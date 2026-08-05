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- Preity Zinta Brett Lee: ప్రీతి జింటాతో సీక్రెట్ లవ్? 16 ఏళ్ల తర్వాత షాకింగ్ నిజం చెప్పిన బ్రెట్ లీ
Preity Zinta Brett Lee: ప్రీతి జింటాతో సీక్రెట్ లవ్? 16 ఏళ్ల తర్వాత షాకింగ్ నిజం చెప్పిన బ్రెట్ లీ
Preity Zinta Brett Lee Love Story: బాలీవుడ్ నటి ప్రీతి జింటాతో అఫైర్ వార్తలపై ఆస్ట్రేలియా మాజీ పేసర్ బ్రెట్ లీ స్పందించారు. బాస్ తో నిజంగా లవ్ స్టోరీ ఉందా? ప్రీతి జింటాతో డేటింగ్ రూమర్లపై బ్రెట్ లీ ఏం చెప్పారు? ఆ వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
బాస్ తో నిజంగా లవ్ స్టోరీ ఉందా? ప్రీతి జింటాతో డేటింగ్ రూమర్లపై ఓపెన్ అయిన బ్రెట్ లీ
క్రికెట్, సినిమా గ్లామర్ల మధ్య ఏదో ఒక లింక్ ఎప్పుడూ ఉంటూనే ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఐపీఎల్ స్టార్ట్ అయ్యాక క్రికెటర్లు, సినీ తారల మధ్య ఫ్రెండ్షిప్, డేటింగ్ రూమర్లు ఎక్కువయ్యాయి. అలాంటి ఒక పాపులర్ గాసిప్ పై ఆస్ట్రేలియా మాజీ ఫాస్ట్ బౌలర్ బ్రెట్ లీ ఏళ్ల తర్వాత నోరు విప్పారు. బాలీవుడ్ 'డింపుల్ గర్ల్' ప్రీతి జింటాతో తనకు అఫైర్ ఉందంటూ వచ్చిన రూమర్ల పై స్పందించారు.
ప్రీతి జింటాతో అఫైర్ ఉందా?
ఐపీఎల్ ప్రారంభంలో అంటే 2008 నుంచి 2011 మధ్య బ్రెట్ లీ, ప్రీతి జింటా డేటింగ్ లో ఉన్నారంటూ తీవ్ర ప్రచారం జరిగింది. ఆ సమయంలో బ్రెట్ లీ.. ప్రీతి జింటా సహ యజమానిగా ఉన్న కింగ్స్ ఎలెవెన్ పంజాబ్ (ప్రస్తుతం పంజాబ్ కింగ్స్) టీమ్ తరఫున ఆడారు. వీళ్లిద్దరూ కలిసి మ్యాచ్ లలో సందడి చేయడం, ముంబైలోని ఒక రెస్టారెంట్ లో కలిసి కనిపించడంతో ఈ గాసిప్స్ మరింత ఎక్కువయ్యాయి. అయితే, తాజాగా ఒక న్యూస్ ఛానెల్ కు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో బ్రెట్ లీ ఈ వార్తలను పూర్తిగా ఖండించారు. ఆ వార్తల్లో ఎలాంటి నిజం లేదని స్పష్టం చేశారు.
ఆ వార్తల్లో నిజం లేదు: బ్రెట్ లీ
తాను ఏనాడూ ఏ బాలీవుడ్ నటితోనూ డేటింగ్ చేయలేదని బ్రెట్ లీ స్పష్టం చేశారు. "మీకో అసలైన నిజం చెప్తాను, నేను ఏ బాలీవుడ్ నటితోనూ లవ్ లో లేను. ప్రీతి జింటా, నేను అప్పట్లో మంచి ఫ్రెండ్స్, ఇప్పటికీ అలాగే ఉన్నాం. నేను పంజాబ్ కింగ్స్ కి ఆడేటప్పుడు ఆమె మా టీమ్ బాస్. ఆమె చాలా తెలివైన మహిళ. ఆమె అంటే నాకు ఎంతో గౌరవం ఉంది. నా గురించి ఇలాంటి పుకార్లు వచ్చినా నేను పట్టించుకోలేదు, ఎందుకంటే నాకు నిజమేంటో తెలుసు. జనాలు రకరకాలుగా అనుకున్నా, ఆ ఊహాగానాలను నా వరకు రానివ్వలేదు" అని బ్రెట్ లీ వెల్లడించారు.
నిజానికి 2010లోనే ప్రీతి జింటా కూడా ఈ రూమర్లను సోషల్ మీడియాలో ఖండించారు. ప్రతి ఏటా బ్రెట్ లీతో తన పేరును కలపడం పాతబడిపోయిన వార్త అని, తమ మధ్య కేవలం స్నేహం మాత్రమే ఉందని అప్పుడే స్పష్టం చేశారు.
ఇద్దరి పర్సనల్ లైఫ్ లో ఏం జరిగింది?
ఇక వీరిద్దరి వ్యక్తిగత జీవిత విషయానికి వస్తే, బ్రెట్ లీ 2006లో ఎలిజబెత్ కెంప్ ను పెళ్లి చేసుకున్నారు. వీరికి ఒక బాబు జన్మించాడు. అయితే, రెండేళ్ల తర్వాత వీరిద్దరూ విడిపోయి, 2009లో అధికారికంగా విడాకులు తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత బ్రెట్ లీ 2014లో లానా అండర్సన్ ను రెండో పెళ్లి చేసుకున్నారు. ఈ దంపతులకు ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు.
మరోవైపు ప్రీతి జింటా 2016లో లాస్ ఏంజెల్స్ లో జీన్ గుడ్ ఇనఫ్ ను వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ జంట 2021లో సరోగసీ ద్వారా కవల పిల్లలకు జన్మనిచ్చారు.
ప్రీతి రీఎంట్రీ, బ్రెట్ లీ ఐపీఎల్ కెరీర్
ప్రీతి జింటా చాలా ఏళ్ల విరామం తర్వాత మళ్లీ సినిమాల్లోకి రీఎంట్రీ ఇస్తున్నారు. ఆమె నటిస్తున్న భారీ హిస్టారికల్ మూవీ 'బట్వారా 1947' (Batwara 1947) ఆగస్టు 14న థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. అమీర్ ఖాన్ ప్రొడక్షన్స్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి రాజ్ కుమార్ సంతోషి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇందులో సన్నీ డియోల్, షబానా అజ్మీ, కరణ్ డియోల్, అలీ ఫజల్, అభిమన్యు సింగ్ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. వీటితో పాటు కుణాల్ ఖేము సినిమా 'వైబ్' లోనూ ఆమె నటిస్తున్నారు.
మరోవైపు బ్రెట్ లీ ఐపీఎల్ కెరీర్ విషయానికి వస్తే.. ఆయన 2008 నుంచి 2010 వరకు పంజాబ్ కింగ్స్ కు ఆడారు. ఆ తర్వాత 2011లో కోల్ కతా నైట్ రైడర్స్ (KKR) కు మారి, 2013 వరకు ఆడారు. మొత్తం 38 ఐపీఎల్ మ్యాచ్ లలో 25 వికెట్లు తీశారు.