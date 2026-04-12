IPL: 15 ఏళ్లలో ఈ రేంజ్లో సంపాదన ఏంటీ సామీ.. వైభవ్ ఒక్క మ్యాచ్కి ఎంత తీసుకుంటున్నాడో తెలిస్తే
IPL: ఐపీఎల్ 2026లో యువ ఆటగాడు వైభవ్ సూర్యవంశీ ఒక్కసారిగా వార్తల్లో నిలిచాడు. రాజస్థాన్ రాయల్స్ తరఫున ఆడుతూ తన అద్భుత బ్యాటింగ్తో అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాడు. ముఖ్యంగా ఆర్సీబీపై ఆడిన ఇన్నింగ్స్ అతని కెరీర్ను మరో స్థాయికి తీసుకెళ్లింది.
ఆర్సీబీపై సంచలన ఇన్నింగ్స్
ఐపీఎల్ 2026లో జరిగిన ఒక మ్యాచ్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టు రాయల్ చాలెంజర్స్ బెంగళూరును 6 వికెట్ల తేడాతో ఓడించింది. ఈ మ్యాచ్లో వైభవ్ సూర్యవంశీ కేవలం 26 బంతుల్లో 78 పరుగులు చేసి మ్యాచ్ని తారుమారు చేశాడు. అతని దూకుడైన ఆటతో జట్టు విజయం సాధించింది. ఈ ఒక్క ఇన్నింగ్స్తోనే అతను దేశవ్యాప్తంగా గుర్తింపు పొందాడు.
రాజస్థాన్ రాయల్స్తో కాంట్రాక్ట్ విలువ
వైభవ్ సూర్యవంశీ ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ కోసం రాజస్థాన్ రాయల్స్తో రూ. 1.10 కోట్లు విలువైన కాంట్రాక్ట్ సైన్ చేశాడు. ఇది అతని ప్రాథమిక ఆదాయం. అతను ఎలా ఆడినా ఈ మొత్తం అతనికి కచ్చితంగా లభిస్తుంది.
ఒక్క మ్యాచ్కు వచ్చే కాంట్రాక్ట్ ఆదాయం
ఐపీఎల్లో సాధారణంగా ఒక జట్టు 14 లీగ్ మ్యాచ్లు ఆడుతుంది. ఈ ప్రకారం మొత్తం కాంట్రాక్ట్ మొత్తాన్ని విభజిస్తే, వైభవ్ ఒక్క మ్యాచ్కు సుమారు రూ. 7.85 లక్షలు సంపాదిస్తున్నట్లు అవుతుంది. ఇది కేవలం కాంట్రాక్ట్ ఆధారంగా లెక్కించిన మొత్తం.
అదనంగా వచ్చే మ్యాచ్ ఫీజు
కాంట్రాక్ట్ మొత్తానికి అదనంగా ఆటగాళ్లకు మ్యాచ్ ఫీజు కూడా ఇస్తారు. ప్రస్తుతం ఇది సుమారు రూ. 7.50 లక్షలు ప్రతి మ్యాచ్కు ఉంటుంది. ఇది ప్రత్యేకంగా చెల్లించే మొత్తం కావడంతో మొత్తం ఆదాయంలో ఇది పెద్ద భాగం అవుతుంది.
మొత్తం మ్యాచ్ ఆదాయం
కాంట్రాక్ట్ భాగం రూ. 7.85 లక్షలు, మ్యాచ్ ఫీజు రూ. 7.50 లక్షలు కలిపి చూస్తే, వైభవ్ సూర్యవంశీ ఒక్క మ్యాచ్కు సుమారు రూ. 15.35 లక్షలు సంపాదిస్తున్నాడు. బీహార్ రాష్ట్రంలోని సమస్తీపూర్ జిల్లా తజ్పూర్ గ్రామానికి చెందిన వైభవ్ చిన్నప్పటి నుంచి క్రికెట్పై ఆసక్తి చూపించాడు. రైతు కుటుంబంలో పుట్టిన అతను కేవలం 4 ఏళ్ల వయసులోనే తన తండ్రి మార్గదర్శకత్వంలో ఆట మొదలుపెట్టాడు. సమస్తీపూర్ నుంచి పాట్నా, ముజఫ్ఫర్పూర్ వరకు ప్రయాణించి తన ప్రతిభను మెరుగుపరుచుకున్నాడు. ఇప్పుడు ఐపీఎల్లో అత్యంత యువ ఆటగాడిగా నిలిచి కొత్త తరం క్రికెటర్లకు ప్రేరణగా మారాడు.