తెలంగాణ పోలీస్ విభాగం, మహమ్మద్ సిరాజ్ అద్భుత ప్రదర్శనపై ట్వీట్ చేస్తూ అతనిని అభినందించింది. క్రీడా కోటాలో తెలంగాణ పోలీస్ విభాగంలో డిప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీస్ (DSP)గా నియమితుడైన సిరాజ్‌ను అభిమానులు సోషల్ మీడియాలో “ఎస్‌పీ చేయాలి” అని కోరుతున్నారు.

Congratulations to Shri Mohammed Siraj, DSP!



For his stellar performance in India's historic Test win against England!



Pride of Telangana | Hero in Uniform & Sport pic.twitter.com/K9pH247kgT

