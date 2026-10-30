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- Kurma Village: కరెంట్ లేదు, ఫోన్ వాడరు, గ్యాస్ ఉండదు.. ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని వింత గ్రామం ప్రత్యేకత ఏంటో తెలుసా?
Kurma Village: కరెంట్ లేదు, ఫోన్ వాడరు, గ్యాస్ ఉండదు.. ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని వింత గ్రామం ప్రత్యేకత ఏంటో తెలుసా?
kurma village: ఒక రోజంతా ఫోన్ చూడకుండా ఉండమంటే మీరు ఉంటారా? కరెంట్ లేకుండా జీవించగలరా? గ్యాస్ లేకుండా వంట చేసుకోగలరా? ఇవన్నీ సలు సాధ్యమయ్యే పనుల్లా కనిపించడంలేదు కదా? కానీ ఆ గ్రామంలో ఇవి సాధ్యం చేసి చూపించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ లో వింత గ్రామం
ఈ ఆధునిక కాలంలో సెల్ ఫోన్, ఇంటర్నెట్, కరెంట్ ,టీవీ లేని జీవితాన్ని మనం ఒక్క క్షణం కూడా ఊహించలేం. చేతిలో స్మార్ట్ఫోన్ లేకపోతే మన రోజు గడవదు. కానీ, ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని ఒక గ్రామంలో మాత్రం ఇవేవీ లేకుండా, పూర్తిగా ప్రకృతి సిద్ధమైన వాతావరణంలో ప్రజలు జీవిస్తున్నారు. అదే ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న 'కూర్మ గ్రామం' (Kurma Village). ఈ గ్రామం గురించిన ఆసక్తికరమైన విషయాలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
కూర్మ గ్రామం ప్రత్యేకతలు
ఇది 2018 సంవత్సరంలో ఏర్పడిన ఒక చిన్న గ్రామం. కొండల మధ్య సుమారు 60 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఈ ఊరిలో కేవలం 17 కుటుంబాలు, సుమారు 85 మంది మాత్రమే నివసిస్తున్నారు. ఇక్కడ ఆధునిక ప్రపంచానికి సంబంధించిన కరెంట్, మొబైల్స్, ఇంటర్నెట్, టీవీలు, గ్యాస్ సిలిండర్లు వంటి ఏ సౌకర్యాలు ఉండవు.
ప్రకృతి సిద్ధమైన జీవన విధానం
ఈ గ్రామంలోని ప్రజల జీవనశైలి పూర్తిగా భిన్నంగా ఉంటుంది. ఇక్కడ ప్రజలు సిమెంట్కు బదులుగా మట్టి, రాయి, చెక్క మరియు సున్నం ఉపయోగించుకుని తమ ఇళ్లను నిర్మించుకుంటారు. ఇళ్ల నేలలను ఆవుపేడ, మట్టితో అలికి శుభ్రం చేస్తారు. ఇళ్లలో కుళాయి నీరు ఉండదు, ప్రతి ఒక్కరూ తమ సొంత బావుల నుంచే నీటిని వినియోగిస్తారు.
రాత్రి వేళల్లో ఎలక్ట్రిక్ బల్బులకు బదులుగా కేవలం నూనె దీపాలను మాత్రమే ఉపయోగిస్తారు. వంట చేయడానికి ఎల్పీజీ (LPG) గ్యాస్ను వాడరు, పూర్తిగా కట్టెల పొయ్యి మీదే వంట చేస్తారు. అంతే కాదు ఇక్కడ మరో ప్రత్యేకత ఏంటంటే? ఈ గ్రామంలో ప్లాస్టిక్ను పూర్తిగా నిషేధించారు. బట్టలను మార్కెట్ నుంచి కొనుగోలు చేయకుండా తమ చేతులతోనే తయారు చేసుకుంటారు.
ఐటీ ఉద్యోగాలు వదిలి.. ప్రశాంతమైన జీవితం కోసం
ఈ గ్రామం యొక్క గొప్పతనం ఏమిటంటే, అత్యంత ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని గడపడం కోసం ఐటీ (IT) ఉద్యోగాలను కూడా వదిలిపెట్టి ఇక్కడికి వచ్చిన వారు కూడా ఉన్నారు. ఇక్కడ ప్రజలు ప్రతిరోజూ ఉదయం 3:30 గంటలకే నిద్రలేచి శ్రీకృష్ణుడికి హారతి ఇస్తారు. రోజులో కేవలం రెండు సార్లు మాత్రమే భోజనం చేస్తారు. సూర్యాస్తమయం తర్వాత ఘన పదార్థాలు తీసుకోకుండా కేవలం పాలు మాత్రమే సేవిస్తారు.
ఇక్కడ పిల్లలు మోడర్న్ పాఠశాలలకు వెళ్లకుండా గురుకులాల్లో చదువుకుంటారు. వారికి వేదాలు, భగవద్గీత, సంస్కృతం వంటి విషయాలను నేర్పిస్తారు. పిల్లలపై డాక్టర్ లేదా ఇంజనీర్ కావాలనే ఎలాంటి ఒత్తిడి ఉండదు, వారి ఆసక్తికి తగినట్లుగా నేర్చుకునే స్వేచ్ఛ ఉంటుంది.
ముఖ్యంగా ఈ గ్రామంలో పోలీస్ స్టేషన్ గానీ, కోర్టు గానీ లేదు. మనం ఒక్క నిమిషం కూడా మొబైల్ లేకుండా ఉండలేకపోతున్న ఈ రోజుల్లో, టెక్నాలజీకి పూర్తిగా దూరంగా ఉంటూ.. ప్రకృతికి దగ్గరగా జీవిస్తున్న ఈ గ్రామం మనకు ఎంతో ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుంది.