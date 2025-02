100 కోట్లు ఇచ్చినా ఆ హీరో పక్కన నటించను, గోల్డెన్ ఆఫర్ ను రిజెక్ట్ చేసిన నయనతార, ఇంతకీ ఎవరా హీరో?

100 కోట్లు ఇచ్చినా కూడా ఆ హీరోతో సినిమా చేయను అని ముఖం మీదే చెప్పేసిందట లేడీ సూపర్ స్టార్ నయనతార. ఇంతకీ ఆమె అలా ఎందుకు చేసింది. ఆ హీరో ఎవరు? ఆ నిజాన్ని బయటపెట్టింది ఎవరు?

జవాన్ సినిమా 1000 కోట్లకుపైగా వసూలు సాధించగా.. ఈసినిమాకు నయన్ 10 కోట్లు వసూలు చేసినట్టు తెలుస్తోంది. ఇక ఇప్పుడు నయనతార తన రెమ్యూనరేషన్‌ పెంచుకుంటూ పోతుంది. కానీ ఒక హీరోతో మాత్రం ఎన్ని కోట్లు ఇచ్చిన నటించనని చెప్పేసిందట. 10 కాదు 100 కోట్లు ఇచ్చినా పని చేయనని చెప్పింది. ఆ హీరో ఎవరో కాదు శరవణన్. అతను తమిళ నటుడు. 2022లో ది లెజెండ్ సినిమా రిలీజ్ అయింది. శరవణన్ హీరోగా నటించిన ఈ సినిమా హిట్ కాలేదు. నయనతార ఈ సినిమాలో హీరోయిన్‌గా నటించాలని శరవణన్ చాలా ప్రయత్నాలు చేశాడు. కానీ నయనతార ఒప్పుకోలేదు. Also Read:20 ఏళ్ళుగా రెమ్యునరేషన్ తీసుకోకుండా సినిమాలు చేస్తున్న స్టార్ హీరో, ఎవరో తెలుసా?

అంతేకాదు, తన సినిమాలో నయనతార నటిస్తే డబుల్ రెమ్యూనరేషన్ ఇస్తానని చెప్పిన విషయం తెలిసింది. కానీ ఎందుకో తెలీదు, 100 కోట్లు ఇచ్చినా నేను నటించను అని నయనతార స్ట్రాంగ్‌గా చెప్పారట అని విషయం బయటపెట్టారు. నయనతార సినిమాతో పాటు కొన్ని బిజినెస్‌ల ద్వారా కూడా తనను తాను నిరూపించుకుంది. తన కెరీర్‌లో బిజీగా ఉన్నప్పటికీ వ్యాపారం మీద దృష్టి పెట్టే నయనతారకు ఆమె భర్త విఘ్నేష్ శివన్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తారు. సినిమా, వ్యాపారం ద్వారా నయనతార కోట్లు సంపాదిస్తున్నారు.

