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- Jason Sanjay: `సిగ్మా` డిజాస్టర్ ఎఫెక్ట్.. హీరోగా విజయ్ కొడుకు జాసన్ సంజయ్, డైరెక్టర్ ఎవరంటే?
Jason Sanjay: `సిగ్మా` డిజాస్టర్ ఎఫెక్ట్.. హీరోగా విజయ్ కొడుకు జాసన్ సంజయ్, డైరెక్టర్ ఎవరంటే?
'సిగ్మా' చిత్రంతో దర్శకుడిగా పరిచయమైన జాసన్ సంజయ్, తన తదుపరి చిత్రంలో హీరోగా కనిపించనున్నారు. మొదటి సినిమా ఫలితం నేపథ్యంలో ఆయన ఇప్పుడు హీరోగా ఎంట్రీ ఇస్తున్నారు. తాజాగా ఆ వివరాలు బయటకు వచ్చాయి.
దర్శకుడిగా సక్సెస్ కాలేకపోయిన జాసన్ సంజయ్
తమిళనాడు సీఎం, దళపతి విజయ్ కొడుకు జాసన్ సంజయ్ ఆ మధ్య దర్శకుడిగా వెండితెరకు పరిచయమైన విషయం తెలిసిందే. సందీప్ కిషన్ హీరోగా, ఫరియా అబ్దుల్లా హీరోయిన్గా నటించిన ఈ చిత్రం సెప్టెంబర్లో విడుదలైంది. ఆడియెన్స్ ని ఆకట్టుకోవడంలో విఫలమయ్యింది. క్రైమ్ థ్రిల్లర్గా తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం డిజాస్టర్గా నిలిచింది. ఈ క్రమంలో జాసన్ సంజయ్పై చాలా విమర్శలు వచ్చాయి. దర్శకుడుగా సక్సెస్ కావడం కష్టమనే టాక్ వచ్చింది. డైరెక్షన్ వదిలేసి హీరోగా సినిమా చేసుకోమని నెటిజన్లు కామెంట్లు చేశారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు జాసన్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారట.
హీరోగా ఎంట్రీ ఇస్తోన్న జాసన్ సంజయ్
జాసన్ సంజయ్ ఇప్పుడు హీరోగా టర్న్ తీసుకుంటున్నారట. ఆయన హీరోగా ఎంట్రీకి రంగం సిద్ధమయ్యిందని సమాచారం. ఆయన కొన్ని ఇంటర్వ్యూలలో నటనపై తన ఆసక్తిని కూడా పంచుకోవడంతో, త్వరలోనే ఆయన నటనలో కొత్త సినిమా రాబోతోందనే అంచనాలు పెరిగాయి. అంతకుముందు, సంజీవ్ దర్శకత్వంలో, లైకా ప్రొడక్షన్స్ నిర్మించనున్న చిత్రంతో జాసన్ సంజయ్ హీరోగా అరంగేట్రం చేయనున్నారని వార్తలు వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో, ఇప్పుడు ఆయన తొలి సినిమాకు సంబంధించి మరో సమాచారం వెలువడింది.
అట్లీ నిర్మాణంలో జాసన్ సంజయ్?
ప్రదీప్ రంగనాథన్ నటించిన 'డ్యూడ్' చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించిన కీర్తిశ్వరన్, జాసన్ సంజయ్ తొలి చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించనున్నారని కోలీవుడ్ వర్గాల్లో వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ చిత్రానికి సాయి అభ్యంకర్ సంగీతం అందించనున్నారనే వార్తలు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ చిత్రాన్ని ప్రముఖ దర్శకుడు, నిర్మాత అట్లీ నిర్మించనున్నారని కూడా వార్తలు వస్తున్నాయి. జాసన్ సంజయ్ కొత్త సినిమా ప్రకటన 2026లో దీపావళి సందర్భంగా వచ్చే అవకాశం ఉందని అంటున్నారు. అయితే, జాసన్ సంజయ్ తన తండ్రి విజయ్ లాగా చిత్ర పరిశ్రమలో హీరోగా తనకంటూ ఒక స్థానాన్ని సంపాదించుకుంటాడని అభిమానుల్లో ఒక అంచనా ఉంది. దర్శకుడిగా తన సినీ ప్రస్థానాన్ని ప్రారంభించిన జాసన్ సంజయ్, ఆ తర్వాత నటనలో తనదైన ముద్ర వేస్తాడా లేడా అనేది వేచి చూడాలి.