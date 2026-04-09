- Love song: ఈ పాటకు ఏ అమ్మయైనా కరిగిపోవాల్సిందే.. ‘సొమ్మసిల్లి పోతున్నవే’ పాట పూర్తి లిరిక్స్ ఇవిగో
Love song: ఈ పాటకు ఏ అమ్మయైనా కరిగిపోవాల్సిందే.. ‘సొమ్మసిల్లి పోతున్నవే’ పాట పూర్తి లిరిక్స్ ఇవిగో
Love Song : తెలుగు ఫోక్ సాంగ్స్ ఇప్పుడు సినిమా పాటలను మించిన పాపులారిటీతో దుమ్మురేపుతున్నాయి. సోషల్ మీడియాను షేక్ చేసిన 'సొమ్మసిల్లి పోతున్నవే ఓ సిన్నా రాములమ్మ' పాట పూర్తి లిరిక్స్ మీకోసం. ఈ సాంగ్ ను రాము రాథోడ్ పాడారు.
ప్రేమికులకు పిచ్చెక్కిస్తున్న ఓ సిన్నా రాములమ్మ సాంగ్
ప్రస్తుతం తెలుగు ఫోక్ సాంగ్స్ హవా నడుస్తోంది. మట్టి వాసనతో, స్వచ్ఛమైన గ్రామీణ యాసతో సాగే ఈ పాటలు అందరి మనసులను గెలుచుకుంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో 'సొమ్మసిల్లి పోతున్నవే ఓ సిన్నా రాములమ్మ' అనే పాట యూట్యూబ్లో సంచలనం రేపింది. సోషల్ మీడియాను షేక్ చేసింది. ఈ పాటలోని మాధుర్యం, భావోద్వేగం ఏ అమ్మాయినైనా కరిగించేలా ఉంటుంది.
ఈ సాంగ్ ను 'M S ADDA' అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ విడుదల చేసింది. ఈ పాటను ప్రముఖ ఫోక్ సింగర్ రాము రాథోడ్ పాడారు. పాటకు తన గాత్రంతో ప్రాణం పోశాడు. కేవలం పాడటమే కాకుండా, ఈ పాటలో రాము రాథోడ్ నటించారు. జోడీగా దివ్య భగత్ నటించగా, వీరిద్దరి మధ్య ఉన్న కెమిస్ట్రీ ఈ సాంగ్ను విజువల్గా కూడా క్లాసిక్గా మార్చేసింది. యూట్యూబ్ లో ఇప్పటివరకు 31 కోట్లకు పైగా (318184426) వ్యూస్, 1.6M లైకులు వచ్చాయి. ఈ సూపర్ హిట్ ఫోక్ సాంగ్ పూర్తి లిరిక్స్ ఇలా ఉన్నాయి..
సొమ్మసిల్లి పోతున్నవే పాట లిరిక్స్
కంటికి కునుకే కరువాయనే..
గుండెల బరువే మొదలాయనే..
సొమ్మసిల్లి పోతున్నవే ఓ సిన్నా రాములమ్మ
చెమ్మగిల్లి ముద్దియ్యవే చూపించవే నాపై ప్రేమ
నల్ల నల్లని కళ్ళతో నాజూకు నడుముతో
నన్నాగమే జేస్తివే
గుండె గాలిలో తేలుతూ ఆరాటాలాడుతు
నీ వొళ్ళోనే వాలెనే
సుట్టు దిప్పుకున్నావే ఓ సిన్నా రాములమ్మ
సెమట సుక్కోలే తీసెయ్యకే
నీ సీర కొంగుకే ముడివెయ్యవే
సింపుల్ పదాలతోనే పాట రచన
సాయంకాలం వేళ సందె పొద్దులాగ సెంతలోనే ఉండవే
సీకటేల మెరిసే సుక్కలాగ గుండెలోన దాగవే
నీటిలోన నీడ చూస్తుంటే ఈ వేళ నీ బొమ్మలా ఉన్నదే
నీ చేతినద్దేసి కలలన్ని చెరిపేసి కాలాన్ని మార్చకే
ఎక్కడున్నా ఎదురయ్యే నీ సన్నజాజి నవ్వులే
సక్కనైన సొగసులే నాకిచ్చి స్వర్గంలో బంధించవే
మంచి లొకేషన్లలో పాట చిత్రీకరణ
ఏటి గట్టు మీద ఎదురుసూపుల్లోన కళ్ళల్లో నిండినవే
గాలివానల్లోన గొడుగల్లే రమ్మన్న వెచ్చగా కౌగిలికే
నీ ఊహలే కన్న నీ ధ్యాసలో ఉన్న నా దరికి రమ్మంటినే
నిను వెతికే దారుల్లో అడ్డంకులెన్నున్నా నా అడుగు నీ జాడకే
ముద్దుగున్నా నా చెలివే ఓ సిన్నా రాములమ్మ
సెంత సేరే రోజెన్నడే ప్రాణం అల్లాడే నీకోసమే
ఇంటి దీపాన్ని వెలిగించవే
పారేటి సెలయేరు పలకరించకున్నా పరువాలేదనుకుంటినే
ప్రాణం కన్నా నువ్వు ఎక్కువ అంటున్నా పట్టించుకోవెందుకే
పువ్వుల్లో దాగున్న పరిమళాలన్నీ నీ చెంత చేరిస్తినే
పంచభూతాలన్నీ సాక్షులుగా ఉంచేసి మనువాడుకుంటానులే
జన్మ జన్మాల బంధానివే ఓ సిన్నా రాములమ్మ
నా సీకటి బ్రతుకుల ఎలుగియ్యవే నా ఇంటి దీపాన్ని ఎలిగించవే