏక్తా కపూర్ భూత్ బంగ్లా విడుదలపై తన ఉత్సాహాన్ని Xలో పంచుకున్నారు. ఆమె ఇలా రాశారు, "నాగిని తర్వాత 'భూత్'... బంగ్లా తన తలుపులు త్వరగా తెరుస్తుంది!!! 15 ఏళ్ల నిరీక్షణ... ఈ జంటను చూడటానికి."
Bhooth Bangla ka countdown rewind! ⏪
15 May ❌
10 April ✅
Milte hain theatres mein 🎬#భూత్బంగ్లాpic.twitter.com/HTvrb5dFMa
— Akshay Kumar (@akshaykumar) ఫిబ్రవరి 7, 2026
విడుదల తేదీ ఎందుకు మార్చారు?
ఒక ప్రకటనలో, చిత్ర బృందం విడుదల తేదీ మార్పు గురించి వివరిస్తూ, “సినిమా విడుదల తేదీని మార్చడం ద్వారా, బాక్సాఫీస్ వద్ద రద్దీని నివారించి, థియేటర్లలో అనుకూలమైన సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని నిర్మాతలు లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు. ఈ ఆలోచనకు అనుగుణంగా, అక్షయ్ కుమార్ తన ప్రతి సినిమాకు థియేటర్లలో సరైన సమయం దొరికేలా చూసుకుంటున్నారు. దీనివల్ల ప్రేక్షకులు సినిమాను పూర్తిగా ఆస్వాదించడానికి తగినంత సమయం లభిస్తుంది.”