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- Most Sixes Record: బాదుడే బాదుడు.. ఒక్క ఏడాదలోనే 100 సిక్సర్లు బాదిన బ్యాటర్లు వీరే
Most Sixes Record: బాదుడే బాదుడు.. ఒక్క ఏడాదలోనే 100 సిక్సర్లు బాదిన బ్యాటర్లు వీరే
Most Sixes Record: టీ20, పరిమిత ఓవర్ల క్రికెట్లో పవర్హిట్టింగ్కు కొత్త అర్థం ఇస్తూ భారత యంగ్ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ చరిత్ర సృష్టించాడు. ఒకే క్యాలెండర్ ఇయర్లో 100కు పైగా సిక్సర్లు బాదాడు. ఈ లిస్టులోని ప్లేయర్లు వీరే..
సిక్సర్ల సునామీ సృష్టించిన యంగ్ గన్ అభిషేక్ శర్మ
ప్రపంచ క్రికెట్లో టీ20 ఫార్మాట్ వచ్చినప్పటి నుంచి బ్యాటర్ల ఆట తీరు పూర్తిగా మారిపోయింది. క్రీజులోకి అడుగుపెట్టడమే తడవుగా సిక్సర్ల వేట మొదలుపెట్టడం ఇప్పుడు సరికొత్త ట్రెండ్. ఈ క్రమంలో భారత యువ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. ఒక్క క్యాలెండర్ ఇయర్లో ఏకంగా 100 కంటే ఎక్కువ సిక్సర్లు బాది అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచాడు. ఈ విధ్వంసకర ఘనత సాధించిన ప్రపంచపు 8వ బ్యాటర్గా అభిషేక్ తన పేరును క్రికెట్ రికార్డు పుస్తకాల్లో లిఖించుకున్నాడు.
రికార్డుల రారాజుగా నికోలస్ పూరన్ అగ్రస్థానం
సింగిల్ క్యాలెండర్ ఇయర్లో అత్యధిక సిక్సర్లు బాదిన బ్యాటర్ల జాబితాలో వెస్టిండీస్ పవర్ హిట్టర్ నికోలస్ పూరన్ అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. 2024 సీజన్లో పూరన్ ప్రత్యర్థి బౌలర్లపై విరుచుకుపడుతూ ఏకంగా 170 సిక్సర్లు బాదాడు. ఈ విధ్వంసంతో అతను అంతకుముందు ఉన్న ఎన్నో ఏళ్ల రికార్డులను తిరగరాశాడు. అదేవిధంగా నికోలస్ పూరన్ గత ఏడాది (2025) లోనూ తన బాదుడును కొనసాగించి 121 సిక్సర్లతో ఈ జాబితాలో మరొకసారి తన పేరును నమోదు చేసుకున్నాడు.
యూనివర్స్ బాస్ క్రిస్ గేల్ హవా
టీ20 క్రికెట్ అనగానే అందరికీ గుర్తుకొచ్చే పేరు 'యూనివర్స్ బాస్' క్రిస్ గేల్. ఒకే క్యాలెండర్ ఇయర్లో 100 ప్లస్ సిక్సర్లు కొట్టిన ఈ ఘనాపాటీల జాబితాలో గేల్ పేరు ఒకటి కంటే ఎక్కువ సార్లు కనిపించడం విశేషం. 2015 సీజన్లో క్రిస్ గేల్ ఏకంగా 135 సిక్సర్లు బాది ఈ లిస్ట్లో రెండో స్థానంలో నిలిచాడు. అంతేకాకుండా 2021లో 121 సిక్సర్లు, 2011లో 116 సిక్సర్లు, అలాగే 2016 సీజన్లో 112 సిక్సర్లు బాది టీ20 సిక్సర్ల కింగ్గా తన ఆధిపత్యాన్ని చాటుకున్నాడు.
రేసులో నిలిచిన ఆస్ట్రియా బ్యాటర్ కరంబీర్ సింగ్
ఈ విధ్వంసకర బ్యాటర్ల జాబితాలో కేవలం అగ్రశ్రేణి ఐసీసీ మెంబర్ దేశాల ఆటగాళ్లే కాకుండా అసోసియేట్ దేశాల బ్యాటర్లు కూడా తమ సత్తా చాటారు. ఆస్ట్రియా బ్యాటర్ కరంబీర్ సింగ్ 2025 సీజన్లో ఆకాశమే హద్దుగా విరుచుకుపడ్డాడు. ప్రత్యర్థి బౌలర్లకు చుక్కలు చూపిస్తూ ఆ ఏడాదిలో ఏకంగా 122 సిక్సర్లు సాధించి అందరి దృష్టిని ఆకర్షించాడు. గేల్, పూరన్ వంటి అంతర్జాతీయ స్టార్లకు గట్టి పోటీ ఇస్తూ ఈ జాబితాలో తన పేరును సుస్థిరం చేసుకున్నాడు.
భవిష్యత్తుపై కొత్త ఆశలు రేపుతున్న అభిషేక్
భారత జట్టులోకి అడుగుపెట్టినప్పటి నుంచీ తనదైన ఆక్రమణ శైలితో ఆకట్టుకుంటున్న అభిషేక్ శర్మ, క్యాలెండర్ ఇయర్లో 100 సిక్సర్ల మార్కును అందుకోవడంతో అభిమానులు తెగ సంబరపడిపోతున్నారు. క్రీజులో ఉన్నంతసేపు మ్యాచ్ ఫలితాన్ని మార్చేసే సత్తా ఉన్న ఈ యంగ్ సెన్సేషన్, భవిష్యత్తులో పూరన్, క్రిస్ గేల్ సాధించిన 170, 135 సిక్సర్ల రికార్డులను కూడా బద్దలు కొట్టే దిశగా దూసుకెళ్తున్నాడు.