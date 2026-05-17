- Home
- Sports
- Cricket
- IPL 2026: ఫిన్ అలెన్ రచ్చతో పైసా వసూల్ ఎంటర్టైన్మెంట్.. ఈడెన్ గార్డెన్స్లో సిక్సర్ల సునామీ
IPL 2026: ఫిన్ అలెన్ రచ్చతో పైసా వసూల్ ఎంటర్టైన్మెంట్.. ఈడెన్ గార్డెన్స్లో సిక్సర్ల సునామీ
Finn Allen: ఐపీఎల్ 2026లో కేకేఆర్ ఓపెనర్ ఫిన్ అలెన్ 10 సిక్సర్లతో ఊరమాస్ బ్యాటింగ్ తో విధ్వంసం సృష్టించాడు. అలెన్ సునామీ ఇన్నింగ్స్తో గుజరాత్పై కోల్కతా 29 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది. ఈ సూపర్ నాక్ తో పలు రికార్డులు తన ఖాతాలో వేసుకున్నాడు.
క్రీజులోకి వస్తూనే అటాకింగ్ మోడ్.. ఫిన్ అలెన్ సిక్సర్ల జాతర ఇది
ఐపీఎల్ 2026లో భాగంగా ఈడెన్ గార్డెన్స్ లో జరిగిన మ్యాచ్లో కోల్కతా నైట్ రైడర్స్ (కేకేఆర్) ఓపెనర్ ఫిన్ అలెన్ నెక్స్ట్ లెవెల్ బ్యాటింగ్తో పూనకాలు తెప్పించాడు. టాస్ గెలిచి ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్న గుజరాత్ టైటాన్స్ కెప్టెన్ శుభ్మన్ గిల్కు అలెన్ తన బ్యాట్తోనే దిమ్మతిరిగే ఆన్సర్ ఇచ్చాడు.
గుజరాత్ బౌలర్ల ప్లాన్స్కు చెక్ పెడుతూ విధ్వంసం రేపాడు. ఫిన్ అలెన్ క్రీజులోకి వచ్చిన మొదటి బంతి నుంచే వన్-డే మోడ్ కాదు, ప్యూర్ టీ20 ఊరమాస్ మోడ్లోకి వెళ్ళిపోయాడు. మైదానంలో నలుమూలలా బౌండరీల వర్షం కురిపిస్తూ గుజరాత్ బౌలింగ్ లైనప్ను ముక్కలు ముక్కలు చేసేశాడు.
21 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ.. గుజరాత్ బౌలర్లకు చుక్కలే
ఫిన్ అలెన్ క్రీజులో ఉన్నంతసేపు స్టేడియంలో ఉన్న ప్రేక్షకులకు పైసా వసూల్ ఎంటర్టైన్మెంట్ దొరికింది. కేవలం 21 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ మార్కును దాటేసిన అలెన్, మొత్తంగా 35 బంతులు ఎదుర్కొని 4 ఫోర్లు, ఏకంగా 10 భారీ సిక్సర్ల సాయంతో 93 పరుగులు సాధించాడు. 265.71 మైండ్ బ్లోయింగ్ స్ట్రైక్ రేట్తో గుజరాత్ టాప్ బౌలర్లను టార్గెట్ చేశాడు.
స్టార్ స్పిన్నర్ రషీద్ ఖాన్ బౌలింగ్లో వరుసగా రెండు సిక్సర్లు బాదిన అలెన్, అర్షద్ ఖాన్ వేసిన 11వ ఓవర్లో 6, 6, 6, 4 బాది ఒకే ఓవర్లో 22 పరుగులు పిండుకున్నాడు. అలెన్ క్రియేట్ చేసిన ఈ సునామీ వల్లే కేకేఆర్ 11 ఓవర్లలోనే ఒక వికెట్ నష్టానికి 138 పరుగులు చేసి చేసింది.
లైఫ్ ఇస్తే నలిపేస్తా.. అలెన్ ఖాతాలో అరుదైన రికార్డు
గుజరాత్ టైటాన్స్ ఫీల్డర్లు చేసిన బ్లండర్ మిస్టేక్స్ ఫిన్ అలెన్కు బాగా ప్లస్ అయ్యాయి. అలెన్ ఇచ్చిన రెండు క్యాచ్లను గుజరాత్ ఫీల్డర్లు నేలపాలు చేసి మ్యాచ్ను చేజేతులా వదిలేసుకున్నారు. 14 పరుగుల వ్యక్తిగత స్కోర్ వద్ద మహమ్మద్ సిరాజ్ బౌలింగ్లో జాసన్ హోల్డర్ క్యాచ్ డ్రాప్ చేయగా, ఆ తర్వాత 33 పరుగుల వద్ద హోల్డర్ బౌలింగ్లో సిరాజ్ మరో లైఫ్ ఇచ్చాడు. ఇక అంతే.. దొరికిందే ఛాన్స్ అంటూ అలెన్ ఆకాశమే హద్దుగా చెలరేగిపోయాడు.
ఈ ఊచకోతతో అలెన్ పలు అరుదైన రికార్డులను సాధించాడు. ఒకే ఐపీఎల్ సీజన్లో కేకేఆర్ తరపున ఒకే ఇన్నింగ్స్లో రెండుసార్లు 10 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సిక్సర్లు కొట్టిన తొలి బ్యాటర్గా హిస్టరీ క్రియేట్ చేశాడు. అంతేకాదు, గుజరాత్ టైటాన్స్పై కేకేఆర్ తరపున అత్యధిక వ్యక్తిగత స్కోర్ (93) సాధించిన ప్లేయర్గా వెంకటేశ్ అయ్యర్ (83) రికార్డును బ్రేక్ చేసేశాడు.
అలెన్ ఊపుతో భారీ స్కోర్.. ప్లేఆఫ్ రేసులో కేకేఆర్
ఫిన్ అలెన్ సృష్టించిన పరుగుల విధ్వంసం ఇచ్చిన బూస్ట్తో మిగతా బ్యాటర్లు అంగ్క్రిష్ రఘువంశీ (82 నాటౌట్), కామెరూన్ గ్రీన్ (52 నాటౌట్) కూడా హాఫ్ సెంచరీలతో రెచ్చిపోయారు. దీంతో కేకేఆర్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 2 వికెట్ల నష్టానికి 247 పరుగుల ఆల్టైమ్ రికార్డ్ స్కోర్ సాధించింది.
248 పరుగుల కొండంత లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన గుజరాత్ టైటాన్స్.. శుభ్మన్ గిల్ (85), జోస్ బట్లర్ (57) పోరాడినప్పటికీ నిర్ణీత ఓవర్లలో 218 పరుగులకే పరిమితమైంది. కేకేఆర్ మిస్టరీ స్పిన్నర్ సునీల్ నరైన్ కీలక సమయంలో గిల్ను అవుట్ చేసి మ్యాచ్ను మలుపు తిప్పాడు. చివరికి 29 పరుగుల తేడాతో కేకేఆర్ ఘన విజయం సాధించి, ప్లేఆఫ్స్ ఆశలను సజీవంగా ఉంచుకుంది. ఫిన్ అలెన్ దెబ్బతో గుజరాత్ వరుస విజయాల జోరుకు బ్రేక్ పడింది.