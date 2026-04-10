Vishwa : గిన్నెలు కడిగా.. ఆకలితో అలమటించా! ఇప్పుడు రూ. 50 కోట్ల సామ్రాజ్యం.. బిగ్ బాస్ విశ్వ సక్సెస్ స్టోరీ
Bigg Boss Vishwa : యాక్టర్ విశ్వ కెరీర్లో ఎదుర్కొన్న అవమానాలు, ఆర్థిక కష్టాలు సంబంధించిన ఒక ఇంటర్వ్యూ ఇప్పుడు వైరల్ గా మారింది. పెద్ది సినిమాతో రీఎంట్రీ ఇస్తున్న బిగ్ బాస్ విశ్వ జీవితంలోని ఆసక్తికర విషయాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
విశ్వ ఎమోషనల్ జర్నీ చూస్తే కన్నీళ్లు ఆగవు
టాలీవుడ్లో టాలెంట్ ఉన్నా రాణించలేక, వెనక్కి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ పట్టుదలతో పైకి వచ్చిన వారు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. అలాంటి వారిలో నటుడు విశ్వ ఒకరు. సీరియల్స్ ద్వారా పాపులర్ అయి, బిగ్ బాస్ సీజన్ 5 తో అందరి మనసులు గెలుచుకున్న విశ్వ.. తాజాగా ఒక ఇంటర్వ్యూలో తన జీవితంలోని చేదు జ్ఞాపకాలను గుర్తు చేసుకుని ఎమోషనల్ అయ్యారు.
నాడు గిన్నెలు కడిగా.. రేషన్ బియ్యం తిన్నా !
విశ్వ సినీ ప్రయాణం సుమారు 24 ఏళ్ల క్రితం ప్రారంభమైంది. పదో తరగతి పూర్తయిన వెంటనే రంగుల ప్రపంచంలోకి అడుగుపెట్టిన ఆయన, విద్యార్థి వంటి సినిమాల్లో నటించారు. అయితే అదృష్టం ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండదు కదా. ఆర్థిక ఇబ్బందులు చుట్టుముట్టాయి. తన తండ్రికి వ్యాపారంలో నష్టం రావడంతో కుటుంబం రోడ్డున పడే పరిస్థితి వచ్చింది. ఆ సమయంలో బ్రతుకు తెరువు కోసం ఫాస్ట్ ఫుడ్ సెంటర్ నడిపినట్లు విశ్వ చెప్పారు. హోటల్లో పనివాళ్లు రాకపోతే స్వయంగా గిన్నెలు కడిగిన రోజులు ఉన్నాయనీ, తిండికి కూడా ఇబ్బంది పడి రేషన్ బియ్యం తిన్నామని చెబుతూ ఆయన కళ్ళనీళ్లు పెట్టుకున్నారు.
ఇండస్ట్రీలో తొక్కేశారు.. తమ్ముడిపై ఆధారపడ్డా !
టాలెంట్ ఉన్నా ఇండస్ట్రీలో కొందరు తనను ఎదగకుండా తొక్కేశారని విశ్వ ఆరోపించారు. అవకాశాలు రాకుండా అడ్డుపడటంతో మానసికంగా ఎంతో కుంగిపోయానని, ఆ సమయంలో తన తమ్ముడు అండగా నిలిచాడని చెప్పారు. దాదాపు ఆరు నెలల పాటు తమ్ముడి సంపాదనపైనే తన ఇల్లు గడిచిందని, ఆ రోజులు తన జీవితంలో మర్చిపోలేని పాఠాలని ఆయన అన్నారు. టాలీవుడ్ స్టార్ అక్కినేని నాగార్జున ప్రోత్సాహంతో సీరియల్స్ లోకి అడుగుపెట్టిన విశ్వ, బుల్లితెరపై స్టార్ గా ఎదిగినా.. వెండితెరపై తన ముద్ర వేయాలనే కసిని మాత్రం కోల్పోలేదు.
బిగ్ బాస్ విశ్వ లవ్ స్టోరీ ఇదే.. టైంపాస్ మెసేజ్ కాస్తా పెళ్లికి దారితీసి
విశ్వ తన భార్య శ్రద్ధతో ఉన్న అనుబంధం గురించి కూడా ఆసక్తికర విషయాలు పంచుకున్నారు. సెలబ్రిటీ క్రికెట్ లీగ్ సమయంలో శ్రద్ధకు విశ్వ అంటే ఇష్టం ఏర్పడింది. అయితే అప్పటికే ఒక బ్రేకప్ పెయిన్ లో ఉన్న విశ్వ, నిజమైన ప్రేమ ఉండదని నమ్మే స్థితిలో లేరు. మొదట్లో సరదాగా టైంపాస్ చేద్దామని ఫోన్ నంబర్ ఇస్తే, శ్రద్ధ మాత్రం వారం రోజుల్లోనే ప్రపోజ్ చేసిందట. ఆమె తన జీవితంలోకి వచ్చాకే అదృష్టం మారిందనీ, తన కోసం దేవుడు పంపిన ఏంజెల్ శ్రద్ధ అని విశ్వ ఎంతో ప్రేమగా చెప్పుకొచ్చారు.
రూ. 50 కోట్ల సామ్రాజ్యం.. పెద్ది తో విశ్వ గ్రాండ్ రీఎంట్రీ
యాక్టింగ్ కు కాస్త విరామం ఇచ్చి ఫిట్నెస్ రంగంపై దృష్టి పెట్టిన విశ్వ, ఇప్పుడు 'విశ్వ ఫిట్నెస్ క్లబ్' పేరుతో భారీ జిమ్ నెట్వర్క్ ను ఏర్పాటు చేశారు. దీని విలువ సుమారు 50 కోట్లకు పైనే ఉంటుందని రిపోర్టులు పేర్కొంటున్నాయి. తాజాగా మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్, బుచ్చిబాబు సన కాంబినేషన్లో వస్తున్న క్రేజీ ప్రాజెక్ట్ 'పెద్ది'లో విశ్వ కీలక పాత్రలో నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమాతో మళ్ళీ తన సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ గ్రాండ్ గా మొదలవుతుందని ఆయన ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. కష్టపడితే ఫలితం తప్పకుండా ఉంటుందని విశ్వ జీవితమే ఒక నిదర్శనం.