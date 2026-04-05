SRH vs LSG : హైదరాబాద్ కొంపముంచిన ఆ 5 తప్పులు ఇవే
LSG vs SRH : హైదరాబాద్లోని రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియంలో జరిగిన ఐపీఎల్ 2026 పదో మ్యాచ్లో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH) జట్టుపై లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ (LSG) 5 వికెట్ల తేడాతో ఘనవిజయం సాధించింది. అయితే, హైదరాబాద్ టీమ్ ఓడిపోవడానికి కారణాలు ఏమిటి?
సొంత గడ్డపై హైదరాబాద్ ఓటమికి కారణాలు ఏమిటి?
ఐపీఎల్ 2026లో భాగంగా రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ స్టేడియంలో జరిగిన 10వ మ్యాచ్లో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ (SRH) జట్టు లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ (LSG) చేతిలో 5 వికెట్ల తేడాతో పరాజయం పాలైంది. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన హైదరాబాద్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 156 పరుగులు మాత్రమే చేసింది. అనంతరం లక్నో 19.5 ఓవర్లలో 5 వికెట్లు కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది. హోమ్ గ్రౌండ్లో జరిగిన ఈ మ్యాచ్లో హైదరాబాద్ ఓటమికి దారితీసిన 5 కీలక కారణాలను గమనిస్తే..
1. పవర్ప్లేలో హైదరాబాద్ కు బిగ్ షాక్
టాస్ ఓడి బ్యాటింగ్కు దిగిన హైదరాబాద్ జట్టుకు ఆరంభంలోనే భారీ షాక్ తగిలింది. స్టార్ ఓపెనర్లు అభిషేక్ శర్మ, ట్రావిస్ హెడ్ తక్కువ పరుగులకే వెనుదిరిగారు. షమీ వేసిన స్లోయర్ బంతులకు వీరు చిక్కారు. కేవలం 11 పరుగులకే టాప్-3 వికెట్లు కోల్పోవడంతో హైదరాబాద్ తీవ్ర ఒత్తిడిలో పడింది. పవర్ప్లే ముగిసే సమయానికి స్కోరు చాలా నెమ్మదిగా సాగడం జట్టుపై ప్రభావం చూపింది.
2. మిడిల్ ఓవర్లలో నెమ్మదించిన వేగం
తొలి 10 ఓవర్లలో హైదరాబాద్ కేవలం 35 పరుగులు మాత్రమే చేసి 4 వికెట్లు కోల్పోయింది. లియామ్ లివింగ్స్టోన్ వంటి హిట్టర్లు కూడా క్రీజులో ఇబ్బంది పడి పెవిలియన్ చేరారు. దీంతో రన్ రేట్ దారుణంగా పడిపోయింది. చివరికి నితీష్ కుమార్ రెడ్డి (50+), క్లాసెన్ (50+) పోరాడినా జట్టును భారీ స్కోరు వైపు నడిపించలేకపోయారు. మొదటి 10 ఓవర్లలో కేవలం ఒక ఫోర్, ఒక సిక్సర్ మాత్రమే రావడం బ్యాటర్ల వైఫల్యాన్ని సూచిస్తోంది.
3. డెత్ ఓవర్లలో లక్నో బౌలర్ల ప్రతాపం
నితీష్ రెడ్డి, క్లాసెన్ జోడీ 116 పరుగుల భాగస్వామ్యంతో జట్టును ఆదుకున్న వేళ, హైదరాబాద్ 180 పరుగుల వరకు చేరుతుందని భావించారు. అయితే, డెత్ ఓవర్లలో లక్నో బౌలర్లు అద్భుతంగా పుంజుకున్నారు. మణిమారన్ సిద్ధార్థ్ ఈ కీలక భాగస్వామ్యాన్ని విడదీయగా, ఆవేష్ ఖాన్ వరుస బంతుల్లో క్లాసెన్, హర్ష్ దూబేలను అవుట్ చేసి హైదరాబాద్ను కట్టడి చేశారు. చివరి ఓవర్లో ప్రిన్స్ యాదవ్ కేవలం 10 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చి వికెట్లు తీశారు.
4. బౌలింగ్లో వైవిధ్యం లేకపోవడం
157 పరుగుల లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన లక్నోను అడ్డుకోవడంలో హైదరాబాద్ బౌలర్లు విఫలమయ్యారు. ముఖ్యంగా జయదేవ్ ఉనద్కత్ వేసిన ఓవర్లలో లక్నో బ్యాటర్లు భారీగా పరుగులు రాబట్టారు. ఉనద్కత్ 4 ఓవర్లలో వికెట్ తీయకుండా 38 పరుగులు సమర్పించుకున్నారు. పవర్ప్లేలో ఇషాన్ మలింగ ఒక వికెట్ తీసినప్పటికీ, మిగిలిన బౌలర్లు క్రమం తప్పకుండా వికెట్లు తీయలేకపోయారు.
5. రిషబ్ పంత్ కెప్టెన్సీ ఇన్నింగ్స్
లక్నో కెప్టెన్ రిషబ్ పంత్ నిలకడగా ఆడి జట్టును విజయం వైపు నడిపించారు. పంత్ 45 బంతుల్లో 56 పరుగులు చేసి అజేయంగా నిలిచారు. ఆఖరి ఓవర్లో 9 పరుగులు అవసరమైన దశలో ఉనద్కత్ బౌలింగ్లో వరుసగా బౌండరీలు బాది మ్యాచ్ను ముగించారు. పంత్ స్లోగా ఆడినా, వికెట్ పడకుండా జాగ్రత్త పడటం హైదరాబాద్ అవకాశాలను దెబ్బకొట్టింది.