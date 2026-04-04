CSK vs PBKS : 200 పైగా రన్స్ కొట్టినా సీఎస్కే ఎందుకు ఓడిపోయింది?
CSK vs PBKS : ఐపీఎల్ 2026లో పంజాబ్ కింగ్స్తో జరిగిన ఉత్కంఠభరిత పోరాటంలో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ 209 పరుగుల భారీ స్కోరు చేసినప్పటికీ ఓడిపోయింది. బౌలింగ్ వైఫల్యం, పంజాబ్ టీమ్ బ్యాటర్ల మెరుపు ఇన్నింగ్స్ల వల్ల 5 వికెట్ల తేడాతో పరాజయం పాలైంది.
చెన్నై కోటలో పంజాబ్ జైత్రయాత్ర.. సీఎస్కే ఓటమికి కారణం ఏంటి?
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్లో భాగంగా చెన్నైలోని ఎంఏ చిదంబరం స్టేడియంలో జరిగిన 7వ మ్యాచ్లో పంజాబ్ కింగ్స్ సంచలన విజయాన్ని నమోదు చేసింది. టాస్ గెలిచి ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్న పంజాబ్, చెన్నై నిర్దేశించిన 210 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని మరో 8 బంతులు మిగిలి ఉండగానే 5 వికెట్లు కోల్పోయి ఛేదించింది. 200 పరుగులకు పైగా స్కోరు చేసినా, సొంత గడ్డపై చెన్నై ఎందుకు ఓడిపోయింది? విశ్లేషకులు చెబుతున్న 5 ప్రధాన కారణాలు గమనిస్తే..
1. ప్రియాన్ష్ ఆర్య విధ్వంసం - పవర్ప్లేలో షాక్
పంజాబ్ కింగ్స్ ఓపెనర్ ప్రియాన్ష్ ఆర్య కేవలం 11 బంతుల్లోనే 39 పరుగులు చేసి ఇన్నింగ్స్కు అద్భుతమైన ఆరంభాన్ని ఇచ్చాడు. అతని ఇన్నింగ్స్లో 3 ఫోర్లు, 4 భారీ సిక్సర్లు ఉన్నాయి. మ్యాట్ హెన్రీ వేసిన ఒకే ఓవర్లో అతను 20 పరుగులు రాబట్టడంతో చెన్నై బౌలర్లు ఒత్తిడిలో పడ్డారు. ఈ సునామీ ఆరంభం వల్ల పంజాబ్ కేవలం 3.2 ఓవర్లలోనే 50 పరుగుల మార్కును అందుకుంది, ఇది సీఎస్కేపై ఐపీఎల్ చరిత్రలో నమోదైన అత్యంత వేగవంతమైన టీమ్ ఫిఫ్టీ.
2. స్పిన్నర్ల వైఫల్యం.. ఎగ్జిక్యూషన్ లోపం
చెన్నై కెప్టెన్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్ స్వయంగా అంగీకరించినట్లుగా, ఈ మ్యాచ్లో స్పిన్నర్ల ప్రదర్శన ఆశించిన స్థాయిలో లేదు. రాహుల్ చాహర్, నూర్ అహ్మద్ వంటి కీలక స్పిన్నర్లు పంజాబ్ బ్యాటర్లను కట్టడి చేయలేకపోయారు. రాహుల్ చాహర్ 4 ఓవర్లలో 46 పరుగులు ఇచ్చి ఒక్క వికెట్ కూడా తీయలేకపోయాడు. కీలక సమయాల్లో బౌలర్లు బౌండరీలు ఇవ్వడం వల్ల పంజాబ్పై ఒత్తిడి పెంచడంలో సీఎస్కే విఫలమైంది.
3. శ్రేయస్ అయ్యర్ బాధ్యతాయుత ఇన్నింగ్స్
పంజాబ్ కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ 29 బంతుల్లో 50 పరుగులు చేసి జట్టును విజయతీరాలకు చేర్చడంలో కీలక పాత్ర పోషించాడు. అతను 4 ఫోర్లు, 3 సిక్సర్లతో చెన్నై బౌలర్లను ధీటుగా ఎదుర్కొన్నాడు. ముఖ్యంగా మిడిల్ ఓవర్లలో రాహుల్ చాహర్ బౌలింగ్లో వరుస సిక్సర్లు బాది మ్యాచ్ను పంజాబ్ వైపు తిప్పాడు. శ్రేయస్ అవుట్ అయినా అప్పటికే పంజాబ్ గెలుపు దాదాపు ఖాయమైపోయింది.
4. ఫీల్డింగ్ లోపాలు.. మిస్డ్ ఛాన్సెస్
చెన్నై జట్టు ఈ మ్యాచ్లో కొన్ని కీలకమైన ఫీల్డింగ్ తప్పిదాలు చేసింది. శివం దూబే వంటి ఆటగాళ్లు బౌండరీ లైన్ వద్ద ఫీల్డింగ్ మిస్ చేయడం వల్ల అదనపు పరుగులు లభించాయి. అలాగే, అన్షుల్ కాంబోజ్ బౌలింగ్లో శ్రేయస్ అయ్యర్ ఇచ్చిన క్యాచ్ను మ్యాట్ హెన్రీ జారవిడచడం చెన్నైకి భారీ నష్టాన్ని కలిగించింది. ఇటువంటి చిన్న చిన్న పొరపాట్లు భారీ లక్ష్యాన్ని కాపాడుకోవడంలో అడ్డంకిగా మారాయి.
5. 10-15 పరుగులు తక్కువ కావడం
చెన్నై బ్యాటర్లలో యువ సంచలనం ఆయుష్ మ్హత్రే 38 బంతుల్లో 67 పరుగులు చేసి అద్భుతమైన ఆరంభం ఇచ్చాడు. శివం దూబే కూడా మెరుపులు మెరిపించినప్పటికీ, చివరి ఓవర్లలో చెన్నై అనుకున్న స్థాయిలో పరుగులు రాబట్టలేకపోయింది. సీఎస్కే మరో 10 నుండి 15 పరుగులు అదనంగా చేసి ఉంటే ఫలితం వేరుగా ఉండేదని క్రికెట్ విశ్లేషకులు అభిప్రాయపడ్డారు. పిచ్ బ్యాటింగ్కు అనుకూలంగా ఉండటంతో 209 పరుగుల లక్ష్యం పంజాబ్కు చిన్నదిగానే మారింది.
దీంతో వరుసగా రెండో మ్యాచ్లోనూ ఓటమి పాలవ్వడం చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ అభిమానులను నిరాశకు గురిచేసింది. అయితే బ్యాటింగ్ విభాగం పుంజుకోవడం సానుకూల అంశమని, బౌలింగ్లో మెరుగుపడాల్సిన అవసరం ఉందని కెప్టెన్ రుతురాజ్ పేర్కొన్నాడు.