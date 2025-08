కరుణ్ నాయర్ (52* ప‌రుగులు), వాషింగ్టన్ సుందర్ (19* ప‌రుగులు) నాటౌట్‌గా ఉన్నారు. వీరిద్దరూ ఏడవ వికెట్‌కు 51 పరుగుల భాగస్వామ్యం నెలకొల్పారు. ఇది ఇప్పటివరకు భారత్ తరఫున ఈ మ్యాచ్‌లో అత్యధిక భాగస్వామ్యం.

ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లలో గస్ అట్కిన్సన్, జోష్ టంగ్ చెరో రెండు వికెట్లు తీశారు. గ్రౌండ్ వాతావరణం బౌలర్లకు అనుకూలంగా ఉండటంతో భారత టాప్ ఆర్డర్ త్వ‌ర‌గానే కుప్ప‌కూలింది.

That's Stumps on Day 1 of the 5th #ENGvIND Test! #TeamIndia end the rain-curtailed opening Day on 204/6.



We will be back for Day 2 action tomorrow. ⌛️



Scorecard ▶️ https://t.co/Tc2xpWMCJ6 pic.twitter.com/VKCCZ76MeG

— BCCI (@BCCI) July 31, 2025