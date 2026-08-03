ఇటీవల హార్దిక్ పాండ్యా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం తిరుమలను సందర్శించి వేంకటేశ్వర స్వామిని దర్శించుకున్నారు. ఆయనతో పాటు గర్ల్ఫ్రెండ్ మహికా శర్మ కూడా ఉన్నారు.
ఆగస్టు 2వ తేదీ అంటే గత ఆదివారం ఉదయం శ్రీవారిని దర్శించుకున్న హార్దిక్ జంట, ఆలయంలో జరిగే సుప్రభాత సేవలో కూడా పాల్గొన్నారు.
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