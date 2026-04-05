SRH vs LSG: తగ్గేదే లే.. పుష్ప స్టైల్లో నితీష్ రెడ్డి రచ్చ, క్లాసెన్ విధ్వంసం
SRH vs LSG: ఐపీఎల్ 2026లో ఎల్ఎస్జీపై నితీష్ రెడ్డి, హెన్రిచ్ క్లాసెన్ దుమ్మురేపారు. 29 పరుగులకే 4 వికెట్లు కోల్పోయి కష్టల్లో పడిన సమయంలో 116 పరుగుల భాగస్వామ్యంతో ఎస్ఆర్హెచ్ను ఈ జోడీ ఆదుకుంది.
పుష్పగా మారిన నితీష్ రెడ్డి.. క్లాసెన్ క్లాస్ పర్ఫార్మెన్స్
ఐపీఎల్ 2026 సీజన్ 10వ మ్యాచ్లో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ అద్భుత పోరాట పటిమను చూపించింది. లక్నో సూపర్ జెయింట్స్తో జరిగిన ఈ ఉత్కంఠభరిత పోరులో ఒక దశలో 100 పరుగులకే కుప్పకూలుతుందనుకున్న హైదరాబాద్ను యువ సంచలనం నితీష్ కుమార్ రెడ్డి, విధ్వంసకర బ్యాటర్ హెన్రిచ్ క్లాసెన్ ఆదుకున్నారు. వీరిద్దరి వీరోచిత పోరాటంతో హైదరాబాద్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 9 వికెట్ల నష్టానికి 156 పరుగుల గౌరవప్రదమైన స్కోరు సాధించింది.
ఆరంభంలోనే కుప్పకూలిన ఎస్ఆర్హెచ్ టాపార్డర్
ఈ మ్యాచ్లో టాస్ గెలిచిన లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ ముందుగా బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. లక్నో కెప్టెన్ నమ్మకాన్ని నిజం చేస్తూ మహమ్మద్ షమీ నిప్పులు చెరిగే బంతులతో హైదరాబాద్ ఓపెనర్లను బెంబేలెత్తించాడు. స్టార్ ఓపెనర్ అభిషేక్ శర్మ పరుగులేమీ చేయకుండానే డకౌట్ కాగా, డాషింగ్ బ్యాటర్ ట్రావిస్ హెడ్ కేవలం 7 పరుగులకే వెనుదిరిగాడు. కెప్టెన్ ఇషాన్ కిషన్ సైతం నిరాశపరిచాడు. ప్రిన్స్ యాదవ్ వేసిన బంతికి క్లీన్ బౌల్డ్ అయి కేవలం 1 పరుగుకే పెవిలియన్ చేరాడు. కేవలం 29 పరుగులకే 4 వికెట్లు కోల్పోయి సన్రైజర్స్ కష్టాల్లో పడింది.
నితీష్ రెడ్డి పుష్ప స్టైల్లో సెలబ్రేషన్స్
జట్టు పీకల్లోతు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు క్రీజులోకి వచ్చిన తెలుగు కుర్రాడు నితీష్ కుమార్ రెడ్డి బాధ్యతాయుతంగా ఆడాడు. లక్నో బౌలర్ల ధాటికి భయపడకుండా ఎదురుదాడికి దిగాడు. మైదానం నలుమూలలా షాట్లు కొడుతూ స్కోరు బోర్డును పరుగులు పెట్టించాడు. కేవలం 30 బంతుల్లోనే తన అర్ధ సెంచరీని పూర్తి చేసుకున్న నితీష్, మొత్తం 33 బంతుల్లో 56 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 3 ఫోర్లు, 5 భారీ సిక్సర్లు ఉన్నాయి. హాఫ్ సెంచరీ మార్కును అందుకున్న తర్వాత నితీష్ రెడ్డి అల్లు అర్జున్ పుష్ప సినిమాలోని తగ్గేదే లే.. పుష్ప అంటే ఫ్లవర్ అనుకుంటివా.. ఫైర్! మ్యానరిజంను చూపిస్తూ సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాడు. ఈ సెలబ్రేషన్ స్టేడియంలోని అభిమానులను ఎంతగానో అలరించింది.
క్లాసెన్ క్లాస్ అండ్ మాస్ ఇన్నింగ్స్
మరోవైపు హెన్రిచ్ క్లాసెన్ తన అనుభవాన్నంతా ఉపయోగించి నితీష్కు చక్కని సహకారం అందించాడు. లక్నో స్పిన్నర్లను లక్ష్యంగా చేసుకున్న క్లాసెన్ భారీ సిక్సర్లతో విరుచుకుపడ్డాడు. కేవలం 33 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ పూర్తి చేసుకున్న క్లాసెన్, మొత్తంగా 41 బంతుల్లో 62 పరుగులు సాధించాడు. ఇందులో 5 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లు ఉన్నాయి. ఐదో వికెట్కు నితీష్, క్లాసెన్ జోడీ ఏకంగా 116 పరుగుల రికార్డు భాగస్వామ్యాన్ని నెలకొల్పి, హైదరాబాద్ను బలమైన స్థితికి చేర్చారు.
లక్నో బౌలింగ్ లో అదరగొట్టింది
లక్నో బౌలర్లలో మహమ్మద్ షమీ ఆరంభంలోనే వికెట్లు తీసి హైదరాబాద్ను దెబ్బకొట్టాడు. ప్రిన్స్ యాదవ్ కూడా కీలకమైన ఇషాన్ కిషన్ వికెట్ తీశాడు. అయితే మధ్య ఓవర్లలో నితీష్, క్లాసెన్ ధాటికి లక్నో బౌలర్లు విలవిలలాడారు. ఆఖరి ఓవర్లలో లక్నో బౌలర్లు పుంజుకోవడంతో హైదరాబాద్ వరుసగా వికెట్లు కోల్పోయి 156 పరుగులకు పరిమితమైంది.
మలుపు తిప్పిన 116 పరుగుల భాగస్వామ్యం
29/4 పరిస్థితి నుండి 156 పరుగుల స్కోరు సాధించడం వెనుక నితీష్, క్లాసెన్ కృషి వెలకట్టలేనిది. యువ రక్తం నితీష్ దూకుడు, క్లాసెన్ నిలకడ కలిసి హైదరాబాద్ అభిమానుల్లో ఆశలు రేకెత్తించాయి. ముఖ్యంగా నితీష్ రెడ్డి స్ట్రైక్ రేట్ (169.70) మ్యాచ్ గమనాన్ని మార్చేసింది.