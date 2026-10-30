IND vs NZ: చేతులెత్తేసిన బ్యాటర్లు.. టీమిండియా ఓటమికి కారణాలు ఇవే
IND vs NZ: కివీస్ను వైట్వాష్ చేయాలనే లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన టీమిండియాకు గట్టి దెబ్బ తగిలింది. ఐదు టీ20ల సిరీస్లో మూడు విజయాలు సాధించి ఆధిపత్యం చెలాయించిన టీమిండియాకు నాలుగో మ్యాచ్లో అనూహ్య పరాభవం ఎదురైంది.
కివీస్ బ్యాటర్ల విధ్వంసం.. భారీ స్కోరుతో ఒత్తిడి
ఈ మ్యాచ్లో టాస్ గెలిచిన భారత్ తొలుత న్యూజిలాండ్ను బ్యాటింగ్కు ఆహ్వానించింది. అయితే భారత బౌలర్ల అంచనాలను తలకిందులు చేస్తూ కివీస్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 7 వికెట్ల నష్టానికి 259 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది. ముఖ్యంగా గ్లెన్ ఫిలిప్స్, మైఖేల్ బ్రాస్వెల్ ఆడిన విధానం మ్యాచ్ స్వరూపాన్నే మార్చేసింది. ఫిలిప్స్ కేవలం 49 బంతుల్లో 107 పరుగులు చేయగా, బ్రాస్వెల్ 25 బంతుల్లోనే 65 పరుగులతో విరుచుకుపడ్డాడు. వీరిద్దరూ భారత బౌలర్లకు ఏమాత్రం అవకాశం ఇవ్వకుండా మైదానం నలుమూలలా షాట్లు ఆడారు. ఐదో వికెట్కు కేవలం 40 బంతుల్లోనే 115 పరుగులు జోడించడం కివీస్ ఆధిపత్యానికి నిదర్శనం. ఫిలిప్స్ 10 సిక్సర్లు బాదగా, బ్రాస్వెల్ కూడా ఆరు సిక్సర్లతో విరుచుకుపడ్డాడు. ఈ ఇద్దరి దూకుడును అడ్డుకోవడంలో భారత బౌలర్లు విఫలమవడంతో ప్రత్యర్థి జట్టు 260 పరుగుల లక్ష్యాన్ని నిర్దేశించింది. ఇంతటి భారీ స్కోరు సాధించిన తర్వాత న్యూజిలాండ్ బౌలర్లు సహజంగానే ఆత్మవిశ్వాసంతో బరిలోకి దిగారు.
పవర్ప్లేలోనే కుప్పకూలిన టాప్ ఆర్డర్
260 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించాలంటే భారత ఓపెనర్లు మెరుపు ఆరంభం ఇవ్వడం అత్యవసరం. కానీ మ్యాచ్ ప్రారంభమైన కొద్దిసేపటికే టీమిండియా ఆశలపై నీళ్లు చల్లాయి. సంజు శాంసన్ కేవలం నాలుగు పరుగులకే వెనుదిరగగా, ఇషాన్ కిషన్ ఖాతా తెరవకుండానే పెవిలియన్ చేరాడు. ఒకవైపు భారీ లక్ష్యం, మరోవైపు వరుసగా వికెట్లు కోల్పోవడంతో భారత శిబిరంలో ఒత్తిడి పెరిగింది. అభిషేక్ శర్మ 27 పరుగులతో కాసేపు దూకుడుగా ఆడినా, భారీ ఇన్నింగ్స్గా మలచలేకపోయాడు. శ్రేయస్ అయ్యర్ కూడా 22 పరుగులకే పరిమితమయ్యాడు. టాప్ ఆర్డర్ నుంచి కనీసం ఒకరు క్రీజులో నిలబడి ఇన్నింగ్స్ను నిర్మించి ఉంటే ఛేదనలో భారత్కు కొంత ఆశ ఉండేది. కానీ కీలక బ్యాటర్లు తక్కువ స్కోర్లకే ఔటవడంతో ఆరంభంలోనే మ్యాచ్పై పట్టు కోల్పోయింది.
డఫీ, శాంట్నర్ బౌలింగ్కు భారత బ్యాటర్లు విలవిల
భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదించే క్రమంలో ప్రత్యర్థి బౌలర్లపై ఎదురుదాడి చేయాల్సిన సమయంలో భారత బ్యాటర్లు వరుసగా వికెట్లు సమర్పించుకున్నారు. ముఖ్యంగా జాకబ్ డఫీ తన కచ్చితమైన బౌలింగ్తో టీమిండియా బ్యాటింగ్ ఆర్డర్ను దెబ్బతీశాడు. అతడు నాలుగు వికెట్లు పడగొట్టి భారత విజయావకాశాలను దాదాపుగా ముగించాడు. మరోవైపు మిచెల్ శాంట్నర్ కూడా తన అనుభవాన్ని ఉపయోగించుకుని కీలక సమయంలో వికెట్లు తీశాడు. ఒకే ఓవర్లో అక్షర్ పటేల్, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డిలను పెవిలియన్కు పంపడం మ్యాచ్లో కీలక మలుపుగా మారింది. అక్షర్ ఏడు పరుగులకే ఔటవగా, నితీశ్ 21 పరుగులు చేసి వెనుదిరిగాడు. మాథ్యూ ఫిషెర్ రెండు వికెట్లు, శాంట్నర్ రెండు వికెట్లు తీయడంతో భారత బ్యాటర్లకు పరుగులు సాధించడం మరింత కష్టమైంది. ప్రత్యర్థి బౌలర్ల ఒత్తిడిని అధిగమించి భాగస్వామ్యాలు నిర్మించడంలో భారత ఆటగాళ్లు విఫలమయ్యారు.
కీలక భాగస్వామ్యం లేకపోవడం.. ఒంటరి పోరాటాలకే పరిమితం
టీ20 క్రికెట్లో భారీ లక్ష్యాలను ఛేదించాలంటే ఒకరిద్దరు బ్యాటర్లు రాణిస్తే సరిపోదు. కీలక సమయాల్లో పాటర్న్షిప్లు నెలకొల్పడం కూడా అంతే ముఖ్యం. ఈ మ్యాచ్లో భారత్కు అదే లోపించింది. టాప్ ఆర్డర్ కుప్పకూలిన తర్వాత మిడిలార్డర్ కూడా బాధ్యతాయుతంగా ఆడలేకపోయింది. తిలక్ వర్మ 35 పరుగులతో జట్టు తరఫున అత్యధిక స్కోరర్గా నిలిచాడు. నమన్ ధిర్ 28 పరుగులు చేయగా, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి 21 పరుగులు సాధించాడు. ప్రిన్స్ యాదవ్ 18 పరుగులతో నాటౌట్గా నిలిచాడు. అయితే వీరిలో ఎవరూ ఇన్నింగ్స్ను పెద్ద స్కోరుగా మలచలేకపోయారు. ఒకవైపు వికెట్లు పడుతున్నా మరోవైపు దూకుడుగా ఆడాల్సిన పరిస్థితి ఉండటంతో బ్యాటర్లు ఒత్తిడికి గురయ్యారు. ఫలితంగా నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 172 పరుగులే చేయగలిగింది. కనీసం ఒక భారీ భాగస్వామ్యం నమోదైనా ఓటమి అంతరం తగ్గడంతోపాటు ప్రత్యర్థిపై కొంత ఒత్తిడి సృష్టించే అవకాశం ఉండేది.
బౌలింగ్లోనూ నియంత్రణ కరువు..
ఈ ఓటమికి భారత బ్యాటింగ్ వైఫల్యమే కాకుండా బౌలింగ్లోనూ కొన్ని లోపాలు కనిపించాయి. న్యూజిలాండ్ బ్యాటర్లు దూకుడుగా ఆడుతున్న సమయంలో పరుగుల వేగాన్ని నియంత్రించడంలో భారత బౌలర్లు తడబడ్డారు. ఫిలిప్స్, బ్రాస్వెల్ క్రీజులో ఉన్నప్పుడు సరైన లైన్ అండ్ లెంగ్త్తో బౌలింగ్ చేయడం, బౌండరీలను అడ్డుకునే ఫీల్డింగ్ వ్యూహాలను అమలు చేయడం కీలకం. కానీ కివీస్ బ్యాటర్లు భారత బౌలింగ్ను సమర్థంగా ఎదుర్కొని భారీగా పరుగులు రాబట్టారు. మయాంక్ యాదవ్ మూడు వికెట్లు తీసి ఆకట్టుకోగా, అర్ష్దీప్ సింగ్, ప్రిన్స్ యాదవ్, నితీశ్ కుమార్ రెడ్డి, అక్షర్ పటేల్ తలో వికెట్ సాధించారు. అయినప్పటికీ పరుగుల విషయంలో ప్రత్యర్థిని కట్టడి చేయలేకపోయారు. ముఖ్యంగా డెత్ ఓవర్లలో కివీస్ బ్యాటర్లను అడ్డుకోవడంలో భారత బౌలింగ్ విభాగం విఫలమైంది. అయితే చిన్న మైదానం, బ్యాటింగ్కు అనుకూలమైన పరిస్థితులు కూడా భారీ స్కోరుకు కారణమయ్యాయని గుర్తించాలి.
చివరి టీ20పై అందరి దృష్టి
నాలుగో టీ20లో ఓటమి ఎదురైనా ఐదు మ్యాచ్ల సిరీస్లో భారత్ 3-1 ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికే సిరీస్ను సొంతం చేసుకున్న టీమిండియా.. చివరి మ్యాచ్లో విజయం సాధించి 4-1తో ముగించాలని భావిస్తోంది. మరోవైపు భారీ విజయంతో ఆత్మవిశ్వాసం పొందిన న్యూజిలాండ్ చివరి పోరులోనూ అదే జోరు కొనసాగించాలని చూస్తోంది. హామిల్టన్ వేదికగా ఆదివారం జరగనున్న ఐదో టీ20లో భారత జట్టు ముఖ్యంగా టాప్ ఆర్డర్ ప్రదర్శన, బౌలింగ్లో క్రమశిక్షణ, మిడిలార్డర్ భాగస్వామ్యాలపై దృష్టి పెట్టాల్సి ఉంటుంది. నాలుగో మ్యాచ్లో చేసిన తప్పులను సరిదిద్దుకుంటే టీమిండియా విజయంతో సిరీస్ను ముగించే అవకాశం ఉంటుంది.