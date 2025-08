1989లో ఇంగ్లాండ్ లో జరిగిన యాషెస్ సిరీస్‌లో ఆస్ట్రేలియా జట్టు మొత్తం 3877 పరుగులు చేసింది. ఆరు టెస్టులున్న ఈ సిరీస్‌లో ఆసీస్ 57.86 సగటుతో ఈ పరుగులు చేసింది.

ఈ అద్భుత ప్రదర్శన క్రికెట్ చరిత్రలో ఒక బిగ్ మార్క్‌గా నిలిచింది. ఇంగ్లాండ్ 2025 సిరీస్ లో భారత్‌కు ఈసారి ఆరో టెస్ట్ ఆడే అవకాశం లభించుంటే, ఈ రికార్డును అధిగమించే అవకాశం ఉండేదని క్రికెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.

🇮🇳 HAD THE 2ND BEST SERIES WITH BAT FOR A VISITING TEAM 📈



Most runs for a visiting team in a Test series



3877 - AUS, The Ashes in England 1989

👉3809 - IND, IND tour of ENG 2025

3757 - ENG, The Ashes in Australia 1928-29

3641 - AUS, The Ashes in England 1993

— Cricket.com (@weRcricket) August 2, 2025