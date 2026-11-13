IND vs NZ ODI: చెలరేగిన న్యూజిలాండ్ బౌలర్లు.. టీమిండియా ఘోర పరాజయం
IND vs NZ ODI: వన్డే సిరీస్ విజయంపై టీమిండియా పెట్టుకున్న ఆశలకు న్యూజిలాండ్ గట్టి ఎదురుదెబ్బ కొట్టింది. సొంతగడ్డపై కివీస్ బ్యాటర్లు భారీ స్కోరు సాధించడంతో పాటు బౌలింగ్లోనూ అసాధారణ ప్రదర్శన చేయడంతో అతిపెద్ద పరాజయం ఎదురైంది.
విల్ యంగ్ సెంచరీ.. కివీస్ భారీ స్కోరు
మౌంట్ మౌంగనుయ్లోని బే ఓవల్ మైదానంలో జరిగిన నాలుగో వన్డేలో టాస్ గెలిచిన భారత జట్టు తొలుత బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. పిచ్ నుంచి బౌలర్లకు సహకారం లభిస్తుందని భావించిన టీమిండియాకు న్యూజిలాండ్ బ్యాటర్లు గట్టి సమాధానం ఇచ్చారు. ఓపెనర్లు విల్ యంగ్, టిమ్ సీఫర్ట్ జట్టుకు మంచి ఆరంభాన్ని అందించారు. విల్ యంగ్ అద్భుతమైన బ్యాటింగ్తో 125 పరుగులు చేసి సెంచరీ సాధించాడు. మరోవైపు టిమ్ సీఫర్ట్ 58 పరుగులతో అర్ధశతకం నమోదు చేశాడు. వీరిద్దరూ భారత బౌలర్లపై ఆధిపత్యం ప్రదర్శించడంతో న్యూజిలాండ్ భారీ స్కోరు దిశగా సాగింది. మిగతా బ్యాటర్లు కూడా తమవంతు సహకారం అందించడంతో కివీస్ 50 ఓవర్లలో 333 పరుగులకు ఆలౌటైంది. దీంతో భారత్ ముందు 334 పరుగుల లక్ష్యం నిలిచింది.
తొలి ఓవర్లోనే మూడు వికెట్లు.. భారత్కు కోలుకోలేని దెబ్బ
భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదించేందుకు బరిలోకి దిగిన భారత జట్టుకు ఆరంభంలోనే ఊహించని షాక్ తగిలింది. న్యూజిలాండ్ పేసర్ మ్యాట్ హెన్రీ తన మొదటి ఓవర్లోనే భారత టాప్ ఆర్డర్ను కుప్పకూల్చాడు. రోహిత్ శర్మ, విరాట్ కోహ్లీ, కెప్టెన్ శ్రేయస్ అయ్యర్ ముగ్గురూ పరుగులేమీ చేయకుండానే వెనుదిరిగారు. దీంతో భారత్ స్కోరు 0/3కు చేరింది. ఈ దశలో జట్టును ఆదుకుంటాడని భావించిన రుతురాజ్ గైక్వాడ్ కూడా 5 పరుగులకే వికెట్ సమర్పించుకున్నాడు. కేవలం 9 పరుగులకే నాలుగు కీలక వికెట్లు కోల్పోవడంతో టీమిండియా తీవ్ర ఒత్తిడిలో పడింది. ఆరంభంలోనే కీలక బ్యాటర్లు పెవిలియన్ చేరడంతో లక్ష్య ఛేదన దాదాపు అసాధ్యంగా మారింది.
ఇషాన్, అక్షర్, నమన్ పోరాటం వృథా
టాప్ ఆర్డర్ విఫలమైన తర్వాత వికెట్ కీపర్ ఇషాన్ కిషన్ జట్టును ఆదుకునే ప్రయత్నం చేశాడు. అతను 27 పరుగులు చేసి భారత ఇన్నింగ్స్లో అత్యధిక స్కోరు సాధించాడు. అక్షర్ పటేల్, నమన్ ధిర్ కూడా చెరో 21 పరుగులు చేశారు. వీరు కొంతసేపు క్రీజులో నిలిచి వికెట్ల పతనానికి అడ్డుకట్ట వేసే ప్రయత్నం చేసినా, న్యూజిలాండ్ బౌలర్లను ఎదుర్కోవడంలో ఇబ్బంది పడ్డారు. మిగతా బ్యాటర్లు పెద్దగా ప్రభావం చూపలేకపోయారు. ఆకీబ్ నబీ 5 పరుగులు చేయగా, కుల్దీప్ యాదవ్ ఒక్క పరుగుకే పరిమితమయ్యాడు. చివరకు భారత జట్టు 26.4 ఓవర్లలో 89 పరుగులకే ఆలౌటైంది. దీంతో 244 పరుగుల తేడాతో న్యూజిలాండ్ ఘన విజయం సాధించింది.
మ్యాట్ హెన్రీ నిప్పులు.. భారత బ్యాటింగ్కు చుక్కలు
ఈ మ్యాచ్లో న్యూజిలాండ్ విజయంలో మ్యాట్ హెన్రీ కీలక పాత్ర పోషించాడు. భారత బ్యాటర్లకు ఏమాత్రం అవకాశం ఇవ్వకుండా పదునైన బంతులతో విరుచుకుపడ్డాడు. మొత్తం 27 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చి ఆరు వికెట్లు పడగొట్టాడు. ఈ ప్రదర్శనతో టీమిండియా పతనాన్ని శాసించాడు. మాథ్యూ ఫిషర్ కూడా అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేసి 31 పరుగులకు మూడు వికెట్లు సాధించాడు. కైల్ జేమీసన్ ఒక వికెట్ తీసుకున్నాడు. ఇలా కివీస్ బౌలర్ల సమష్టి ప్రదర్శన ముందు భారత బ్యాటింగ్ విభాగం నిలవలేకపోయింది. మరోవైపు ఈ పరాజయం భారత్ వన్డే చరిత్రలోనే అత్యంత భారీ ఓటముల్లో ఒకటిగా నిలిచింది. 2000 అక్టోబర్ 29న షార్జాలో శ్రీలంక చేతిలో 245 పరుగుల తేడాతో ఓడిపోయిన తర్వాత, పరుగుల పరంగా భారత్కు ఇదే రెండో అతిపెద్ద పరాజయం. 2023లో దక్షిణాఫ్రికా చేతిలో 214 పరుగుల తేడాతో ఎదురైన ఓటమిని కూడా ఈ మ్యాచ్ అధిగమించింది.
New Zealand win the 4th ODI by 244 runs.
We go again for the 5th and final ODI on Sunday with #TeamIndia leading the series 2-1.
Scorecard ▶️ https://t.co/5IIzn3UMi2
#NZvIND https://t.co/a9HZSGxfQK
— BCCI (@BCCI) November 13, 2026
సిరీస్పై ఉత్కంఠ.. చివరి వన్డేలోనే నిర్ణయం
ఈ విజయంతో ఐదు వన్డేల సిరీస్లో న్యూజిలాండ్ తన అవకాశాలను సజీవంగా ఉంచుకుంది. ప్రస్తుతం భారత్ 2-1 ఆధిక్యంలో ఉంది. మూడో వన్డే వర్షం కారణంగా రద్దు కావడంతో సిరీస్ సమీకరణాలు మారాయి. ఇరు జట్ల మధ్య చివరి ఐదో వన్డే ఆదివారం మళ్లీ మౌంట్ మౌంగనుయ్లోనే జరగనుంది. ఈ మ్యాచ్లో టీమిండియా విజయం సాధిస్తే సిరీస్ను 3-1తో సొంతం చేసుకుంటుంది. వర్షం కారణంగా మ్యాచ్ రద్దయినా 2-1 ఆధిక్యంతో భారత్కే సిరీస్ దక్కుతుంది. అయితే న్యూజిలాండ్ గెలిస్తే సిరీస్ 2-2తో సమమవుతుంది. దీంతో చివరి మ్యాచ్ ఇరు జట్లకు కీలకంగా మారింది. ఘోర పరాజయం నుంచి కోలుకుని భారత్ సిరీస్ను కైవసం చేసుకుంటుందా? లేక కివీస్ సమం చేస్తుందా? అన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.