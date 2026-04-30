Rohit Sharma Net Worth: నాడు రూ. 275 ఫీజు కట్టలేక ఇబ్బందులు.. నేడు కోట్ల సామ్రాజ్యం.. రోహిత్ శర్మ నెట్వర్త్ ఎంత?
Rohit Sharma Net Worth: స్కూల్ ఫీజు రూ. 275 చెల్లించడానికి ఇబ్బంది పడిన స్థాయి నుండి నేడు రూ. 214 కోట్ల సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించాడు రోహిత్ శర్మ. ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే అత్యంత ధనవంతుడిగా కొనసాగుతున్న రోహిత్ శర్మ నెట్వర్త్ ఎంతో మీకు తెలుసా?
కటిక పేదరికం నుండి క్రికెట్ లెజెండ్ వరకు: రోహిత్ శర్మ జర్నీ ఇది
భారత క్రికెట్ చరిత్రలో 'హిట్ మ్యాన్'గా సుస్థిర స్థానం సంపాదించుకున్న రోహిత్ శర్మ గురువారం తన 39వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నారు. స్కూల్ ఫీజు కట్టలేని స్థితి నుండి కోట్లాది మందికి స్ఫూర్తినిచ్చే స్థాయికి ఆయన ఎదిగారు. రోహిత్ శర్మ ప్రయాణం కేవలం పరుగుల గురించి మాత్రమే కాదు, పట్టుదల, కష్టానికి నిదర్శనం.
రూ. 275 ఫీజు కోసం పోరాటం
ముంబైలో రోహిత్ శర్మ బాల్యం చాలా పేదరికంలో గడిచింది. ఒకానొక సమయంలో కేవలం రూ. 275 స్కూల్ ఫీజు చెల్లించడానికి కూడా ఆయన కుటుంబం తీవ్రంగా ఇబ్బంది పడింది. ఆర్థిక భారాన్ని తగ్గించేందుకు రోహిత్ తన తాతయ్య, బాబాయ్ వద్ద బోరివాలిలో ఉండేవారు. తన క్రికెట్ కలను నెరవేర్చుకోవడానికి పాలు అమ్మిన సందర్భాలు ఉన్నాయని దగ్గరి వారు చెబుతుంటారు. సరైన క్రికెట్ కిట్ కూడా లేని స్థితి నుండి స్కాలర్షిప్ సాధించి, తన శిక్షణను కొనసాగించారు. ఆ పట్టుదలే నేడు రోహిత్ ను ఈ స్థాయిలో నిలబెట్టింది.
రూ. 214 కోట్ల ఆర్థిక సామ్రాజ్యం
పలు రిపోర్టుల ప్రకారం.. ప్రస్తుతం రోహిత్ శర్మ నికర ఆస్తుల విలువ సుమారు రూ. 214 కోట్లు. ఒకప్పుడు ఫీజు కట్టలేని బాలుడు, నేడు రూ. 41 లక్షల విలువైన రోలెక్స్ డే-డేట్ వాచ్ను ధరిస్తున్నారు. ఆయన ఆదాయానికి ప్రధాన వనరులు బీసీసీఐ కాంట్రాక్ట్, ఐపీఎల్ జీతం, బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్లు, రియల్ ఎస్టేట్ పెట్టుబడులు. ప్రస్తుతం బీసీసీఐ గ్రేడ్-బి లో ఉన్న రోహిత్, ఏడాదికి రూ. 3 కోట్లు అందుకుంటున్నారు. 2026కు ముందు ఆయన గ్రేడ్ ఏ+ లో ఉండేవారు. కేవలం వన్డేలు మాత్రమే ఆడుతున్న రోహిత్, ఒక్కో మ్యాచ్కు రూ. 6 లక్షల ఫీజు పొందుతున్నారు.
ఐపీఎల్ చరిత్రలో అత్యంత ధనవంతుడు
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ కోసం రోహిత్ శర్మ రూ. 16.30 కోట్లు అందుకుంటున్నారు. తన 19 ఏళ్ల సుదీర్ఘ ఐపీఎల్ కెరీర్లో ఆయన మొత్తం ఆదాయం రూ. 178.6 కోట్లు అని సమాచారం. ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే అత్యధిక సంపాదన కలిగిన ఆటగాడిగా ఆయన రికార్డు సృష్టించారు. క్రికెట్ ద్వారా ఏడాదికి రూ. 30 కోట్లు, బ్రాండ్ల ద్వారా రూ. 60-65 కోట్లు, రియల్ ఎస్టేట్ ద్వారా రూ. 50 కోట్ల పైగా సంపాదిస్తున్నారు. రోహిత్ భార్య రితికా సజ్దే, ప్రొఫెషనల్ మేనేజర్గా ఆయన బిజినెస్ సామ్రాజ్యాన్ని, బ్రాండ్ డీల్స్ను ఎంతో నైపుణ్యంతో నిర్వహిస్తున్నారు.
అరేబియా సముద్రం ఎదురుగా రూ. 30 కోట్ల ఇల్లు
బోరివాలిలో చిన్న గదిలో పెరిగిన రోహిత్, ఇప్పుడు వర్లీలోని అహుజా టవర్స్ 29వ అంతస్తులో విలాసవంతమైన 4BHK ఫ్లాట్లో నివసిస్తున్నారు. 6,000 చదరపు అడుగుల విస్తీర్ణంలో ఉన్న ఈ ఇంటి విలువ సుమారు రూ. 30 కోట్లు. ఈ భవనం నుండి అరేబియా సముద్రం 270 డిగ్రీల అద్భుతమైన వ్యూ కనిపిస్తుంది. ఇందులో మినీ థియేటర్, స్పా, స్కై కేఫ్, చెఫ్-ఆన్-కాల్ వంటి అత్యాధునిక సదుపాయాలు ఉన్నాయి. ఈ భవనానికి 2011లో ఆసియా-పసిఫిక్ ఆర్కిటెక్చర్ అవార్డుల్లో ఫైవ్ స్టార్ గౌరవం లభించింది.
రోహిత్ వద్ద లగ్జరీ కార్లు, ప్రత్యేక నంబర్లు
రోహిత్ శర్మకు కార్లంటే ఎంతో ఇష్టం. తన కార్ల కలెక్షన్లో లంబోర్ఘిని వంటి సూపర్ కార్లు ఉన్నాయి. విశేషమేమిటంటే, ఒక కారు నంబర్ ప్లేట్ ఆయన వన్డే రికార్డు స్కోరు '264'ను సూచిస్తుంది. మరో కారు నంబర్ ప్లేట్ తన పిల్లల పుట్టిన తేదీలను కలిపి తన జెర్సీ నంబర్ '45' వచ్చేలా ఉంటుంది. ప్రీమియం ఎస్యూవీలు, సూపర్ బైక్లు కూడా రోహిత్ గ్యారేజీలో ఉన్నాయి. పేదరికం నుండి శిఖర సమానమైన సంపద వరకు రోహిత్ శర్మ సాగించిన ఈ ప్రయాణం ప్రతి ఒక్కరికీ ఒక గొప్ప పాఠం.