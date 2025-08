భారత్, ఇంగ్లాండ్ మధ్య జరుగుతున్న ఐదు మ్యాచ్‌ల టెస్టు సిరీస్ టెస్టు చరిత్రలో కొత్త అధ్యాయం రాయబోతున్నట్లు కనిపిస్తోంది. సూప‌ర్ బ్యాటింగ్ తో ప్లేయ‌ర్లు సెంచ‌రీల మోత మోగిస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు ఈ సిరీస్‌లో ఇరు జట్ల బ్యాటర్లు కలిపి 20 సెంచ‌రీలు సాధించారు. ఇది ఇప్పటికే అత్యుత్తమ ప్రదర్శనల్లో ఒకటిగా గుర్తింపును సాధించింది. ఇంకా ఐదవ టెస్టు మ్యాచ్ పూర్తికాకపోవడం వల్ల రికార్డు స్థాయికి చేరుకునే అవకాశాలు ఉన్నాయి.

A round of applause 👏 for Yashasvi Jaiswal's second 💯 of the series!#TeamIndia | #ENGvIND | @ybj_19 pic.twitter.com/TngGgwT5E9

— BCCI (@BCCI) August 3, 2025