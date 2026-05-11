5 Most Dangerous Batsmen: క్రికెట్ హిస్టరీలో మోస్ట్ డేంజరస్ బ్యాటర్లు వీరే.. క్రీజులోకి వస్తే బౌలర్లకు వణుకే!
5 Most Dangerous Batsmen: క్రికెట్ ప్రపంచాన్ని గడగడలాడించిన ప్లేయర్లు చాలా మంది ఉన్నారు. కానీ, ఈ ఐదుగురు మాత్రం అత్యంత ప్రమాదకరమైన బ్యాటర్లుగా.. క్రీజులోకి వస్తే బౌలర్లకు వణుకు పుట్టించే సునామీలా గుర్తింపు పొందారు.
గేల్ నుంచి సెహ్వాగ్ దాకా.. క్రికెట్ చరిత్రను షేక్ చేసిన 5 గురు డేంజరస్ హిట్టర్లు
క్రికెట్ అంటేనే బ్యాట్, బాల్ మధ్య జరిగే యుద్ధం. కానీ కొందరు బ్యాటర్లు మైదానంలోకి దిగితే అది యుద్ధంలా ఉండదు.. వార్ వన్ సైడ్ లా ఉంటుంది. బంతి వేయడానికి ముందే బౌలర్ల గుండెల్లో రైళ్లు పరిగెత్తించే సత్తా వీరి సొంతం. క్రికెట్ చరిత్రలో ఎంతో మంది బ్యాటర్లు ఉన్నా, కేవలం ఐదుగురు మాత్రం 'అత్యంత ప్రమాదకరమైన బ్యాటర్లు'గా గుర్తింపు పొందారు. వీరి దూకుడు ముందు ఎంతటి దిగ్గజ బౌలర్ అయినా సరే, లైన్ అండ్ లెంగ్త్ మరిచిపోయి బంతులు వేయాల్సిందే. ఆ ఐదుగురు లెజెండరీ బ్యాటర్లు ఎవరో తెలుసా?
1. యూనివర్స్ బాస్ క్రిస్ గేల్ (వెస్టిండీస్)
వెస్టిండీస్ దిగ్గజం క్రిస్ గేల్ పేరు వింటే చాలు బౌండరీ లైన్ దగ్గర ఫీల్డర్లు అలర్ట్ అయిపోతారు. ఇతని పవర్ హిట్టింగ్ చూస్తే బౌలర్ల మైండ్ బ్లాక్ అవ్వాల్సిందే. గేల్ ఒకసారి క్రీజులో సెట్ అయితే ఇక ఆపడం ఎవరి తరం కాదు.
• రికార్డులు: టెస్ట్ క్రికెట్లో 2 ట్రిపుల్ సెంచరీలు, వన్డేల్లో 1 డబుల్ సెంచరీ, టీ20 ఇంటర్నేషనల్స్లో 2 సెంచరీలు బాదాడు.
• గణాంకాలు: అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో మొత్తం 19,593 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 42 సెంచరీలు, 105 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. గేల్ తన కెరీర్లో ఏకంగా 553 సిక్సర్లు బాది 'సిక్సర్ల మిషన్'గా నిలిచాడు.
2. నవాబ్ ఆఫ్ నజాఫ్గఢ్ వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ (భారత్)
సెహ్వాగ్ స్టైలే వేరు. ఫస్ట్ బంతికి ఫోర్ కొట్టడం ఇతని అలవాటు. టెస్ట్ మ్యాచ్ అయినా, వన్డే అయినా సెహ్వాగ్ ఆడే విధానం మాత్రం ఒకేలా ఉండేది. బంతి కనిపిస్తే బాదడమే ఇతని ఫిలాసఫీ.
• రికార్డులు: టెస్టుల్లో రెండు సార్లు ట్రిపుల్ సెంచరీలు (300+) కొట్టిన ఏకైక భారతీయ బ్యాటర్. వన్డేల్లో ఒక డబుల్ సెంచరీ కూడా ఉంది.
• గణాంకాలు: ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో 17,253 రన్స్ చేశాడు. ఇందులో 38 సెంచరీలు, 72 అర్ధ సెంచరీలు ఉన్నాయి. తన కెరీర్లో 243 సిక్సర్లతో ప్రత్యర్థి టీమ్స్ను బెంబేలెత్తించాడు.
3. మిస్టర్ 360 డిగ్రీస్ ఏబీ డివిలియర్స్ (సౌతాఫ్రికా)
గ్రౌండ్లో ఏ మూలకైనా బంతిని కొట్టగల సామర్థ్యం ఏబీ డివిలియర్స్ సొంతం. అందుకే ఇతడిని అభిమానులు ముద్దుగా 'మిస్టర్ 360' అని పిలుస్తారు.
• వరల్డ్ రికార్డ్: 2015లో కేవలం 31 బంతుల్లోనే వన్డే సెంచరీ చేసి ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించాడు. ఈ రికార్డు నేటికీ చెక్కుచెదరకుండా ఉంది.
• గణాంకాలు: తన కెరీర్లో 20,014 పరుగులు సాధించాడు. ఇందులో 47 సెంచరీలు, 109 ఫిఫ్టీలు ఉన్నాయి. ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో ఏబీ మొత్తం 328 సిక్సర్లు కొట్టాడు.
4. సనత్ జయసూర్య (శ్రీలంక)
శ్రీలంక లెజెండ్ సనత్ జయసూర్య ఓపెనింగ్ బ్యాటింగ్కు కొత్త అర్థం ఇచ్చాడు. పవర్ప్లేలో బౌలర్లను ఎలా ఊచకోత కోయాలో ప్రపంచానికి చూపించాడు.
• స్టైల్: జయసూర్య క్రీజులో ఉంటే ఫోర్లు, సిక్సర్ల వర్షం కురవాల్సిందే. ఇతని బ్యాటింగ్ చూసి బౌలర్లు బంతి వేయడానికి వణికిపోయేవారు.
• గణాంకాలు: అంతర్జాతీయ క్రికెట్లో 21,032 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 42 సెంచరీలు, 103 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. కెరీర్ మొత్తం మీద 352 సిక్సర్లు బాదాడు.
5. ఆడమ్ గిల్ క్రిస్ట్ (ఆస్ట్రేలియా)
ఆస్ట్రేలియా విధ్వంసకర వికెట్ కీపర్ బ్యాటర్ ఆడమ్ గిల్ క్రిస్ట్. ఇతడు క్రీజులోకి వస్తే చాలు స్కోర్ బోర్డు రాకెట్ వేగంతో దూసుకెళ్తుంది. గిల్లీ కొట్టే దెబ్బకు ప్రత్యర్థి టీమ్ బౌలర్లు కన్నీళ్లు పెట్టుకున్న సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయి.
• గిల్లీ పవర్: తన అటాకింగ్ బ్యాటింగ్తో మ్యాచ్ స్వరూపాన్నే మార్చేసేవాడు.
• గణాంకాలు: ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్లో 15,461 రన్స్ చేశాడు. ఇందులో 33 సెంచరీలు, 81 హాఫ్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. గిల్ క్రిస్ట్ మొత్తం 262 సిక్సర్లు కొట్టి బౌలర్ల పాలిట సింహస్వప్నంలా మారాడు.
ఈ ఐదుగురు బ్యాటర్లు తమ అగ్రెసివ్ బ్యాటింగ్తో క్రికెట్ ప్రపంచంలో ఒక చెరగని ముద్ర వేశారు. వీరు రిటైర్ అయినా, వీరి విధ్వంసకర ఇన్నింగ్స్లు మాత్రం అభిమానుల గుండెల్లో ఎప్పటికీ నిలిచి ఉంటాయి.