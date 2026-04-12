Saying: అత్తలేని కోడలు ఎలా ఉత్తమురాలు అవుతుంది.? దీని లాజిక్ ఏంటో ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా?
Saying: అత్తలేని కోడలు ఉత్తమురాలు… కోడలు లేని అత్త గుణవంతురాలు అనే మాట చాలా మంది వినే ఉంటారు. కానీ ఈ సామెత వెనుక ఉన్న నిజమైన భావం ఏంటో మనలో చాలా మందికి తెలిసి ఉండదు. ఇంతకీ సామెతకు అసలు అర్థం ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఆధిపత్య పోరు: కనిపించని పోటీ
ఒక ఇంట్లో కొత్త వ్యక్తి అడుగుపెడితే మార్పు సహజం. కోడలు ఒక కొత్త ప్రపంచం నుంచి వచ్చి, కొత్త ఇంట్లో తన స్థానం సంపాదించుకోవాలి. అదే సమయంలో అత్త ఆ ఇంటి బాధ్యతలు, గౌరవం తన చేతుల్లోనే ఉండాలని భావిస్తుంది. ఇక్కడే చిన్నపాటి పోటీ మొదలవుతుంది. ఇది తప్పు కాదు… ఇది మనిషి సహజ స్వభావం. “ఇది నా ఇల్లు” అనే భావన ఇద్దరిలోనూ ఉంటుంది. ఒకరు ఇప్పటి యజమానురాలు… ఇంకొకరు రాబోయే యజమానురాలు. ఈ భావనల మధ్యే చిన్న చిన్న విభేదాలు మొదలవుతాయి.
కొడుకు పాత్ర: మధ్యలో నిలిచే మనిషి
అత్త–కోడళ్ళ మధ్య అసలు కేంద్రబిందువు కొడుకే. తల్లికి అతను జీవితాంతం చిన్నబిడ్డే. భార్యకు అతను జీవిత భాగస్వామి. ఈ రెండు భావోద్వేగాల మధ్య సమతుల్యత లేకపోతే సమస్యలు మొదలవుతాయి. కొడుకు ఎవరి వైపు నిలబడతాడు? లేక ఇద్దరినీ ఎలా సమన్వయం చేస్తాడు? అన్నది చాలా కీలకం. చాలాసార్లు అతను మౌనం ఎంచుకుంటాడు. కానీ ఆ మౌనం సమస్యను తగ్గించదు… మరింత పెంచుతుంది.
భయాలు, అనుమానాలు: కనిపించని శత్రువులు
అత్తలో ఒక భయం ఉంటుంది – “నా కొడుకు దూరమవుతాడేమో?” కోడలిలో ఒక అనుమానం ఉంటుంది – “ఈ ఇంట్లో నాకు నిజంగా స్థానం దక్కుతుందా?” ఈ చిన్న చిన్న ఆలోచనలు పెద్ద సంఘర్షణలకు దారితీస్తాయి. చెప్పుకోకుండా మనసులో పెట్టుకోవడం వల్ల సమస్యలు పెరుగుతాయి. నిజానికి ఇక్కడ ఎవ్వరూ చెడ్డవారు కాదు… పరిస్థితులు, భావాలు కలిసి సమస్యలు సృష్టిస్తాయి.
గత అనుభవాల ప్రభావం
చాలా అత్తలు ఒకప్పుడు కోడళ్ళే. వాళ్లు ఎదుర్కొన్న కష్టాలు, అనుభవాలు వారి ప్రవర్తనలో కనిపిస్తాయి. కొందరు “నాకు జరిగింది ఆమెకు జరగకూడదు” అనుకుంటారు. ఇంకొందరు “నేను అనుభవించాను… ఆమె కూడా అనుభవించాలి” అనే భావనలో ఉంటారు. అలాగే కోడలు కూడా తన ఇంట్లో నేర్చుకున్న అలవాట్లతో కొత్త ఇంట్లోకి వస్తుంది. ఈ రెండు ప్రపంచాలు కలిసే సమయంలో ఘర్షణలు రావడం సహజం.
సామెత వెనుక అసలు లాజిక్
అత్త ఉంటే కోడలిపై విమర్శలు ఎక్కువగా కనిపిస్తాయి. కోడలు చేసే ప్రతి పనిని ఎవరో ఒకరు పరిశీలిస్తారు. అందుకే ఆమెకు “ఉత్తమురాలు” అనే పేరు రావడం కష్టం. అత్త లేకపోతే? కోడలు చేసే పనిని ఎవరూ అంతగా విచారించరు. బయట వాళ్లకు ఆమె మంచితనం మాత్రమే కనిపిస్తుంది. అందుకే ఆమె “ఉత్తమురాలు”గా కనిపిస్తుంది. అదే విధంగా, కోడలు లేకపోతే అత్త గురించి విమర్శించేవాళ్లు ఉండరు. ఆమె చెప్పే మాటలు, ఇచ్చే సలహాలు మాత్రమే కనిపిస్తాయి. అందుకే ఆమె “గుణవంతురాలు”గా మారుతుంది.
నిజం గుర్తిస్తే మంతా మంచిదే..
ఈ సామెత ఎవ్వరినీ తక్కువ చేయడానికి కాదు. ఇది మనిషి స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక చిన్న ఉదాహరణ మాత్రమే. నిజంగా చూస్తే, అత్త మంచిదైనా, కోడలు మంచిదైనా… ఇద్దరూ కలిసి ఉన్నప్పుడే ఆ మంచితనం పరీక్షకు వస్తుంది. ఒకరిని తీసేస్తే సమస్యలే ఉండవు… కానీ బంధాల విలువ కూడా కనిపించదు. కాబట్టి పరిష్కారం ఒక్కటే.. అర్థం చేసుకోవడం, సర్దుకుపోవడం, ఒకరిని ఒకరు గౌరవించడం. అప్పుడు అత్త కూడా ఉత్తమురాలే… కోడలు కూడా ఉత్తమురాలే అవుతుంది.