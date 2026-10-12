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- ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో 35,117 బంతులు, 5850 ఓవర్లు.. కెరీర్లో ఒక్క నోబాల్ వేయని స్టార్ బౌలర్, ఎవరో తెలుసా?
ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో 35,117 బంతులు, 5850 ఓవర్లు.. కెరీర్లో ఒక్క నోబాల్ వేయని స్టార్ బౌలర్, ఎవరో తెలుసా?
గల్లీ క్రికెట్ నుండి ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ వరకు నోబాల్ అనేది సర్వసాధారణం… బౌలర్లు తరచూ నోబాల్ వేస్తుంటారు. అయితే 100 కు పైగా టెస్ట్ మ్యాచులు ఆడిన ఓ స్టార్ క్రికెటర్ ఒక్క నోబాల్ వేయకుండానే కెరీర్ ముగించాడు… అతడు ఎవరో తెలుసాా?
టెస్ట్ కెరీర్లో నో నో బాల్ రికార్డ్...
క్రికెట్లో బౌలర్కు వికెట్లు తీయడం ఎంత ముఖ్యమో.. ఒత్తిడిలో బౌలింగ్పై నియంత్రణ కోల్పోకుండా ఉండటం అంతే ముఖ్యం. ముఖ్యంగా టెస్ట్ క్రికెట్లో గంటల తరబడి బౌలింగ్ చేస్తూ, బ్యాటర్లను కట్టడి చేయాలంటే ఏకాగ్రత, క్రమశిక్షణ ఎంతో అవసరం. ఒక్కోసారి మ్యాచ్ కీలక దశకు చేరుకున్నప్పుడు అనుభవజ్ఞులైన బౌలర్లు సైతం ఒత్తిడికి గురవుతుంటారు. అలాంటి పరిస్థితుల్లో నోబాల్స్ వేయకుండా జాగ్రత్తపడటం కూడా ఒక సవాలే.
అయితే ఆస్ట్రేలియా దిగ్గజ ఆఫ్ స్పిన్నర్ నాథన్ లియాన్ తన సుదీర్ఘ టెస్ట్ కెరీర్లో చూపించిన క్రమశిక్షణ ప్రత్యేకంగా నిలుస్తోంది. వేలాది ఓవర్లు బౌలింగ్ చేసినా, ఫ్రంట్ ఫుట్ నోబాల్ వేయకుండా కొనసాగడం ఆయన కెరీర్లో అత్యంత ఆసక్తికరమైన అంశం. వికెట్లు తీయడంలోనే కాదు.. బౌలింగ్ చేసే విధానంలోనూ స్థిరత్వం ఎంత ముఖ్యమో ఈ రికార్డు చాటిచెబుతోంది. మరి నాథన్ లియాన్ సాధించిన ఈ ఘనత ప్రత్యేకత ఏమిటి? ఆయన టెస్ట్ కెరీర్లోని ఇతర కీలక రికార్డులు ఏంటి? అనేది తెలుసుకుందాం.
35 వేల బంతుల్లో ఒక్క నోబాల్ లేదా..!
టెస్ట్ క్రికెట్లో బౌలర్లు వేల సంఖ్యలో బంతులు వేయడం సహజమే. అయితే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సుదీర్ఘకాలం ఆడుతూ, ప్రతి బంతి వేసేటప్పుడు ఫుట్ ప్లేస్మెంట్పై నియంత్రణ కొనసాగించడం అంత సులభం కాదు. నాథన్ లియాన్ విషయంలో ఈ అంశమే ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది.
లియాన్ టెస్ట్ కెరీర్లో 35,117కు పైగా బంతులు వేశాడు... అంటే సుమారు 5,850 ఓవర్లకు పైగా బౌలింగ్ చేసినట్లు లెక్క. ఇంత సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో ఒక్క ఫ్రంట్ ఫుట్ నోబాల్ కూడా వేయకపోవడం ఆయన క్రమశిక్షణను తెలియజేస్తుంది. ఇంటర్నేషన్ క్రికెట్లో 100 కు పైగా టెస్ట్ మ్యాచులాడినా ఒక్క నోబాల్ కూడా వేయని ఏకైక క్రికెటర్ గా లియాన్ నిలిచాడు.
నోబాల్ అంటే ఏమిటి?
క్రికెట్లో బౌలర్ బంతి వేసేటప్పుడు బౌలింగ్ క్రీజును దాటి ముందడుగు వేస్తే దాన్ని ఫ్రంట్ ఫుట్ నోబాల్గా పరిగణిస్తారు. ఇలాంటి బంతికి బ్యాటింగ్ జట్టుకు అదనపు పరుగు లభించడంతో పాటు బంతి కౌంట్ అవ్వదు. టీ20 వంటి ఫార్మాట్ లో ఫ్రీ హిట్ వంటి ప్రయోజనాలు కూడా ఉంటాయి. అందుకే బౌలర్లు తమ రన్అప్, క్రీజు వద్ద పాదం పడే విధానంపై ప్రత్యేక శ్రద్ధ చూపుతారు.
స్పిన్నర్లకు కూడా ఈ నియంత్రణ ఎంతో అవసరం. వారు ఎక్కువగా వేగం కంటే బంతి గమనాన్ని, టర్న్ను, ఫ్లైట్ను నమ్ముకుని బౌలింగ్ చేస్తారు. టెస్ట్ మ్యాచ్ల్లో ఒకే ఎండ్ నుంచి వరుసగా అనేక ఓవర్లు వేయాల్సి రావడంతో ఏకాగ్రతను కొనసాగించడం ముఖ్యం. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో నాథన్ లియాన్ సాధించిన నోబాల్ రికార్డు ప్రత్యేకంగా కనిపిస్తుంది. వేలాది బంతులు వేసినా ఫ్రంట్ ఫుట్ ఓవర్స్టెప్ లేకుండా బౌలింగ్ చేయడం ఆయన క్రమశిక్షణకు నిదర్శనం.
ఆస్ట్రేలియా టీం తో లియాన్ ప్రయాణం..
నాథన్ లియాన్ 2011లో శ్రీలంకతో జరిగిన టెస్ట్ మ్యాచ్ ద్వారా అంతర్జాతీయ క్రికెట్లోకి అడుగుపెట్టారు. ఆరంభంలోనే తన స్పిన్ బౌలింగ్తో ఆకట్టుకున్న ఆయన, క్రమంగా ఆస్ట్రేలియా టెస్ట్ జట్టులో కీలక ఆటగాడిగా ఎదిగారు. పిచ్ పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా, ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లు ఎవరైనా తన బౌలింగ్లో వైవిధ్యాన్ని చూపించడం ఆయన ప్రత్యేకత.
లియాన్ ప్రధానంగా ఆఫ్ స్పిన్తో బ్యాటర్లను ఇబ్బంది పెట్టేవారు. బంతిని సరైన ప్రదేశంలో వేయడం, బ్యాటర్లను తప్పులు చేసేలా ప్రేరేపించడం, సుదీర్ఘ స్పెల్స్లో పరుగులను నియంత్రించడం ఆయన బౌలింగ్లో ముఖ్యమైన అంశాలు. టెస్ట్ క్రికెట్లో ఫాస్ట్ బౌలర్లకు ఎక్కువ ప్రాధాన్యం ఇచ్చే ఆస్ట్రేలియా జట్టులో, స్పిన్నర్గా సుదీర్ఘకాలం స్థానం నిలబెట్టుకోవడం ఆయన ప్రతిభను తెలియజేస్తుంది.
571 టెస్ట్ వికెట్లు..
నాథన్ లియాన్ టెస్ట్ క్రికెట్లో సాధించిన అత్యంత ముఖ్యమైన ఘనతల్లో వికెట్ల సంఖ్య కూడా ఒకటి. ఆయన 143 టెస్ట్ మ్యాచ్ల్లో 571 వికెట్లు పడగొట్టారు. ఈ ప్రదర్శనతో ఆస్ట్రేలియా తరఫున అత్యధిక టెస్ట్ వికెట్లు తీసిన బౌలర్లలో రెండో స్థానంలో ఉన్నారు. దిగ్గజ స్పిన్నర్ షేన్ వార్న్ 708 వికెట్లతో అగ్రస్థానంలో కొనసాగుతున్నారు.
టెస్ట్ క్రికెట్లో 500 వికెట్ల మైలురాయిని చేరడం ఏ బౌలర్కైనా గొప్ప ఘనత. అందులోనూ స్పిన్నర్గా ఇన్ని వికెట్లు సాధించాలంటే సుదీర్ఘకాలం ఫిట్నెస్ను కాపాడుకోవడంతో పాటు, బ్యాటర్ల ఆటతీరుకు అనుగుణంగా బౌలింగ్లో మార్పులు చేసుకోవాలి. లియాన్ తన కెరీర్లో ఈ రెండు అంశాల్లోనూ నిలకడ చూపించారు.
టెస్ట్ క్రికెట్లో వికెట్లు తీయడం మాత్రమే కాదు, ప్రత్యర్థి జట్టు పరుగుల వేగాన్ని తగ్గించడం కూడా బౌలర్ బాధ్యత. లియాన్ ఈ విషయంలోనూ తనదైన ముద్ర వేశారు. ఆయన టెస్ట్ బౌలింగ్ సగటు సుమారు 30.21 కాగా, ఎకానమీ రేటు ఓవర్కు సుమారు 2.95 పరుగులుగా ఉంది. అంటే సుదీర్ఘ ఇన్నింగ్స్లలో కూడా ప్రత్యర్థి బ్యాటర్లకు సులభంగా పరుగులు ఇచ్చే బౌలర్గా ఆయన ఉండలేదు.
ఒక ఇన్నింగ్స్లో 8 వికెట్లు.. మ్యాచ్లో 13 వికెట్లు
లియాన్ వ్యక్తిగత రికార్డుల్లో అత్యుత్తమ బౌలింగ్ ప్రదర్శన కూడా ప్రత్యేకంగా చెప్పుకోవాలి. టెస్ట్ క్రికెట్లో ఒక ఇన్నింగ్స్లో 8 వికెట్లకు 50 పరుగులు ఇవ్వడం ఆయన అత్యుత్తమ గణాంకం. 2017లో భారత్తో బెంగళూరులో జరిగిన టెస్ట్ మ్యాచ్లో ఈ ప్రదర్శన చేశారు. అదే మ్యాచ్లో ప్రత్యర్థి బ్యాటింగ్పై ఆయన చూపించిన ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపించింది. ఒక టెస్ట్ మ్యాచ్లో రెండు ఇన్నింగ్స్లు కలిపి 13 వికెట్లు పడగొట్టడం ఆయన కెరీర్లో మరో ప్రధాన ఘనత. మొత్తం కెరీర్లో 24 సార్లు ఒక ఇన్నింగ్స్లో ఐదు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వికెట్లు తీసుకున్నారు. ఐదు సందర్భాల్లో మ్యాచ్లో పది లేదా అంతకంటే ఎక్కువ వికెట్లు సాధించారు.
టెస్ట్ కెరీర్లో నో నోబాల్ రికార్డు... ఎందుకంత ప్రత్యేకం?
వన్డేలు, టీ20లతో పోలిస్తే టెస్ట్ క్రికెట్లో బౌలర్లకు ఎక్కువ ఓవర్లు వేయాల్సి వస్తుంది. కొన్నిసార్లు ఒకే ఇన్నింగ్స్లో గంటల తరబడి బౌలింగ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అలాంటి సమయంలో శారీరక అలసటతో పాటు మానసిక ఒత్తిడిని కూడా అధిగమించాలి. నాథన్ లియాన్ రికార్డులోని అసలు ప్రత్యేకత ఇదే. 35 వేలకుపైగా బంతులు వేసిన సుదీర్ఘ ప్రయాణంలో ఫ్రంట్ ఫుట్ నోబాల్ లేకుండా కొనసాగడం సాధారణ విషయం కాదు. ఇది కేవలం అదృష్టంతో సాధ్యమయ్యే ఘనత కాదు. బౌలింగ్ యాక్షన్పై నియంత్రణ, క్రీజుపై అవగాహన, ప్రతి బంతిని ఒకే విధమైన క్రమశిక్షణతో వేయడం ఇందులో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.
క్రికెట్లో రికార్డులు అంటే కేవలం పరుగులు, వికెట్లు, సెంచరీలు మాత్రమే కాదు. ఆటలో కనిపించని చిన్న చిన్న అంశాల్లోనూ గొప్పతనం దాగి ఉంటుంది. నాథన్ లియాన్ సాధించిన ఫ్రంట్ ఫుట్ నోబాల్ రికార్డు దీనికి మంచి ఉదాహరణ. 571 టెస్ట్ వికెట్లు, 24 ఐదు వికెట్ల ప్రదర్శనలు, ఒక ఇన్నింగ్స్లో 8 వికెట్లు, మ్యాచ్లో 13 వికెట్లు వంటి ఘనతలతో పాటు, వేలాది బంతులు వేసేటప్పుడు చూపించిన క్రమశిక్షణ ఆయనను ప్రత్యేకంగా నిలబెడుతోంది.