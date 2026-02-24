ఇషాన్ కిషన్ నెట్ వర్త్ ఎంతో తెలుసా? మతిపోగొట్టే కార్ కలెక్షన్
భారత క్రికెటర్ ఇషాన్ కిషన్ లగ్జరీ ఇళ్లు, ఖరీదైన కార్లతో విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడుపుతున్నాడు. అతడి ఆస్తిపాస్తులు, కార్ కలెక్షన్ గురించి తెలిస్తే మతిపోతుంది...
ఇషాన్ కిషన్ లగ్జరీ లైఫ్..
భారత క్రికెటర్ ఇషాన్ కిషన్ అతి తక్కువ కాలంలోనే స్టార్గా ఎదిగాడు. అద్భుతమైన బ్యాటింగ్తో ఈ ఆధునిక క్రికెట్లో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు సాధించాడు. అతని సంపద విలాసవంతమైన జీవనశైలిలోనే స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఈ వికెట్ కీపర్-బ్యాటర్ తన క్రికెట్ కెరీర్ ఫలాలను లగ్జరీ ఇళ్లు, ఖరీదైన కార్ల రూపంలో అనుభవిస్తున్నాడు.
ఇషాన్ కిషన్ ఆస్తిపాస్తులు..
ఇషాన్ కిషన్కు పాట్నాలోని సంపన్నులు నివసించే రాజేంద్ర నగర్లో అందమైన ఇల్లు ఉంది. ఈ ఇల్లు ఆధునిక శైలి, సౌకర్యాన్ని మిళితం చేస్తూ ఉన్నత ప్రమాణాలతో నిర్మించబడింది. ఈ ప్రాంతం విలాసవంతమైన నివాసాలకు, ప్రశాంతమైన వాతావరణానికి ప్రసిద్ధి.
ఇషాన్ కిషన్ ఇంట్లో అందమైన ఇంటీరియర్ డెకరేషన్, విశాలమైన లివింగ్ ఏరియా, మినిమలిస్ట్ స్టైల్లో అలంకరించిన బెడ్రూమ్లు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ప్రైవేట్ జిమ్, స్విమ్మింగ్ పూల్, హోమ్ సినిమా థియేటర్ వంటి లగ్జరీ సౌకర్యాలు కూడా ఉన్నాయి. ఇవి అతనికి విశ్రాంతికి, వ్యాయామానికి అనువైన ప్రదేశంగా మారాయి.
ముంబైలో అపార్ట్ మెంట్
పాట్నాలోని ఇంటితో పాటు, ఇషాన్ కిషన్కు ముంబైలోని మలాడ్ ప్రాంతంలో ఒక మంచి ఫ్లాట్ ఉంది. ఈ అపార్ట్మెంట్ ఆధునిక లేఅవుట్, ప్రకాశవంతమైన డెకరేషన్, సిటీ వ్యూస్తో ఉంటుంది. ఇది ఇండియా క్రికెట్ రాజధానిలో అతనికి సౌకర్యవంతమైన నివాసాన్ని అందిస్తుంది.
ఇషాన్ నెట్ వర్త్ ఎంత?
ఇషాన్ కిషన్ అతి తక్కువ సమయంలోనే క్రికెటర్ గా మంచి గుర్తింపు సాధించాడు… దీంతో సంపద కూడా బాగా పెరిగింది. అతని నికర ఆస్తి విలువ సుమారు రూ. 65-70 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా. ఇందులో ఎక్కువ భాగం ఐపీఎల్ కాంట్రాక్టులు, మ్యాచ్ ఫీజులు, బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్ల ద్వారా వస్తుంది. ఐపీఎల్లో కోట్ల రూపాయల డీల్స్తో అతను భారీగా సంపాదించాడు.
ఇషాన్ కిషన్ కార్ కలెక్షన్
కిషన్ సంపద అతని అద్భుతమైన కార్ కలెక్షన్లో కూడా కనిపిస్తుంది. అతని వద్ద మెర్సిడెస్-బెంజ్, బీఎండబ్ల్యూ, ఆడి, రేంజ్ రోవర్, ఫోర్డ్ మస్టాంగ్తో సహా అనేక లగ్జరీ కార్లు ఉన్నాయి. ఈ హై-ఎండ్ వాహనాలు లగ్జరీ, సౌకర్యం, పనితీరుపై అతని ఇష్టాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి.
ఇషాన్ కిషన్ జర్నీ...
బీహార్లో ఒక సాధారణ క్రికెటర్ స్థాయి నుంచి జాతీయ సంచలనంగా ఇషాన్ కిషన్ ఎదగడం అతని అంకితభావానికి, కృషికి నిదర్శనం. అతని విలాసవంతమైన భవనాలు, పెరుగుతున్న ఆస్తి, లగ్జరీ కార్ కలెక్షన్.. మైదానంలో, బయట అతని విజయానికి సూచికలు. అతని కెరీర్ ఇంకా ముందుకు సాగుతున్నందున, రాబోయే సంవత్సరాల్లో అతని సంపద, జీవనశైలి మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.