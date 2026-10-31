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- Aadarsha Kutumbam Collections: డీసెంట్ కలెక్షన్స్ సాధించిన వెంకటేష్ సినిమా, ఆదర్శ కుటుంబం ఓపెనింగ్ వసూళ్లు ఎంతంటే?
Aadarsha Kutumbam Collections: డీసెంట్ కలెక్షన్స్ సాధించిన వెంకటేష్ సినిమా, ఆదర్శ కుటుంబం ఓపెనింగ్ వసూళ్లు ఎంతంటే?
Aadarsha Kutumbam Collections: వెంకటేష్, త్రివిక్రమ్ కాంబోలో తెరకెక్కిన సినిమా ఆదర్శ కుటుంబం. ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ తో పాటు మాస్ జనాలు కూడా ఇష్టపడుతున్న ఈ సినిమా మొదటి రోజు ఎంత కలెక్షన్స్ సాధించిందో తెలుసా?
ఆదర్శ కుటుంబం కలెక్షన్స్..
విక్టరీ వెంకటేష్ , స్టార్ డైరెక్టర్ త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కాంబినేషన్ లో తెరకెక్కిన చిత్రం 'ఆదర్శ కుటుంబం – హౌస్ నెం: 47' శుక్రవారం, అక్టోబర్ 30న థియేటర్లలో విడుదలైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించింది. sacnilk టీమ్ లెక్కల ప్రకారం ఈ సినిమా మొదటి రోజు భారతదేశంలో రూ. 9.50 కోట్ల నెట్ (Net) వసూళ్లను సాధించింది. దాదాపు 3,073 షోల ఆధారంగా భారతదేశ వ్యాప్తంగా ఈ చిత్రం రూ. 11.15 కోట్ల గ్రాస్ కలెక్షన్ను నమోదు చేసింది.
'ఆదర్శ కుటుంబం' ఇండియా గ్రాస్ కలెక్షన్ రూ. 11.15 కోట్లు ఉండగా, నెట్ కలెక్షన్ రూ. 9.50 కోట్లుగా ఉంది. వీకెండ్లో వచ్చే టాక్ తో పాటు మౌత్ పబ్లిసిటీ ఈ సినిమా థియేట్రికల్ రన్కు చాలా కీలకమని భావిస్తున్నారు. ఇక ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఈసినిమా 16 .65 కోట్ల గ్రాస్ వసూళ్లను సాధించగా.. ఈ వీకెండ్ కలెక్షన్స్ లెక్కలు మారతాయన్న నమ్మకంతో టీమ్ ఉన్నారు.
చిట్టిబాబు పాత్రలో వెంకటేష్..
త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో వెంకటేష్ 'చిట్టిబాబు' అనే పాత్రను పోషించారు. ఒక సాధారణ కుటుంబ జీవితం అనూహ్య మలుపు తిరగడం, హౌస్ నెం: 47లో జరిగే పరిణామాలు కథను ముందుకు నడిపిస్తాయి. కుటుంబ సంబంధాలు, ఆర్థిక ఇబ్బందులు, కామెడీ , యాక్షన్ అంశాలను మిక్స్ చేస్తూ ఈ కథను తీర్చిదిద్దారు. ఈ చిత్రంలో శ్రీనిధి శెట్టి హీరోయిన్ గా నటించగా, నారా రోహిత్, నివేతా పేతురాజ్, రావు రమేష్, సత్య, బ్రహ్మాజీ , వెన్నెల కిషోర్ ముఖ్య పాత్రల్లో కనిపిస్తారు. డింపుల్ హయాతి ఒక ప్రత్యేకమైన పాటలో సందడి చేశారు.
20 ఏళ్ల తర్వాత కాంబో రిపీట్..
సుమారు 20 సంవత్సరాల సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత వెంకటేష్, త్రివిక్రమ్ కలయికలో వచ్చిన చిత్రం ఇది కావడం గమనార్హం. ఈ చిత్రాన్ని హారిక అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్ పతాకంపై సూర్యదేవర రాధాకృష్ణ నిర్మించగా, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్ కథ, దర్శకత్వ బాధ్యతలను నిర్వహించారు. ఎస్ థమన్ సంగీతాన్ని సమకూర్చగా, రవి కె చంద్రన్ ఛాయాగ్రహణం, నవీన్ నూలి ఎడిటింగ్ బాధ్యతలు చేపట్టారు. మొదట అక్టోబర్ 2న, ఆ తర్వాత అక్టోబర్ 9న విడుదల చేయాలని భావించినప్పటికీ, నిర్మాణ సంస్థ చివరకు అక్టోబర్ 30న థియేటర్లలోకి తీసుకువచ్చింది.