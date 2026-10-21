- Home
- Sports
- Cricket
- Pragyan Ojha : చీఫ్ సెలెక్టర్గా ప్రగ్యాన్ ఓజా.. ఈ ఐదుగురు టీమిండియా ప్లేయర్లకు వణుకు మొదలైందిగా!
Pragyan Ojha : చీఫ్ సెలెక్టర్గా ప్రగ్యాన్ ఓజా.. ఈ ఐదుగురు టీమిండియా ప్లేయర్లకు వణుకు మొదలైందిగా!
అజిత్ అగార్కర్ స్థానంలో బీసీసీఐ కొత్త చీఫ్ సెలెక్టర్గా ప్రగ్యాన్ ఓజా వచ్చేశాడు. ఆయన రాకతో టీమిండియాలో రెగ్యులర్గా ఛాన్సులు కొట్టేస్తున్న ఐదుగురు ఆటగాళ్ల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెడుతున్నాయి. ఆ ఇంట్రెస్టింగ్ డీటెయిల్స్ ఏంటో ఇక్కడ చూద్దాం.
టీమిండియా ప్లేయర్లకు వణుకు
టీమిండియా స్టార్ ప్లేయర్ల భవిష్యత్తును డిసైడ్ చేయడానికి మాజీ క్రికెటర్ ప్రగ్యాన్ ఓజా రెడీ అయ్యాడు. అజిత్ అగార్కర్ ఎవరినైతే ఎక్కువగా వెనకేసుకొచ్చాడో.. ఇప్పుడు ఆ ప్లేయర్లకే కొత్త తలనొప్పులు మొదలయ్యే అవకాశాలున్నాయి. ఓజా చీఫ్ సెలెక్టర్ అవ్వగానే ముఖ్యంగా ఓ ఐదుగురు ఆటగాళ్లకు వణుకు పుడుతోంది. ఈ లిస్టులో కొన్ని ఆశ్చర్యకరమైన పేర్లు కూడా ఉన్నాయి.
1. రవీంద్ర జడేజా
చీఫ్ సెలెక్టర్ కుర్చీలో కూర్చోగానే ప్రగ్యాన్ ఓజా.. వెటరన్ ఆల్ రౌండర్ రవీంద్ర జడేజాను వన్డే టీమ్ నుంచి పక్కన పెట్టేశాడు. వెస్టిండీస్తో వన్డే సిరీస్ ఆడిన జడ్డూను.. కివీస్ సిరీస్కు మాత్రం ఓజా ఎంపిక చేయలేదు. దీన్ని బట్టి చూస్తే 2027 వన్డే వరల్డ్ కప్ జట్టులో జడేజాకు చోటు దక్కడం కష్టమే అనిపిస్తోంది.
2. వాషింగ్టన్ సుందర్
స్పిన్ ఆల్ రౌండర్ వాషింగ్టన్ సుందర్కు మాజీ చీఫ్ సెలెక్టర్ అగార్కర్ వరుసగా అవకాశాలు ఇచ్చాడు. మూడు ఫార్మాట్లలోనూ సుందర్ ఆడాడు. కానీ ఓజా రాగానే లిమిటెడ్ ఓవర్ల టీమ్ నుంచి సుందర్ను తప్పించాడు. కివీస్తో జరిగే వన్డే, టీ20 సిరీస్లకు సుందర్ ప్లేస్లో నమన్ ధీర్కు ఓజా ఛాన్స్ ఇచ్చాడు. ఇక సుందర్ కేవలం టెస్టులకే పరిమితం అయ్యేలా ఉన్నాడు.
3. యశస్వి జైస్వాల్
టెస్టుల్లో ఓపెనర్గా అదరగొడుతున్న యశస్వి జైస్వాల్.. 2027 వన్డే వరల్డ్ కప్కు బ్యాకప్ ఓపెనర్గా వెళ్తాడని అంతా అనుకున్నారు. కానీ ఓజా ఎంట్రీతో న్యూజిలాండ్ వన్డే సిరీస్ నుంచి జైస్వాల్ను తప్పించారు. ఓజా నేతృత్వంలోని మేనేజ్మెంట్ ఇప్పుడు జైస్వాల్కు బదులుగా రుతురాజ్ గైక్వాడ్ను వన్డేల్లో బ్యాకప్ ఓపెనర్గా రెడీ చేస్తున్నట్లు కనిపిస్తోంది.
4. సూర్యాన్ష్ షెడ్గే
ఫాస్ట్ బౌలింగ్ ఆల్ రౌండర్ సూర్యాన్ష్ షెడ్గేకు లిమిటెడ్ ఓవర్ల టీమ్లో బ్యాకప్ ఆల్ రౌండర్గా ఛాన్సులు వస్తూ వచ్చాయి. కానీ ఓజా రాగానే షెడ్గేకు గేట్ పాస్ ఇచ్చేశాడు. అతని ప్లేస్లో నితీశ్ కుమార్ రెడ్డికి మూడు ఫార్మాట్లలోనూ వరుస అవకాశాలు ఇస్తున్నాడు. షెడ్గే మళ్లీ టీమిండియాలోకి రావాలంటే డొమెస్టిక్ క్రికెట్లో అద్భుతాలు చేయాల్సిందే.
5. సారాన్ష్ జైన్
అగార్కర్ నేతృత్వంలోని సెలెక్షన్ కమిటీ.. శ్రీలంకతో జరిగిన టెస్ట్ సిరీస్కు ఆఫ్ స్పిన్ ఆల్ రౌండర్ సారాన్ష్ జైన్ను ఎంపిక చేసింది. కానీ ఇప్పుడు ఓజా ఆధ్వర్యంలో కివీస్తో టెస్ట్ సిరీస్కు ఎంపిక చేసిన జట్టులో సారాన్ష్ జైన్ పేరు గల్లంతైంది. జైన్ మళ్లీ టీమిండియాలోకి కమ్బ్యాక్ ఇవ్వడం చాలా కష్టంగానే కనిపిస్తోంది.