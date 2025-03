Ajith Kumar Good Bad Ugly Teaser Hidden Secrets : సౌత్ స్టార్ హీరో అజిత్ కుమార్ నటించిన ఓ సినిమా ఆయన కెరీర్ ను ఓ మలుపుతిప్పబోతోందా? తాజాగా రిలీజ్ అయిన ఆ సినిమా టీజర్ చూసి సినిమా జనాలు ఏమంటున్నారు. అందులో ఉన్న రహస్యం ఏంటి?

గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ టీజర్ సీక్రేట్.

అజిత్ కుమార్ గుడ్ బ్యాడ్ అగ్లీ టీజర్ !

టీజర్‌లో అజిత్ చెప్పే డైలాగులను షార్ట్స్ వీడియోలుగా పెడుతున్నారు. టీజర్ స్టార్టింగ్‌లోనే కేజీఎఫ్ సినిమా స్టైల్‌లో ఎలివేషనర్ అదిరిపోయింది. ఏకే ఒక రెడ్ డ్రాగన్. వాడు పెట్టిన రూల్స్‌ను వాడే బ్రేక్ చేసుకుంటూ వచ్చాడు. మనం ఎంత గుడ్‌గా ఉన్నా ఈ ప్రపంచం మనల్ని బ్యాడ్ చేస్తుంది. చూపిస్తా.. లైఫ్‌లో ఏం చేయకూడదో కొన్నిసార్లు అవే చేయాలి బేబీ. అది… My Darlings Missed You All అని అజిత్ చెప్పే డైలాగ్స్ అద్భుతంగా ఉన్నాయి.

