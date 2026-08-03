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హార్దిక్ పాండ్యా కొత్త లుక్ అదిరిందిగా

cricket-sports Aug 03 2026
Author: Arun Kumar P Image Credits:X/Itsgopalhere
Telugu

శ్రీవారి సేవలో హార్దిక్ పాండ్యా

ఇటీవల హార్దిక్ పాండ్యా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం తిరుమలను సందర్శించి వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్నారు. ఆయనతో పాటు గర్ల్‌ఫ్రెండ్ మహికా శర్మ కూడా ఉన్నారు.

Image credits: Asianet News
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హార్దిక్ పాండ్యా కొత్త లుక్

ఈ సందర్భంగా హార్దిక్ పాండ్యా గుండుతో కనిపించి అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచారు. ఆయన కొత్త లుక్‌పై సోషల్ మీడియాలో తెగ చర్చ జరుగుతోంది.
Image credits: Asianet News
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సుప్రభాత సేవలోనూ పాల్గొన్న హార్దిక్ జంట

ఆగస్టు 2వ తేదీ అంటే గత ఆదివారం ఉదయం శ్రీవారిని దర్శించుకున్న హార్దిక్ జంట, ఆలయంలో జరిగే సుప్రభాత సేవలో కూడా పాల్గొన్నారు.

Image credits: Asianet News
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సాంప్రదాయ దుస్తుల్లో హార్దిక్ జంట

స్వామివారి దర్శనానికి ముందు హార్దిక్ తలనీలాలు సమర్పించారు. దర్శన సమయంలో హార్దిక్ తెల్లటి కుర్తా, ఎర్రటి శాలువా ధరించగా, మహికా కూడా సాంప్రదాయ దుస్తుల్లో కనిపించారు.
Image credits: Asianet News

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