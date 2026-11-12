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- Yashasvi Jaiswal: లక్నో, కోల్కతా మధ్య బిగ్ ఫైట్.. యశస్వి జైస్వాల్ కొత్త టీమ్ ఏది?
Yashasvi Jaiswal: లక్నో, కోల్కతా మధ్య బిగ్ ఫైట్.. యశస్వి జైస్వాల్ కొత్త టీమ్ ఏది?
Yashasvi Jaiswal: ఐపీఎల్ 2027 వేలానికి ముందు రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఓపెనర్ యశస్వి జైస్వాల్ ట్రేడ్ చర్చలు హాట్ టాపిక్గా మారాయి. కెప్టెన్సీ ఆఫర్తో జైస్వాల్ను దక్కించుకునే రేసులో కేకేఆర్ కంటే ఎల్ఎస్జీ ముందుంది.
రేసులో దూసుకుపోతున్న లక్నో సూపర్ జెయింట్స్
ఐపీఎల్ 2027 సీజన్కు ముందు క్రికెట్ సర్కిల్స్లో ట్రేడ్ వార్తలు తెగ హల్చల్ చేస్తున్నాయి. రాజస్థాన్ రాయల్స్ (RR) స్టార్ ఓపెనర్ యశస్వి జైస్వాల్ను తమ జట్టులోకి తీసుకోవడానికి కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR), లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ (LSG) పోటీ పడుతున్నాయి. అయితే ఈ రేసులో కోల్కతా కంటే లక్నో ఫ్రాంచైజీ చాలా ముందున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ 24 ఏళ్ల లెఫ్ట్ హ్యాండ్ బ్యాటర్ను జట్టులోకి తెచ్చుకోవడానికి ఎల్ఎస్జీ గట్టిగానే ప్రయత్నిస్తోంది.
మీడియా రిపోర్టుల ప్రకారం.. రాజస్థాన్ రాయల్స్తో ప్లేయర్ ట్రేడ్ ద్వారా జైస్వాల్ను సొంతం చేసుకునేందుకు లక్నో ఫేవరెట్గా కనిపిస్తోంది. అంతేకాదు, రాబోయే సీజన్కు జైస్వాల్కు ఏకంగా కెప్టెన్సీ బాధ్యతలు అప్పగించేందుకు కూడా లక్నో సిద్ధంగా ఉందని సమాచారం. మాజీ సీఎస్కే బ్యాటర్ అంబటి రాయుడు కూడా జైస్వాల్ లక్నో జట్టులో చేరే ఆలోచనకు సపోర్టు ఇచ్చాడు. రాబోయే చాలా ఏళ్ల పాటు జట్టును నడిపించే సత్తా జైస్వాల్కు ఉందని రాయుడు అభిప్రాయపడ్డాడు.
మల్టీ-ప్లేయర్ ట్రేడ్.. బదులుగా ఆ బౌలర్లు కావాలా?
తమ మాజీ కెప్టెన్ రిషబ్ పంత్ను ఢిల్లీ క్యాపిటల్స్కు ట్రేడ్ చేసిన తర్వాత, లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ సరికొత్త జట్టును నిర్మించుకునే పనిలో పడింది. జైస్వాల్ జట్టులోకి వస్తే ఓపెనింగ్ బ్యాటింగ్ బలపడటంతో పాటు, లాంగ్ టర్మ్ కెప్టెన్ దొరికినట్లు అవుతుందని లక్నో భావిస్తోంది.
ఇందుకోసం రాజస్థాన్ రాయల్స్తో మల్టీ-ప్లేయర్ ట్రేడ్ గురించి లక్నో చర్చలు జరుపుతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ డీల్లో భాగంగా లక్నో పేసర్లు మొహ్సిన్ ఖాన్ లేదా ప్రిన్స్ యాదవ్ను రాజస్థాన్ రాయల్స్ అడిగే అవకాశం ఉందని కథనాలు చెబుతున్నాయి. అయితే, ఈ ట్రేడ్లో ఉండే ఆటగాళ్ల తుది జాబితాపై ఇంకా స్పష్టత రాలేదు.
సైలెంట్గా పావులు కదుపుతున్న కేకేఆర్
మరోవైపు, కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ కూడా యశస్వి జైస్వాల్పై కన్నేసింది. అజింక్య రహానే రిటైర్మెంట్ తర్వాత కేకేఆర్కు కొత్త కెప్టెన్ అవసరం ఏర్పడింది. ఆ స్థానాన్ని భర్తీ చేయడానికి జైస్వాల్ సరైన ఆప్షన్ అని కోల్కతా మేనేజ్మెంట్ ఆలోచిస్తోంది. తమ స్టార్ స్పిన్నర్ వరుణ్ చక్రవర్తిని ఈ ప్లేయర్ ఎక్స్ఛేంజ్ డీల్లో భాగంగా ఇచ్చేందుకు కేకేఆర్ సిద్ధంగా ఉన్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. జైస్వాల్ వస్తే కోల్కతా టాప్ ఆర్డర్లో ఒక బలమైన భారత బ్యాటర్ చేరినట్లు అవుతుంది. భవిష్యత్తులో జట్టు పగ్గాలు కూడా అతనికి అప్పగించవచ్చు. కానీ, లక్నో చూపిస్తున్న దూకుడుతో పోలిస్తే కేకేఆర్ ప్రయత్నాలు కాస్త సైలెంట్గానే సాగుతున్నాయి.
జైస్వాల్ రిటెన్షన్పై పుజారా డౌట్
నవంబర్ 17 రిటెన్షన్ డెడ్లైన్ దగ్గర పడుతున్న వేళ, రాజస్థాన్ రాయల్స్ తమ ఆటగాళ్లను అట్టిపెట్టుకునే విషయంలో ఇంకా అధికారికంగా ఏమీ ప్రకటించలేదు. ఇదే సమయంలో భారత మాజీ క్రికెటర్ ఛతేశ్వర్ పుజారా చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు ఆసక్తికరంగా మారాయి. స్టార్ స్పోర్ట్స్ వీడియోలో పుజారా మాట్లాడుతూ, ఐపీఎల్ 2027 కోసం రాజస్థాన్ రాయల్స్ జైస్వాల్ను రిటైన్ చేసుకుంటుందో లేదో తనకు 100 శాతం నమ్మకం లేదని చెప్పాడు.
ఆర్ఆర్ రిటెన్షన్ లిస్టును 'యెస్', 'నో', 'మేబీ' అనే మూడు కేటగిరీలుగా విభజించిన పుజారా.. వైభవ్ సూర్యవంశీ, రియాన్ పరాగ్, జోఫ్రా ఆర్చర్, ధ్రువ్ జురెల్, షిమ్రాన్ హెట్మెయర్, యశ్ రాజ్ పుంజాలను కచ్చితంగా ఉంచుకుంటారని తెలిపాడు. కానీ జైస్వాల్, లెగ్ స్పిన్నర్ రవి బిష్ణోయ్, పేసర్లు బ్రిజేష్ శర్మ, తుషార్ దేశ్పాండేలను మాత్రం మేబీ జాబితాలో పెట్టాడు.
రాజస్థాన్ వీడటానికి కారణం ఇదేనా?
గత ఏడు సీజన్లుగా రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్టులో ఉన్న జైస్వాల్, ఆరు సీజన్లలో జట్టుకు వెన్నెముకగా నిలిచాడు. గత నాలుగు సీజన్లలో ప్రతిసారీ 400కు పైగా పరుగులు సాధించాడు. ఇందులో రెండుసార్లు 500కు పైగా, ఒకసారి 600కు పైగా పరుగులు ఉన్నాయి. అయితే ఐపీఎల్ 2026లో పరిస్థితి మారింది.
తనకంటే చాలా చిన్నవాడైన ఓపెనింగ్ పార్ట్నర్ వైభవ్ సూర్యవంశీ అద్భుత ప్రదర్శన ముందు జైస్వాల్ కాస్త వెనకబడిపోయాడు. అంతేకాకుండా, గత సీజన్కు ముందు ఖాళీ అయిన కెప్టెన్సీ బాధ్యతలను కూడా జైస్వాల్కు కాకుండా రియాన్ పరాగ్కు అప్పగించారు. ఈ పరిణామాల వల్లే రాజస్థాన్ రాయల్స్లో జైస్వాల్ భవిష్యత్తుపై ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి. నవంబర్ 17 లోపు ఫ్రాంచైజీల మధ్య జరిగే చర్చలను బట్టి జైస్వాల్ ఏ జట్టుకు ఆడతాడో తేలనుంది.