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- ఐపీఎల్ 2027 వేలంలో బిగ్ ట్విస్ట్.. రూ. 2 కోట్ల బేస్ ప్రైస్ లిస్ట్లో ఇద్దరే ఇండియన్స్.. ఆ స్టార్ ఆల్రౌండర్ రీఎంట్రీ
ఐపీఎల్ 2027 వేలంలో బిగ్ ట్విస్ట్.. రూ. 2 కోట్ల బేస్ ప్రైస్ లిస్ట్లో ఇద్దరే ఇండియన్స్.. ఆ స్టార్ ఆల్రౌండర్ రీఎంట్రీ
IPL 2027 Auction: ఐపీఎల్ 2027 వేలానికి 1,220 మంది ఆటగాళ్లు రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు. రూ. 2 కోట్ల బేస్ ప్రైస్ లిస్ట్లో కేవలం ఇద్దరు భారతీయులే ఉన్నారు. స్టార్ ఆల్ రౌండర్ రిటైర్మెంట్ తర్వాత ఐపీఎల్ రీఎంట్రీకి సిద్ధమయ్యాడు. ఆ వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
ఐపీఎల్ 2027 వేలానికి రంగం సిద్ధం
ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద క్రికెట్ లీగ్లలో ఒకటైన ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) 2027 వేలానికి సమయం దగ్గరపడుతోంది. ఈ మెగా టోర్నీ వేలం జరగడానికి నెల రోజుల కంటే తక్కువ సమయం మాత్రమే ఉంది. ఈ క్రమంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న క్రికెటర్లు ఈ లీగ్లో తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకోవడానికి సిద్ధమయ్యారు. రాబోయే వేలం కోసం రిజిస్టర్ చేసుకున్న ఆటగాళ్ల జాబితా వెల్లడైంది.
వేలంలో 1,220 మంది ఆటగాళ్లు.. పూర్తి లెక్కలు ఇవే
ఐపీఎల్ 2027 వేలం కోసం మొత్తం 1,220 మంది ఆటగాళ్లు తమ పేర్లను రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు. ఇందులో 939 మంది భారత ఆటగాళ్లు ఉండగా, 281 మంది విదేశీ క్రికెటర్లు ఉన్నారు. విభాగాల వారీగా చూస్తే ఆటగాళ్ల సంఖ్య ఈ విధంగా ఉంది..
• మొత్తం రిజిస్టర్ చేసుకున్న ఆటగాళ్లు: 1,220
• భారత ఆటగాళ్లు: 939
• విదేశీ ఆటగాళ్లు: 281
• క్యాప్డ్ భారత ఆటగాళ్లు: 14
• గత ఐపీఎల్ సీజన్లలో ఆడిన అన్క్యాప్డ్ భారత ఆటగాళ్లు: 127
• ఇతర అన్క్యాప్డ్ భారత ఆటగాళ్లు: 798
• క్యాప్డ్ విదేశీ ఆటగాళ్లు: 170
• అన్క్యాప్డ్ విదేశీ ఆటగాళ్లు: 69
• అసోసియేట్ దేశాల ఆటగాళ్లు: 42
రూ. 2 కోట్ల బేస్ ప్రైస్లో ఇద్దరే భారతీయులు
వేలంలో అత్యధిక కనీస ధర అయిన రూ. 2 కోట్ల జాబితాలో మొత్తం 30 మంది ఆటగాళ్లు నిలిచారు. అయితే, ఇందులో భారత్ నుంచి కేవలం ఇద్దరు ఆటగాళ్లు మాత్రమే ఉండటం గమనార్హం. వేలానికి ముందు లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ (LSG) విడుదల చేసిన పేసర్ అవేశ్ ఖాన్, ముంబై ఇండియన్స్ (MI) వదులుకున్న దీపక్ చాహర్ మాత్రమే ఈ రూ. 2 కోట్ల బ్రాకెట్లో తమ పేర్లను నమోదు చేసుకున్నారు.
బెన్ స్టోక్స్ గ్రాండ్ రీఎంట్రీ
ఈసారి వేలంలో అందరి దృష్టి ఇంగ్లాండ్ స్టార్ ఆల్రౌండర్ బెన్ స్టోక్స్పైనే ఉంది. చాలా కాలం విరామం తర్వాత బెన్ స్టోక్స్ మళ్లీ ఐపీఎల్ వేలంలోకి తిరిగి వస్తున్నాడు. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలోనే అతను అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. ప్రస్తుతం ఎలాంటి అంతర్జాతీయ ఒత్తిడి లేకపోవడంతో, టీ20 ఫార్మాట్ను ఆస్వాదించాలని స్టోక్స్ భావిస్తున్నాడు. అందుకే ఐపీఎల్ 2027 వేలంలో తన పేరును నమోదు చేసుకున్నాడు.
విదేశీ స్టార్ల హవా
మరోవైపు రూ. 2 కోట్ల బేస్ ప్రైస్ విభాగంలో విదేశీ దిగ్గజ ఆటగాళ్ల హవా కొనసాగుతోంది. బెన్ స్టోక్స్తో పాటు ఆస్ట్రేలియా స్టార్ డేవిడ్ వార్నర్, న్యూజిలాండ్ ఆల్రౌండర్ డారిల్ మిచెల్ వంటి ప్రముఖ క్రికెటర్లు ఈ అత్యధిక బేస్ ప్రైస్ జాబితాలో చోటు దక్కించుకున్నారు. ఈ స్టార్ ఆటగాళ్లందరూ వేలంలోకి వస్తుండటంతో ఫ్రాంచైజీల మధ్య గట్టి పోటీ నెలకొనే అవకాశం ఉంది.