IPL Mini Auction చరిత్రలో అత్యంత ఖరీదైన 6 ఆటగాళ్లు వీరే.. రికార్డులు బద్దలవుతాయా?
IPL Mini Auction 2026 : ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) 2026 వేలంలో ఆల్ రౌండర్ కామెరాన్ గ్రీన్ సరికొత్త రికార్డు సృష్టించే అవకాశం ఉంది. అయితే, ఐపీఎల్ మినీ వేలం చరిత్రలో అత్యధిక ధర పలికిన ఆటగాళ్లు ఎవరో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఐపీఎల్ మినీ వేలం: బౌలర్లు, ఆల్ రౌండర్లకే ఫుల్ డిమాండ్ !
ఐపీఎల్ 2026 వేలానికి రంగం సిద్ధమైంది. ఇటీవలి కాలంలో జరిగిన ఐపీఎల్ మినీ వేలంపాటలను గమనిస్తే ఒక ఆసక్తికరమైన విషయం స్పష్టమవుతుంది. ఈ వేలంపాటల్లో ఫాస్ట్ బౌలర్లు, ఆల్ రౌండర్లకు విపరీతమైన డిమాండ్ ఉంటోంది. ఫ్రాంచైజీలు ఈ విభాగాలకు చెందిన ఆటగాళ్ల కోసం కోట్లకు కోట్లు వెచ్చించడానికి వెనుకాడటం లేదు.
రాబోయే ఐపీఎల్ 2026 వేలంలో కూడా ఇదే ట్రెండ్ కొనసాగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆస్ట్రేలియా స్టార్ ఆల్ రౌండర్ కామెరాన్ గ్రీన్ ఈసారి వేలంలో ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలవనున్నాడు.
కామెరాన్ గ్రీన్: రికార్డుల రారాజు?
ఐపీఎల్ 2026 వేలంలో అత్యంత ఖరీదైన ఆటగాడిగా కామెరాన్ గ్రీన్ నిలిచే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఆస్ట్రేలియాకు చెందిన ఈ ఆల్ రౌండర్కు ఐపీఎల్ ఫ్రాంచైజీల నుండి ఎప్పుడూ భారీ డిమాండ్ ఉంటుంది. ఒకవేళ ఈసారి గ్రీన్ కోసం భారీ మొత్తంలో డబ్బు వెచ్చించాల్సి వచ్చినా, ఫ్రాంచైజీల మధ్య బిడ్డింగ్ యుద్ధం జరగడం ఇదే మొదటిసారి కాదు.
గతంలో కూడా గ్రీన్ కోసం జట్లు పోటీ పడ్డాయి. అయితే ఈసారి పరిస్థితి మరింత ఆసక్తికరంగా మారే అవకాశం ఉంది. రాబోయే మినీ వేలంలో ఆల్ రౌండర్ల హవా కొనసాగనుందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.
ఐపీఎల్ మినీ వేలం పాత రికార్డులు బద్దలవుతాయా?
కామెరాన్ గ్రీన్ ఇప్పటివరకు కేవలం ఒక్కసారి మాత్రమే, అంటే 2023లో ఐపీఎల్ వేలంలోకి ప్రవేశించారు. ఆ సమయంలోనే అతను వేలంలో రెండవ అత్యంత ఖరీదైన పిక్గా నిలిచి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. ముంబై ఇండియన్స్ అప్పట్లో గ్రీన్ను ఏకంగా రూ. 17.50 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది.
కానీ ఈసారి, అతను తన పాత ధర అయిన రూ. 17.50 కోట్లను అధిగమించే అవకాశాలు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. వాస్తవానికి, మినీ వేలం చరిత్రలో ఆల్-టైమ్ రికార్డును కూడా అతను బద్దలు కొట్టే అవకాశం ఉందని సమాచారం. గ్రీన్తో పాటు వెంకటేష్ అయ్యర్, లియామ్ లివింగ్స్టోన్ వంటి ఇతర స్టార్ ఆటగాళ్లు కూడా మినీ వేలంలో అత్యంత ఖరీదైన జాబితాలో చేరే అవకాశం ఉంది.
కేకేఆర్, సీఎస్కే మధ్య ఆసక్తికర పోరు
ఈసారి వేలంలో కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR), చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK) జట్లు ప్రధాన పాత్ర పోషించనున్నాయి. కామెరాన్ గ్రీన్, వెంకటేష్ అయ్యర్ కోసం కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ కచ్చితంగా గట్టిగా ప్రయత్నించే అవకాశం ఉంది. రేసులో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ కూడా చేరవచ్చని అంచనా వేస్తున్నారు.
ప్రస్తుతం ఈ రెండు జట్ల వద్ద అత్యధిక పర్స్ అందుబాటులో ఉంది. డిసెంబర్ 16న అబుదాబిలో జరగనున్న వేలంలో ఈ జట్లు కొన్ని అత్యంత ఖరీదైన రికార్డులను బద్దలు కొట్టే అవకాశం ఉంది. వారి వద్ద ఉన్న భారీ నిధులు ఇందుకు సహకరించనున్నాయి.
ఐపీఎల్ మినీ వేలం చరిత్రలో టాప్ ఆటగాళ్లు
ఐపీఎల్ మినీ వేలం చరిత్రను పరిశీలిస్తే, విదేశీ ఆటగాళ్లు, ముఖ్యంగా ఆస్ట్రేలియా, ఇంగ్లాండ్ ఆటగాళ్లు అత్యధిక ధరలను దక్కించుకున్నారు. ఇప్పటివరకు టాప్ 6 ఖరీదైన ఆటగాళ్లలో ఫాస్ట్ బౌలర్లు, ఆల్ రౌండర్లే ఉండటం గమనార్హం.
2024లో కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ ఆస్ట్రేలియా ఫాస్ట్ బౌలర్ మిచెల్ స్టార్క్ను రూ. 24.75 కోట్లకు కొనుగోలు చేసి రికార్డు సృష్టించింది. అదే ఏడాది సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ ప్యాట్ కమిన్స్ను రూ. 20.50 కోట్లకు దక్కించుకుంది. వీరు మినీ వేలం చరిత్రలో అత్యంత ఖరీదైన బౌలర్లుగా నిలిచారు.
ఐపీఎల్ 2026 మినీ వేలం అత్యంత ఖరీదైన 6 ఆటగాళ్ల జాబితా
ఐపీఎల్ మినీ వేలం చరిత్రలో అత్యధిక ధర పలికిన 6 మంది ఆటగాళ్ల వివరాలు క్రింది విధంగా ఉన్నాయి..
- మిచెల్ స్టార్క్ (ఆస్ట్రేలియా): 2024 వేలంలో ఫాస్ట్ బౌలర్ మిచెల్ స్టార్క్ను కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ రూ. 24.75 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది. ఇది ఇప్పటివరకు రికార్డు.
- ప్యాట్ కమిన్స్ (ఆస్ట్రేలియా): 2024 వేలంలోనే మరో ఆస్ట్రేలియా ఫాస్ట్ బౌలర్ ప్యాట్ కమిన్స్ రూ. 20.50 కోట్లతో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ జట్టులో చేరాడు.
- సామ్ కర్రాన్ (ఇంగ్లాండ్): 2023 వేలంలో ఇంగ్లాండ్ ఆల్ రౌండర్ సామ్ కర్రాన్ను పంజాబ్ కింగ్స్ రూ. 18.50 కోట్లకు సొంతం చేసుకుంది.
- కామెరాన్ గ్రీన్ (ఆస్ట్రేలియా): 2023లో ముంబై ఇండియన్స్ ఆస్ట్రేలియా ఆల్ రౌండర్ కామెరాన్ గ్రీన్ను రూ. 17.50 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది.
- బెన్ స్టోక్స్ (ఇంగ్లాండ్): 2023లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఇంగ్లాండ్ స్టార్ ఆల్ రౌండర్ బెన్ స్టోక్స్ కోసం రూ. 16.25 కోట్లు వెచ్చించింది.
- క్రిస్ మోరిస్ (దక్షిణాఫ్రికా): 2021లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ దక్షిణాఫ్రికా ఆల్ రౌండర్ క్రిస్ మోరిస్ను రూ. 16.25 కోట్లకు కొనుగోలు చేసింది.
ఈ గణాంకాలను బట్టి చూస్తే, రాబోయే వేలంలో కామెరాన్ గ్రీన్ ఈ జాబితాలో అగ్రస్థానానికి చేరుకుంటాడా లేదా అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.