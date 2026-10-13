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- హైదరాబాద్ టీ20 మ్యాచ్కు ముత్తూట్ ఫిన్కార్ప్ టైటిల్ స్పాన్సర్.. ఉప్పల్లో భారీ భద్రత
హైదరాబాద్ టీ20 మ్యాచ్కు ముత్తూట్ ఫిన్కార్ప్ టైటిల్ స్పాన్సర్.. ఉప్పల్లో భారీ భద్రత
IND vs WI: భారత్–వెస్టిండీస్ జట్ల మధ్య ఈ నెల 14న హైదరాబాద్లో జరగనున్న టీ20 మ్యాచ్కు క్రికెట్ అభిమానులు సిద్ధమవుతున్నారు. భారత క్రికెట్ హోమ్ సీజన్కు ముత్తూట్ ఫిన్కార్ప్ లిమిటెడ్ టైటిల్ స్పాన్సర్గా వ్యవహరిస్తోంది.
హైదరాబాదీలకు క్రికెట్ ఫీస్ట్
హైదరాబాద్లోని ఉప్పల్ స్టేడియంలో బుధవారం జరగనున్న భారత్–వెస్టిండీస్ టీ20 మ్యాచ్పై అభిమానుల్లో ఆసక్తి పెరుగుతోంది. ఇప్పటివరకు 25 వేల టికెట్లు విక్రయించినట్లు హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ (హెచ్సీఏ) వెల్లడించింది. స్టేడియంలో సుమారు 55 వేల మంది కూర్చుని మ్యాచ్ను వీక్షించే సామర్థ్యం ఉంది. ఈ పోటీకి దాదాపు 40 వేల మంది ప్రేక్షకులు హాజరవుతారని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. అభిమానులకు ఇబ్బందులు కలగకుండా పార్కింగ్, రవాణా, భద్రతకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లపై దృష్టి సారించారు.
భద్రత కోసం 2,200 మంది పోలీసులతో బందోబస్తు
మ్యాచ్ సందర్భంగా ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా మల్కాజిగిరి పోలీసు కమిషనరేట్ ఆధ్వర్యంలో విస్తృత భద్రతా చర్యలు చేపడుతున్నారు. మొత్తం 2,200 మంది పోలీసులను విధుల్లో నియమించనున్నట్లు సీపీ సుమతి తెలిపారు. స్టేడియం పరిసరాల్లో నాలుగు ప్రత్యేక వాచ్ టీమ్లు నిఘా ఉంచనున్నాయి. మ్యాచ్కు వచ్చే ప్రేక్షకుల కదలికలు, వాహనాల రాకపోకలను పర్యవేక్షించడంతో పాటు ఎలాంటి సమస్య తలెత్తినా వెంటనే స్పందించేలా పోలీసు యంత్రాంగాన్ని సిద్ధం చేస్తున్నారు.
సీసీ కెమెరాలు, డ్రోన్లతో నిరంతర నిఘా
స్టేడియం పరిసర ప్రాంతాలపై నిఘా కోసం 408 సీసీ కెమెరాలు, రెండు డ్రోన్ కెమెరాలను వినియోగించనున్నారు. ఆన్లైన్లో నకిలీ టికెట్ల విక్రయాలపైనా పోలీసులు ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టారు. సోషల్ మీడియా ద్వారా నకిలీ టికెట్లు విక్రయించే ప్రయత్నాలను గుర్తించేందుకు పర్యవేక్షణ కొనసాగిస్తున్నారు. మహిళల భద్రతకు ప్రాధాన్యం ఇస్తూ ఎనిమిది షీ టీమ్లను సాధారణ దుస్తుల్లో విధుల్లో ఉంచనున్నారు. ప్రేక్షకులు స్టేడియానికి చేరుకునే సమయం నుంచి మ్యాచ్ ముగిసిన తర్వాత తిరిగి వెళ్లే వరకు భద్రతా చర్యలు కొనసాగనున్నాయి.
పార్కింగ్ సదుపాయాలు.. మెట్రో, ఆర్టీసీ వినియోగించాలని సూచన
మ్యాచ్కు వచ్చే అభిమానుల కోసం 8 వేలకుపైగా వాహనాలు నిలిపేలా పార్కింగ్ స్థలాలను ఏర్పాటు చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు. అయితే భారీ సంఖ్యలో ప్రేక్షకులు తరలివచ్చే అవకాశం ఉన్నందున వ్యక్తిగత వాహనాల కంటే ఆర్టీసీ బస్సులు, మెట్రో రైళ్లలో ప్రయాణించడానికే ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని పోలీసులు సూచించారు. ట్రాఫిక్ రద్దీని తగ్గించడంతో పాటు స్టేడియం పరిసరాల్లో వాహనాల రాకపోకలు సజావుగా సాగేందుకు ఈ చర్యలు దోహదపడనున్నాయి. ఆటగాళ్లు తొలుత బంజారాహిల్స్కు చేరుకుని, అక్కడి నుంచి స్టేడియానికి వస్తారని సీపీ సుమతి వెల్లడించారు. మ్యాచ్ ప్రారంభానికి రెండు గంటల ముందు నుంచే ప్రేక్షకులను స్టేడియంలోకి అనుమతించనున్నారు.
భారత క్రికెట్ హోమ్ సీజన్కు ముత్తూట్ ఫిన్కార్ప్ మద్దతు
భారత క్రికెట్ హోమ్ సీజన్కు ముత్తూట్ ఫిన్కార్ప్ లిమిటెడ్ టైటిల్ స్పాన్సర్గా వ్యవహరిస్తోంది. బీసీసీఐతో కుదిరిన ఒప్పందం ప్రకారం భారత పురుషుల, మహిళల సీనియర్ జట్లతో పాటు ఇండియా-ఎ పురుషుల జట్టు, ఇండియా-బి పురుషుల జట్టు, ఇండియా-ఎ మహిళల జట్టు, అండర్-19 పురుషుల, మహిళల జట్ల మ్యాచ్లకూ ఈ భాగస్వామ్యం వర్తిస్తుంది. రంజీ ట్రోఫీ, ఇరానీ కప్, దులీప్ ట్రోఫీ, విజయ్ హజారే ట్రోఫీ, దేవధర్ ట్రోఫీ, సయ్యద్ ముస్తాక్ అలీ ట్రోఫీ వంటి ప్రధాన దేశవాళీ టోర్నమెంట్లూ ఇందులో ఉన్నాయి.
క్రికెట్ అభివృద్ధికి ఉపయోగం
ముత్తూట్ ఫిన్కార్ప్ జాయింట్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ థామస్ జార్జ్ ముత్తూట్ మాట్లాడుతూ, దేశవ్యాప్తంగా ప్రజలకు చేరువయ్యేందుకు క్రికెట్ ఒక గొప్ప వేదిక అని, జాతీయ, దేశీయ స్థాయిల్లో భారత క్రికెట్కు మద్దతు అందించడం తమ సంస్థకు సంతోషంగా ఉందని తెలిపారు. సంస్థ సీఈఓ షాజీ వర్గీస్ మాట్లాడుతూ, వివిధ స్థాయుల్లో క్రికెట్ ఆడే ఆటగాళ్లతో పాటు దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అభిమానులకు చేరువయ్యే అవకాశం ఈ భాగస్వామ్యం కల్పిస్తుందని పేర్కొన్నారు.
బీసీసీఐ అధ్యక్షుడు మిథున్ మన్హాస్ మాట్లాడుతూ, జాతీయ జట్ల నుంచి దేశవాళీ పోటీల వరకు భారత క్రికెట్ వ్యవస్థలోని విభిన్న విభాగాలకు ఈ భాగస్వామ్యం ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుందని తెలిపారు. బీసీసీఐ గౌరవ కార్యదర్శి దేవజిత్ సైకియా కూడా ముత్తూట్ ఫిన్కార్ప్కు స్వాగతం పలుకుతూ, దేశవ్యాప్తంగా క్రికెట్ అభివృద్ధికి, ఆటగాళ్లకు మరిన్ని అవకాశాలు కల్పించడానికి ఈ భాగస్వామ్యం ఉపయోగపడుతుందని ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. మొత్తంగా, హైదరాబాద్లో జరగనున్న టీ20 మ్యాచ్ క్రికెట్ అభిమానుల్లో ఉత్సాహాన్ని పెంచుతుండగా, ప్రేక్షకుల భద్రత కోసం పోలీసులు విస్తృత ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు.