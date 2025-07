సిరాజ్ ఔట్ అయిన తీరు గ‌తంలో భార‌త జ‌ట్టుకు ఎదురైన ఘ‌ట‌న‌ల‌ను గుర్తు చేస్తోంది. మ‌రీ ముఖ్యంగా 1999లో ఈడెన్ గార్డెన్స్‌లో భారత్ vs పాకిస్తాన్ టెస్ట్‌లో జవాగల్ శ్రీనాథ్ ఔట్‌ అయిన సందర్భం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.

అప్పట్లో కూడా స్పిన్నర్ సక్లైన్ ముస్తాక్ వేసిన బంతికి శ్రీనాథ్ బౌల్డ్ కావడంతో భారత్ 12 పరుగుల తేడాతో ఓడిపోయింది. ఈ రెండు ఘటనల్లోనూ భారత అభిమానుల హృద‌యాలు ప‌గిలాయని చెప్ప‌వ‌చ్చు.

Just remembered, we lost that game against Pakistan in Chennai back in 1999 in almost the exact same heartbreaking fashion after Sachin played a valiant knock of 136.



Javagal Srinath, bowled by Saqlain Mushtaq. pic.twitter.com/odSKzUmLYm

