CSK IPL 2026 Auction : ఐపీఎల్ 2026 వేలానికి చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (సీఎస్కే) రూ. 43.40 కోట్ల భారీ పర్సుతో సిద్ధమైంది. జడేజాను వదులుకుని, సంజూ శాంసన్ను చేర్చుకున్న చెన్నై.. స్పిన్నర్లు, పేసర్ల కోసం వేలంలో భారీ ప్లాన్ వేసింది.
ఐపీఎల్ 2026: చేతిలో రూ. 43 కోట్లు.. చెన్నై టార్గెట్ స్టార్ ప్లేయర్లు ఎవరు?
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ కోసం క్రికెట్ ప్రపంచం ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తోంది. ముఖ్యంగా ఐదు సార్లు ఛాంపియన్గా నిలిచిన చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ (CSK) ఈసారి వేలంలో ఎలాంటి వ్యూహాలతో బరిలోకి దిగుతుందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. డిసెంబర్ 16న అబుదాబిలో జరగనున్న ఈ మెగా ఈవెంట్ కోసం అన్ని జట్లు తమ ప్రణాళికలను సిద్ధం చేసుకున్నాయి.
అయితే, చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ మాత్రం ఈసారి అత్యంత భారీ పర్సుతో వేలంలోకి అడుగుపెడుతోంది. దాదాపు రూ. 43.40 కోట్ల నిధులు చేతిలో ఉండటంతో, సీఎస్కే ఈ వేలంలో సంచలన నిర్ణయాలు తీసుకునే అవకాశం ఉంది. జట్టు కూర్పులో మార్పులు, చేర్పులతో పాటు భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకుని యువ ఆటగాళ్లకు పెద్దపీట వేయాలని యాజమాన్యం భావిస్తోంది.
ఐపీఎల్ మినీ వేలం 2026 : భారీ పర్సు.. క్లియర్ కట్ ప్లాన్
ఐపీఎల్ 2026 వేలానికి ముందు చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ చేతిలో రెండో అతిపెద్ద పర్స్ ఉంది. రూ. 43.40 కోట్లతో వేలంలోకి దిగుతున్న సీఎస్కే, తమ జట్టులోని ఖాళీలను భర్తీ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉంది. ప్రస్తుతం జట్టులో 9 నుంచి 12 ఖాళీలు ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా రవీంద్ర జడేజా, సామ్ కర్రాన్ వంటి స్టార్ ఆల్ రౌండర్లు జట్టుకు దూరం కావడంతో, ఆ లోటును పూడ్చేందుకు సీఎస్కే మేనేజ్మెంట్ గట్టిగానే కసరత్తు చేస్తోంది.
వేలానికి ఇంకా వారం రోజుల సమయం మాత్రమే ఉండటంతో, ఏ ఆటగాడిని తీసుకోవాలి? ఎవరిని వదిలేయాలి? అనే విషయంలో సీఎస్కే స్పష్టమైన అవగాహనతో ఉన్నట్లు సమాచారం. ఈసారి వేలంలో చెన్నై వ్యూహం పూర్తిగా కొత్తగా ఉండే అవకాశం ఉంది. వచ్చే రెండేళ్ల పాటు జట్టుకు సేవలు అందించగల బలమైన ఆటగాళ్లను ఎంపిక చేసుకోవడంపైనే వారి దృష్టి ఉంది.
జడేజా ట్రేడ్.. రీసెట్ మోడ్లో సీఎస్కే
చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ ఈసారి తీసుకున్న అత్యంత సాహసోపేతమైన నిర్ణయం రవీంద్ర జడేజాను ట్రేడ్ చేయడం. సీఎస్కే విజయాల్లో కీలక పాత్ర పోషించిన జడేజా జట్టును వీడటం అభిమానులకు పెద్ద షాక్. అయితే, ఫ్రాంచైజీ మాత్రం రీసెట్ మోడ్ లో ఉన్నట్లు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. జడేజాతో పాటు సామ్ కర్రాన్ కూడా జట్టులో లేకపోవడంతో, లోయర్ మిడిల్ ఆర్డర్ బ్యాటింగ్, స్పిన్ బౌలింగ్ విభాగాలపై సీఎస్కే ప్రత్యేక దృష్టి సారించింది.
ధోని తర్వాత జట్టును నడిపించే సత్తా ఉన్న ఆటగాళ్ల కోసం అన్వేషణ ప్రారంభించింది. ఇందులో భాగంగానే రాజస్థాన్ రాయల్స్ కెప్టెన్ సంజూ శాంసన్ను ట్రేడ్ ద్వారా జట్టులోకి తెచ్చుకోవడం సీఎస్కే వ్యూహంలో భాగమే. సంజూ రాకతో బ్యాటింగ్ లైనప్ పటిష్టంగా మారింది.
స్పిన్నర్లు, పేసర్ల కోసం సీఎస్కే వేట
రవిచంద్రన్ అశ్విన్ రిటైర్మెంట్, జడేజా లేకపోవడంతో సీఎస్కే స్పిన్ విభాగం కాస్త బలహీనపడింది. ప్రస్తుతం జట్టులో ఆఫ్ఘనిస్తాన్ స్పిన్నర్ నూర్ అహ్మద్, శ్రేయస్ గోపాల్ ఉన్నప్పటికీ, అనుభవజ్ఞులైన స్పిన్నర్ల అవసరం ఉంది. దీంతో రాహుల్ చాహర్, రవి బిష్ణోయ్ వంటి భారతీయ స్పిన్నర్లపై సీఎస్కే కన్నేసింది. వీరి కోసం వేలంలో గట్టి పోటీ ఇచ్చే అవకాశం ఉంది.
అలాగే పేస్ బౌలింగ్ విభాగాన్ని బలోపేతం చేయడానికి కూడా సీఎస్కే ప్రణాళికలు రచిస్తోంది. విదేశీ పేసర్ల కోటాలో నాథన్ ఎల్లిస్ ఉన్నప్పటికీ, అతనికి తోడుగా బంగ్లాదేశ్ పేసర్ ముస్తాఫిజుర్ రెహ్మాన్ లేదా ఆఫ్ఘనిస్తాన్ బౌలర్ నవీన్-ఉల్-హక్ను తీసుకోవాలని భావిస్తోంది. చెన్నై పిచ్ పరిస్థితులకు వీరి బౌలింగ్ శైలి సరిగ్గా సరిపోతుందని మేనేజ్మెంట్ నమ్ముతోంది. ఒకవేళ మతీషా పతిరానా తక్కువ ధరకు అందుబాటులో ఉంటే, అతన్ని తిరిగి తీసుకునే ఆలోచన కూడా ఉంది.
సీఎస్కే బ్యాటింగ్ లైనప్లో మార్పులు
బ్యాటింగ్ విభాగంలో కూడా సీఎస్కే కొన్ని కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోనుంది. యువ ఆటగాడు ఆయుష్ మాత్రేపై నమ్మకం ఉన్నప్పటికీ, అతని నిలకడలేమి ఆందోళన కలిగిస్తోంది. దీంతో పృథ్వీ షా, వెంకటేష్ అయ్యర్ వంటి భారతీయ బ్యాటర్లపై సీఎస్కే ఫోకస్ పెట్టింది. ముఖ్యంగా మిడిల్ ఆర్డర్లో వెంకటేష్ అయ్యర్ జట్టుకు మంచి బలాన్ని ఇస్తాడని భావిస్తున్నారు.
అలాగే లోయర్ ఆర్డర్లో ఎంఎస్ ధోనికి సహకరించే ఫినిషర్ల కోసం అన్వేషిస్తున్నారు. ఇంగ్లాండ్ హిట్టర్ లియామ్ లివింగ్స్టోన్, దక్షిణాఫ్రికా స్టార్ డేవిడ్ మిల్లర్ పేర్లను సీఎస్కే పరిశీలిస్తోంది. వీరిలో ఎవరో ఒకరిని దక్కించుకోవడం ద్వారా బ్యాటింగ్ డెప్త్ పెంచుకోవాలని చూస్తోంది.
సీఎస్కే రిటెన్షన్, రిలీజ్ లిస్టు ఇదే
వేలానికి ముందు సీఎస్కే 16 మంది ఆటగాళ్లను అట్టిపెట్టుకుంది. రుతురాజ్ గైక్వాడ్ (కెప్టెన్), ఎంఎస్ ధోని, శివమ్ దూబే, సంజూ శాంసన్ (ట్రేడ్), నూర్ అహ్మద్, మతీషా పతిరానా వంటి కీలక ఆటగాళ్లు జట్టులో ఉన్నారు. మరోవైపు డెవాన్ కాన్వే, రచిన్ రవీంద్ర, రాహుల్ త్రిపాఠి, దీపక్ హుడా వంటి 11 మంది ఆటగాళ్లను రిలీజ్ చేసింది.
విదేశీ కోటాలో నాలుగు స్థానాలు ఖాళీగా ఉన్నాయి. రూ. 43.40 కోట్ల భారీ మొత్తంతో వేలంలోకి దిగుతున్న సీఎస్కే, తమ అవసరాలకు తగ్గట్టుగా ఆటగాళ్లను ఎంపిక చేసుకోవడంలో ఎప్పుడూ ముందుంటుంది. ఈసారి కూడా యజమానులు అనవసరమైన ఆర్భాటాలకు పోకుండా, జట్టుకు సరిపోయే ఆటగాళ్లనే ఎంచుకుంటారని స్పష్టమవుతోంది. మొత్తానికి ఐపీఎల్ 2026 కోసం చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ పక్కా ప్రణాళికతో సిద్ధంగా ఉందని సంబంధిత వర్గాలు పేర్కొంటున్నాయి.