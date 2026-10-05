Siraj: ఓవల్ హీరో నుంచి రిజర్వ్ బెంచ్ వరకు.. మహమ్మద్ సిరాజ్కు ఏమైంది?
Mohammed Siraj: హైదరాబాద్ స్టార్ ప్లేయర్ మహమ్మద్ సిరాజ్ ఒకప్పుడు నంబర్ 1.. ఇప్పుడు ఎందుకు వరుసగా పక్కనబెడుతున్నారు? 2027 వన్డే వరల్డ్ కప్కు ముందు టీమిండియా స్టార్ పేసర్ సిరాజ్ భవితవ్యంపై సస్పెన్స్ కొనసాగుతోంది. అసలు సంగతేంటో ఇక్కడ చూద్దాం.
2027 వరల్డ్ కప్ సీన్ నుండి సిరాజ్ అవుట్?
2027 క్రికెట్ వరల్డ్ కప్కు ముందు భారత స్టార్ పేసర్ మహమ్మద్ సిరాజ్ కెరీర్ ఒక కీలకమైన మలుపు వద్ద నిలిచింది. ఒకప్పుడు జస్ప్రీత్ బుమ్రా లేని సమయంలో జట్టు బౌలింగ్ భారాన్ని తన భుజాలపై మోసిన ఈ హైదరాబాదీ పేసర్కు ఇప్పుడు టీమ్ మేనేజ్మెంట్లో స్పష్టమైన పాత్ర దక్కడం లేదు.
ఐసీసీ వన్డే వరల్డ్ కప్ 2027కు ఇంకా కేవలం ఏడాది సమయం మాత్రమే మిగిలి ఉన్న నేపథ్యంలో, రాబోయే వన్డే సిరీస్లు సిరాజ్ భవిష్యత్తును తేల్చనున్నాయి. టీమ్ మేనేజ్మెంట్ అతడిని తమ ప్రధాన ప్రణాళికల్లో ఉంచుతుందా లేదా కొత్త పేస్ ఆప్షన్ల వైపు మొగ్గు చూపుతుందా అనేది ఇప్పుడు హాట్ టాపిక్గా మారింది.
ఓవల్ హీరో నుంచి వన్డే తుది జట్టులో ప్రశ్నార్థకం వరకు
గత ఏడాది ఇంగ్లండ్తో జరిగిన ఐదు టెస్టుల సిరీస్లో సిరాజ్ అద్భుతమైన ప్రదర్శనతో ఆకట్టుకున్నాడు. ముఖ్యంగా ఓవల్ టెస్టులో బుమ్రా లేకపోయినా, గంటకు 140 కిలోమీటర్లకు పైగా వేగంతో బౌలింగ్ చేస్తూ ఇంగ్లండ్ లోయర్ ఆర్డర్ను కుప్పకూల్చాడు. అతడి ఫిట్నెస్, వేగం క్రికెట్ విశ్లేషకులను ఎంతగానో ఆకట్టుకున్నాయి.
అయితే 2026 నాటికి పరిస్థితి పూర్తిగా మారిపోయింది. ఈ ఏడాది భారత్ మొత్తం 12 వన్డే ఇంటర్నేషనల్ మ్యాచ్లు ఆడగా, సిరాజ్ కేవలం 4 మ్యాచ్ల్లో మాత్రమే మైదానంలోకి దిగాడు. ఈ 4 మ్యాచ్ల్లో 35 ఓవర్లు బౌలింగ్ చేసి కేవలం 4 వికెట్లు మాత్రమే తీశాడు. అతడు లేని సమయంలో ప్రసిద్ధ్ కృష్ణ, గుర్నూర్ బ్రార్, ప్రిన్స్ యాదవ్, హర్షిత్ రాణా, ఆకిబ్ నబీ, అంశుల్ కంబోజ్ వంటి యువ బౌలర్లకు టీమ్ యాజమాన్యం వరుసగా అవకాశాలు ఇచ్చింది.
రెండు నెలల విరామం.. చెదిరిన బౌలింగ్ రిథమ్
ఐపీఎల్ 2026లో గుజరాత్ టైటాన్స్ తరఫున ఆడిన తర్వాత, ముల్లాంపూర్లో అఫ్గానిస్థాన్తో జరిగిన టెస్ట్ మ్యాచ్లో సిరాజ్ 13 ఓవర్లు వేసి ఒక వికెట్ తీశాడు. ఆ తర్వాత సుమారు రెండు నెలల పాటు అతడు అంతర్జాతీయ క్రికెట్కు దూరమయ్యాడు. అఫ్గానిస్థాన్, ఇంగ్లండ్, జింబాబ్వేలతో జరిగిన వైట్ బాల్ సిరీస్లలో అతడు ఆడలేదు.
ఈ సుదీర్ఘ విరామం ప్రభావం ఆగస్టులో శ్రీలంకతో జరిగిన టెస్ట్ సిరీస్లో స్పష్టంగా కనిపించింది. సాధారణంగా గంటకు 140-142 కిలోమీటర్ల వేగంతో బౌలింగ్ చేసే సిరాజ్, ఆ సిరీస్లో 125-130 కిలోమీటర్ల వేగానికి పరిమితమయ్యాడు. దీనిపై సిరాజ్ స్పందిస్తూ, తాను పూర్తి రిథమ్పై ఆధారపడే బౌలర్నని, సుదీర్ఘ విరామం వల్ల తన రన్-అప్, బౌలింగ్ ఫ్లో దెబ్బతిన్నాయని అంగీకరించాడు. తన పదేళ్ల కెరీర్లో ఇంతటి విరామం ఎప్పుడూ తీసుకోలేదని చెప్పాడు. అయితే, దులీప్ ట్రోఫీ ఫైనల్, వెస్టిండీస్తో జరిగిన ఆఖరి వన్డేలో 141.2 కిమీ వేగంతో బౌలింగ్ చేసి మళ్లీ పుంజుకున్నాడు.
కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ డెసిషన్స్.. డెత్ ఓవర్లలో దక్కని బంతి
వెస్టిండీస్తో జరిగిన వన్డే సిరీస్లో తిరువనంతపురం, గువాహటి మ్యాచ్లకు సిరాజ్కు విశ్రాంతినిచ్చి ముల్లాంపూర్ మ్యాచ్లో అవకాశం ఇచ్చారు. ఈ మ్యాచ్లో అతడు 8 ఓవర్లు వేసి 52 పరుగులిచ్చి ఒక వికెట్ తీశాడు. అయితే, వికెట్ల కంటే కూడా మ్యాచ్లోని కీలక సమయంలో కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్ తీసుకున్న నిర్ణయాలు చర్చనీయాంశమయ్యాయి.
వెస్టిండీస్ 352 పరుగుల భారీ లక్ష్యాన్ని ఛేదిస్తున్న సమయంలో, డెత్ ఓవర్లలో సిరాజ్కు బంతిని ఇవ్వకుండా అంశుల్ కంబోజ్, నమన్ ధీర్లకు కెప్టెన్ గిల్ అవకాశమిచ్చాడు. విండీస్ టీమ్ మరో 10 బంతులు మిగిలి ఉండగానే ఆ మ్యాచ్ను గెలుచుకుంది.
షమీ ఉదాహరణ సరిపోతుందా? 2027 వరల్డ్ కప్ సవాల్
సిరాజ్ ప్రస్తుత పరిస్థితిని 2023 వరల్డ్ కప్కు ముందు మహమ్మద్ షమీ ఎదుర్కొన్న పరిస్థితులతో పోలుస్తున్నారు. షమీ కూడా టోర్నీకి ముందు తక్కువ మ్యాచ్లు ఆడినా, హార్దిక్ పాండ్యా గాయపడిన తర్వాత తుది జట్టులోకి వచ్చి అద్భుతం చేశాడు. అయితే, షమీకి బ్రేక్ తర్వాత కూడా వేగం, స్వింగ్ వెంటనే లభిస్తాయి. కానీ సిరాజ్ విషయంలో విరామం వస్తే రిథమ్ దెబ్బతింటుందని క్రికెట్ నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.
2025, 2026 ఐపీఎల్ సీజన్లలో కలిపి 35 వికెట్లు తీసిన సిరాజ్, వైట్ బాల్ క్రికెట్లో తన సత్తా ఏంటో నిరూపించుకున్నాడు. 2027 వరల్డ్ కప్ సౌతాఫ్రికా, జింబాబ్వే పిచ్లపై జరగనుంది కాబట్టి ఫాస్ట్ బౌలర్ల పాత్ర అత్యంత కీలకం. టీమ్ యాజమాన్యం సిరాజ్ పాత్రపై స్పష్టతనిచ్చి, అతడికి వరుసగా మ్యాచ్లు ఆడే అవకాశం ఇస్తేనే 2027 వరల్డ్ కప్లో అతడు మెరుగైన ప్రదర్శన చేయగలడు.