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- Suryakumar Yadav: సూర్యకుమార్ యాదవ్ కు బిగ్ షాక్.. తట్టా బుట్టా సర్దుకోవాల్సిందేనా?
Suryakumar Yadav: సూర్యకుమార్ యాదవ్ కు బిగ్ షాక్.. తట్టా బుట్టా సర్దుకోవాల్సిందేనా?
Suryakumar Yadav: సూర్యకుమార్ యాదవ్ ను తాను అందుబాటులో ఉంటాననీ తెలిపినప్పటికీ ముంబై రంజీ ట్రోఫీ జట్టు నుండి సెలెక్టర్లు పక్కన పెట్టారు. దీంతో ఆయన ప్రాక్టీస్ సెషన్ను కూడా రద్దు చేసుకున్నారు. సూర్య కెరీర్ కు ఎండ్ కార్డు పడినట్టేనా?
సూర్య కెరీర్ క్లోజ్? టీమిండియా కెప్టెన్సీ పోయింది.. ఇప్పుడు రంజీ టీమ్లోనూ నో ఛాన్స్
భారత స్టార్ క్రికెటర్ సూర్యకుమార్ యాదవ్కు పరిస్థితులు అస్సలు అనుకూలించడం లేదు. ఈ ఏడాది ఆరంభంలో టీమిండియాకు టీ20 వరల్డ్ కప్ అందించినప్పటికీ, ఆయనను కెప్టెన్సీ బాధ్యతల నుంచి తప్పించి శ్రేయస్ అయ్యర్కు అప్పగించారు. దాంతో పాటు అంతర్జాతీయ టీ20 జట్టులోనూ చోటు కోల్పోయారు. ఈ క్రమంలో మళ్లీ ఫామ్లోకి వచ్చి, తన ఉనికి చాటుకుందామనుకున్న సూర్యకు మరో ఊహించని షాక్ తగిలింది. రంజీ ట్రోఫీ 2026-27 సీజన్ తొలి మ్యాచ్ కోసం ముంబై ప్రకటించిన 16 మంది సభ్యుల జట్టులో సూర్యకు సెలెక్టర్లు చోటు ఇవ్వలేదు.
అత్యంత ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, ఈ రంజీ సీజన్కు తాను అందుబాటులో ఉంటానని సూర్యకుమార్ యాదవ్ ముంబై క్రికెట్ అసోసియేషన్ (MCA) సెలెక్షన్ కమిటీకి స్వయంగా సందేశం పంపారు. అయినప్పటికీ సెలెక్టర్లు ఆయన వైపు మొగ్గు చూపలేదు. సిద్ధేష్ లాడ్ నేతృత్వంలోని ముంబై జట్టు అక్టోబర్ 11 నుంచి వాంఖడే స్టేడియంలో చండీగఢ్తో ఆడనుంది.
తీవ్ర నిరాశలో సూర్య.. పర్సనల్ ప్రాక్టీస్ సెషన్ రద్దు
జట్టు ఎంపికకు ముందు రోజుల్లో సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఎంతో ఆశగా రెడ్ బాల్ క్రికెట్ ప్రాక్టీస్లో మునిగిపోయారు. చివరి 18 నెలలుగా సుదీర్ఘ ఫార్మాట్ ఆడకపోవడంతో, పిజె హిందూ జింఖానా గ్రౌండ్లో మంగళవారం ఉదయం ప్రత్యేకం ప్రాక్టీస్ సెషన్, మ్యాచ్ సిమ్యులేషన్ ప్లాన్ చేసుకున్నారు. వాంఖడే వాతావరణం పొందేందుకు ప్రత్యేకంగా మూడు రకాల పిచ్లు సిద్ధం చేయించి, ఆరు ఎస్జీ రెడ్ బాల్స్తో పాటు కొంతమంది ముంబై యువ బౌలర్లను కూడా పిలిపించుకున్నారు.
అయితే సోమవారం సాయంత్రం ప్రకటించిన జట్టులో తన పేరు లేకపోవడంతో సూర్య తీవ్ర అసంతృప్తికి, నిరాశకు గురయ్యారు. దీంతో మంగళవారం ఉదయం 9:30 గంటలకు జరగాల్సిన ప్రాక్టీస్ సెషన్ను ఆయన వెంటనే రద్దు చేసుకున్నారు.
సూర్యను ఎందుకు పక్కన పెట్టారంటే?
సూర్యకుమార్ యాదవ్ను జట్టులోకి తీసుకోకపోవడంపై ముంబై చీఫ్ సెలెక్టర్ రాజేష్ పవార్ స్పందించారు. "సూర్య నిబంధనల ప్రకారం పెద్ద మ్యాచ్ల ప్లేయర్, ముంబైకి ఎన్నో విజయాలు అందించాడు. కాకపోతే ఆయన గత 18 నెలలుగా రెడ్ బాల్ మ్యాచ్ ఆడలేదు. అందుకే ముందుగా కొన్ని మ్యాచ్లు ఆడి రెడ్ బాల్ ఫార్మాట్లో లయ అందుకుంటే, ఆ తర్వాత మళ్లీ జట్టులోకి తీసుకోవాలని భావిస్తున్నాం" అని క్లారిటీ ఇచ్చారు.
సెలెక్షన్ కమిటీ వర్గాల సమాచారం ప్రకారం, దులీప్ ట్రోఫీలో వెస్ట్ జోన్ తరఫున 96 పరుగులు చేసి మంచి ఫామ్లో ఉన్న ముషీర్ ఖాన్ను పక్కన పెట్టి సూర్యను తీసుకోవడం సమంజసం కాదని భావించారు. స్థానిక టోర్నీలు, కర్ణాటక, పుదుచ్చేరిల్లో రాణించిన యువ ఆటగాళ్లకే మొదటి ప్రాధాన్యం ఇచ్చామని సెలెక్టర్లు వెల్లడించారు.
19 ఏళ్ల యంగ్ ప్లేయర్ కు వైస్ కెప్టెన్సీ.. సీనియర్లకు షాక్
ముంబై టీమ్కు సీనియర్ బ్యాటర్ సిద్ధేష్ లాడ్ను కెప్టెన్గా నియమించగా, 19 ఏళ్ల ఆయుష్ మ్హాత్కేను వైస్ కెప్టెన్గా ప్రకటించారు. భారత్కు అండర్-19 వరల్డ్ కప్ అందించిన ఆయుష్ ఇప్పటి వరకు కేవలం 13 ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యాచ్లు మాత్రమే ఆడాడు. భవిష్యత్తు కెప్టెన్ను తయారు చేసే ఆలోచనతోనే ఆయుష్కి ఈ బాధ్యతలు ఇచ్చామని సెలెక్టర్లు వెల్లడించారు. సరిగ్గా ఇదే కారణంతో సీనియర్ బ్యాటర్ సర్ఫరాజ్ ఖాన్ను కూడా వైస్ కెప్టెన్సీకి పరిశీలించలేదు.
మరోవైపు ఆల్ రౌండర్ శార్దూల్ ఠాకూర్ కుడి చేతి వేలికి గాయం కావడంతో తొలి రెండు మ్యాచ్లకు దూరం కానున్నాడు. ఆంగ్ క్రిష్ రఘువంశీకి రంజీ జట్టులో చోటు దక్కకపోగా, అండర్-23 జట్టుకి పంపారు.
జైస్వాల్ రీఎంట్రీ.. ముంబై స్క్వాడ్ వివరాలు
న్యూజిలాండ్ పర్యటనకు ముందు మంచి ప్రాక్టీస్ కోసం భారత్ టెస్ట్ ఓపెనర్ యశస్వి జైస్వాల్ తొలి రంజీ మ్యాచ్ ఆడటానికి అందుబాటులో ఉన్నాడు. ఇరానీ కప్ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించిన సర్ఫరాజ్ ఖాన్, ఆస్ట్రేలియా-ఏ పై ఇండియా-ఏ తరఫున మెరిసిన షామ్స్ ములానీ కూడా జట్టులో ఉన్నారు. ముంబై, చండీగఢ్ జట్లు ఎలైట్ గ్రూప్-డి లో ఉన్నాయి. ఇదే గ్రూప్లో హర్యానా, రాజస్థాన్, రైల్వేస్, తమిళనాడు, ఉత్తరాఖండ్, హిమాచల్ ప్రదేశ్ జట్లు ఉన్నాయి.
చండీగఢ్తో మ్యాచ్కు ముంబై జట్టు ఇదే
సిద్ధేష్ లాడ్ (కెప్టెన్), యశస్వి జైస్వాల్, ఆయుష్ మ్హాత్కే (వైస్ కెప్టెన్), దివ్యాంష్ సక్సేనా, ముషీర్ ఖాన్, సర్ఫరాజ్ ఖాన్, సువేద్ పార్కర్, ఆకాష్ ఆనంద్ (వికెట్ కీపర్), హార్దిక్ తామోర్ (వికెట్ కీపర్), షామ్స్ ములానీ, తనూష్ కొటియాన్, అథర్వ అంకోలేకర్, తుషార్ దేశ్పాండే, మోహిత్ అవస్థి, సిల్వెస్టర్ డిసౌజా, ఓంకార్ తార్మలే.