India vs New Zealand: టీమిండియా కొంపముంచిన మూడు ప్రధాన కారణాలు ఇవే
India vs New Zealand: న్యూజిలాండ్తో జరిగిన నాలుగో వన్డేలో భారత్ 244 పరుగుల తేడాతో ఘోరంగా ఓడిపోయింది. 89 పరుగులకే ఆలౌట్ కావడానికి కారణాలు, కెప్టెన్ శ్రేయాస్ అయ్యర్ ఏమన్నాడో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
కొంపముంచిన క్యాచ్లు, కూలిన టాప్ ఆర్డర్.. నాలుగో వన్డేలో టీమిండియా ఎందుకు ఓడిపోయిందో తెలుసా?
న్యూజిలాండ్ పర్యటనలో ఉన్న భారత పురుషుల క్రికెట్ జట్టుకు భారీ షాక్ తగిలింది. ఐదు మ్యాచ్ల వన్డే సిరీస్లో భాగంగా మౌంట్ మాంగనుయ్లోని బే ఓవల్ లో శుక్రవారం జరిగిన నాలుగో వన్డేలో భారత్ ఘోర పరాజయాన్ని చవిచూసింది. నవంబర్ 4న ప్రారంభమైన ఈ సిరీస్కు మొదటి నుంచి వర్షం ఆటంకం కలిగిస్తూనే ఉంది. తొలి రెండు వన్డేలను డక్వర్త్ లూయిస్ పద్ధతిలో భారత్ గెలుచుకోగా, మూడో వన్డే వర్షం కారణంగా రద్దయింది. అయితే నాలుగో వన్డేకు మాత్రం వరుణుడు అడ్డుపడలేదు.
ఈ మ్యాచ్లో టాస్ గెలిచిన భారత్ ముందుగా బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. బ్యాటింగ్కు దిగిన న్యూజిలాండ్ 50 ఓవర్లలో 333 పరుగుల భారీ స్కోరు సాధించింది. కివీస్ బ్యాటర్లలో విల్ యంగ్ అద్భుత సెంచరీ చేయగా, టిమ్ సీఫెర్ట్ అర్ధ సెంచరీతో రాణించాడు. అనంతరం 334 పరుగుల భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన భారత్ కేవలం 89 పరుగులకే కుప్పకూలింది. దీంతో న్యూజిలాండ్ 244 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించి, సిరీస్లో తొలి గెలుపును నమోదు చేసింది. ప్రస్తుతం భారత్ 2-1 ఆధిక్యంలో ఉన్నప్పటికీ, మేఘావృతమైన వాతావరణంలో భారత బ్యాటర్లు ఇబ్బంది పడుతున్న తీరు ఆందోళన కలిగిస్తోంది. అసలు ఈ మ్యాచ్లో భారత్ ఇంత దారుణంగా ఓడిపోవడానికి గల మూడు ప్రధాన కారణాలను గమనిస్తే..
తేలిపోయిన బౌలింగ్.. కొంపముంచిన ఫీల్డింగ్
బే ఓవల్ పిచ్ బౌలర్లకు మంచి సీమ్ మూవ్మెంట్తో పాటు అసమాన బౌన్స్ను అందించింది. కానీ భారత బౌలర్లు ఈ పరిస్థితులను సరిగ్గా ఉపయోగించుకోలేకపోయారు. అడపాదడపా మంచి బంతులు వేసినప్పటికీ, ఫీల్డర్లు కీలక క్యాచ్లను వదిలేసి జట్టు కొంపముంచారు. ముఖ్యంగా సెంచరీ హీరో విల్ యంగ్ ఇచ్చిన క్యాచ్లను రోహిత్ శర్మ, ఇషాన్ కిషన్ వరుసగా నేలపాలు చేశారు. ఇలా రెండుసార్లు లైఫ్ దొరకడంతో విల్ యంగ్ భారీ సెంచరీ బాదాడు. ఫలితంగా న్యూజిలాండ్ 333 పరుగుల భారీ స్కోరు చేయగలిగింది.
పేకమేడలా కూలిన టాప్ ఆర్డర్
300 పైచిలుకు లక్ష్యాన్ని ఛేదించేటప్పుడు ఓపెనర్ల నుంచి మంచి శుభారంభం ఎంతో అవసరం. కానీ భారత్కు అత్యంత దారుణమైన ఆరంభం లభించింది. కివీస్ పేసర్ మాట్ హెన్రీ అద్భుత బౌలింగ్తో తొలి ఓవర్లోనే భారత్ మూడు వికెట్లు కోల్పోయింది. ఇన్నింగ్స్ మొదటి బంతికే రోహిత్ శర్మ ఆఫ్ స్టంప్ ఆవల వెళ్తున్న బంతిని ఆడి క్యాచ్ ఔట్ అయ్యాడు. ఆ తర్వాత విరాట్ కోహ్లీ బౌల్డ్ కాగా, కెప్టెన్ శ్రేయాస్ అయ్యర్ ఎల్బీడబ్ల్యూగా వెనుదిరిగాడు. పరుగుల ఖాతా తెరవకముందే 0/3 స్కోరుతో భారత్ పీకల్లోతు కష్టాల్లో పడింది. ఆ తర్వాత కూడా సరైన భాగస్వామ్యాలు నెలకొల్పలేక భారత జట్టు ఒత్తిడికి తలొగ్గింది.
శుభ్మన్ గిల్, కేఎల్ రాహుల్ లేని లోటు
ఈ నాలుగో వన్డే తుది జట్టులో స్టార్ బ్యాటర్లు శుభ్మన్ గిల్, కేఎల్ రాహుల్ లేకపోవడం భారత్కు పెద్ద మైనస్గా మారింది. నవంబర్ 19 నుంచి ప్రారంభం కానున్న టెస్ట్ క్యాంప్లో చేరేందుకు వీరిద్దరూ వన్డే జట్టును వీడారు. 2026లో వన్డేల్లో భారత్ తరపున అత్యధిక పరుగులు చేసిన ఆటగాడిగా గిల్ ఉన్నాడు. అలాగే కీలక సమయాల్లో జట్టును ఆదుకోవడంలో కేఎల్ రాహుల్ దిట్ట. న్యూజిలాండ్ బౌలర్లు నిప్పులు చెరుగుతున్న సమయంలో ఈ ఇద్దరు అనుభవజ్ఞుల సేవలను టీమిండియా తీవ్రంగా కోల్పోయింది.
ఓటమిపై కెప్టెన్ శ్రేయాస్ అయ్యర్ ఏమన్నారంటే?
244 పరుగుల భారీ ఓటమి అనంతరం నాలుగో వన్డే కెప్టెన్ శ్రేయాస్ అయ్యర్ స్పందించారు. అద్భుత ప్రదర్శన చేసిన న్యూజిలాండ్ జట్టును, ముఖ్యంగా ఆరు వికెట్లు తీసిన మాట్ హెన్రీని ఆయన ప్రశంసించారు. "మొదటి ఇన్నింగ్స్కు, రెండో ఇన్నింగ్స్కు మధ్య పిచ్ స్వభావంలో చాలా తేడా కనిపించింది. కానీ మాట్ హెన్రీ మొదటి బంతి నుంచే సరైన ప్రదేశాల్లో బంతులు వేసిన తీరు అద్భుతం. ఆ క్రెడిట్ కచ్చితంగా అతనికే ఇవ్వాలి" అని పోస్ట్ మ్యాచ్ ప్రజెంటేషన్లో అయ్యర్ అన్నారు. కివీస్ 330 పైగా పరుగులు చేయడంతో పిచ్ బ్యాటింగ్కు బాగుందని తాము భావించామని, కానీ రెండో ఇన్నింగ్స్లో పరిస్థితి భిన్నంగా మారిందని ఆయన వివరించారు.
చివరి వన్డేకు సిద్ధమయ్యే ప్లాన్స్ ఇవే
నవంబర్ 15న ఇదే బే ఓవల్ లో జరగనున్న ఐదో, చివరి వన్డేపై కూడా శ్రేయాస్ అయ్యర్ మాట్లాడారు. "ఈ ఓటమిని మర్చిపోవడం చాలా ముఖ్యం. బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ విభాగాల్లో ఎక్కడ తప్పు జరిగిందో మేము విశ్లేషించుకుంటాము. అయితే ఈ సిరీస్లో మేము ఇప్పటికే రెండు మ్యాచ్లు గెలిచామనే విషయాన్ని గుర్తుంచుకోవాలి. ఆ విజయాల నుంచి స్ఫూర్తి పొంది, చివరి మ్యాచ్కు ఫ్రెష్ మైండ్తో బరిలోకి దిగుతాము" అని అయ్యర్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు.