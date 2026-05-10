Vaibhav Sooryavanshi : సచిన్, కోహ్లీ వల్ల కాలేదు.. 15 ఏళ్ల కుర్రాడు వరల్డ్ రికార్డ్ కొట్టాడు!
Vaibhav Sooryavanshi: రాజస్థాన్ రాయల్స్ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ టీ20 క్రికెట్లో సరికొత్త చరిత్ర సృష్టించాడు. 20 ఏళ్ల లోపే 100 సిక్సర్లు బాదిన తొలి ప్లేయర్గా వరల్డ్ రికార్డు నెలకొల్పాడు. సచిన్ రికార్డును బ్రేక్ చేశాడు.
100 సిక్సర్లతో వైభవ్ సూర్యవంశీ ఊచకోత!
జైపూర్ లో జరిగిన ఐపీఎల్ మ్యాచ్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ యువ సంచలనం వైభవ్ సూర్యవంశీ చరిత్ర సృష్టించాడు. కేవలం 15 ఏళ్ల వయసులోనే టీ20 క్రికెట్లో ఎవరికీ సాధ్యం కాని రీతిలో 100 సిక్సర్ల మార్కును దాటేశాడు. గుజరాత్ టైటాన్స్తో జరిగిన హై-వోల్టేజ్ మ్యాచ్లో మహ్మద్ సిరాజ్ బౌలింగ్లో సిక్స్ కొట్టి ఈ ఫీట్ సాధించాడు. 20 ఏళ్లు కూడా నిండకుండానే అంతర్జాతీయ స్థాయిలో 100 సిక్సర్లు బాదిన ఏకైక ఆటగాడిగా వైభవ్ ఘనత సాధించాడు.
లెజెండ్స్ రికార్డులు బద్దలు.. కీరన్ పొలార్డ్ దాటేసిన వైభవ్
వైభవ్ సూర్యవంశీ కేవలం రికార్డు సృష్టించడమే కాదు, పాత రికార్డులను పాతాళానికి తొక్కేశాడు. టీ20ల్లో వేగంగా 100 సిక్సర్లు బాదిన ప్లేయర్గా నిలిచాడు. కేవలం 514 బంతుల్లోనే ఈ ఘనత సాధించాడు. ఇంతకుముందు ఈ రికార్డు వెస్టిండీస్ వీరుడు కీరన్ పొలార్డ్ (843 బంతులు) పేరిట ఉండేది. ఇక ఐపీఎల్ విషయానికొస్తే, గతంలో కేకేఆర్ లెజెండ్ 657 బంతుల్లో ఈ మార్కును చేరగా, వైభవ్ దానిని భారీ తేడాతో బ్రేక్ చేశాడు.
గ్రౌండ్లోకి రాగానే సిక్సర్.. సిరాజ్ బౌలింగ్లో ఊచకోత
ఈ మ్యాచ్కు ముందు వైభవ్ ఖాతాలో 99 సిక్సర్లు ఉన్నాయి. క్రీజులోకి వచ్చిన మొదటి బంతి నుంచే తనదైన శైలిలో విరుచుకుపడ్డాడు. మహ్మద్ సిరాజ్ వేసిన ఫుల్ లెంగ్త్ డెలివరీని లాంగ్ ఆన్ మీదుగా స్టాండ్స్లోకి పంపి సెంచరీ సిక్సర్ పూర్తి చేశాడు. అంతటితో ఆగకుండా, కగిసో రబడా బౌలింగ్లో కూడా మరో రెండు భారీ సిక్సర్లు బాదాడు. షార్ట్ బాల్స్ను డీప్ ఫైన్ లెగ్ మీదుగా పుల్ చేస్తూ స్టేడియంను హోరెత్తించాడు.
చిన్న వయసులో సిక్సర్ల కింగ్స్ వీరే (అండర్-20 రికార్డులు)
టీ20 క్రికెట్లో 20 ఏళ్ల వయసులోపు అత్యధిక సిక్సర్లు కొట్టిన టాప్ ప్లేయర్ల లిస్ట్ చూస్తే వైభవ్ టాప్లో దూసుకుపోతున్నాడు. కేవలం 29 ఇన్నింగ్స్ల్లోనే 102 సిక్సర్లతో టాప్ లో కొనసాగుతున్నాడు. ఆ తర్వాత స్థానాల్లో రహ్మానుల్లా గుర్బాజ్ (52 ఇన్నింగ్స్ల్లో 90 సిక్సర్లు), డెవాల్డ్ బ్రెవిస్ (42 ఇన్నింగ్స్ల్లో 73 సిక్సర్లు) ఉన్నారు. ఇక నేపాల్ ఆటగాడు గుల్సన్ ఝా 49 ఇన్నింగ్స్ల్లో 53 సిక్సర్లు బాదగా, టీమిండియా స్టార్ ఇషాన్ కిషన్ 52 ఇన్నింగ్స్ల్లో 53 సిక్సర్లతో ఈ జాబితాలో నిలిచారు.
కొత్త సవాళ్లు.. షార్ట్ బాల్ టెక్నిక్ మారాల్సిందే
వైభవ్ ఇన్నింగ్స్ చివరకు సిరాజ్ వేసిన 146.6 కిలోమీటర్ల వేగవంతమైన బౌన్సర్తో ముగిసింది. టాప్ ఎడ్జ్ తీసుకోవడంతో ఫైన్ లెగ్లో క్యాచ్ ఇచ్చి పెవిలియన్ చేరాడు. సచిన్ టెండూల్కర్ తర్వాత భారత క్రికెట్లో కనిపిస్తున్న అతిపెద్ద టాలెంట్ ఇతడేనని ఎక్స్పర్ట్స్ చెబుతున్నారు. అయితే, ప్రత్యర్థి జట్లు ఇప్పుడు వైభవ్ బలహీనతపై దెబ్బకొడుతున్నాయి. హై స్పీడ్ బౌన్సర్లతో అతడిని ఇబ్బంది పెడుతున్నారు. తన మెరుపు కెరీర్ ఇలాగే సాగాలంటే రాజస్థాన్ రాయల్స్ కోచింగ్ స్టాఫ్ సాయంతో షార్ట్ బాల్ టెక్నిక్ను మెరుగుపరుచుకోవాల్సి ఉంటుంది.
రాజస్థాన్ రాయల్స్ వెన్నెముకగా వైభవ్
టెక్నికల్ సవాళ్లు ఉన్నప్పటికీ, రికార్డులను బద్దలు కొట్టడం వైభవ్కు వెన్నతో పెట్టిన విద్యలా మారింది. 2026 ఐపీఎల్ సీజన్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ బ్యాటింగ్ లైన్-అప్లో అతను అత్యంత కీలకమైన ప్లేయర్గా ఎదిగాడు. సచిన్, కోహ్లీ వంటి దిగ్గజాలకు కూడా సాధ్యం కాని ఈ ఫీట్ను 15 ఏళ్లకే సాధించడమంటే అది మామూలు విషయం కాదు.