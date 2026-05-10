- Home
- Sports
- Cricket
- IPL ఫాస్టెస్ట్ హాఫ్ సెంచరీ.. ఉర్విల్ పటేల్ సునామీ ఇన్నింగ్స్ తో లక్నో ను దెబ్బకొట్టిన చెన్నై
IPL ఫాస్టెస్ట్ హాఫ్ సెంచరీ.. ఉర్విల్ పటేల్ సునామీ ఇన్నింగ్స్ తో లక్నో ను దెబ్బకొట్టిన చెన్నై
CSK: ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఉర్విల్ పటేల్ ఫాస్టెస్ట్ హాఫ్ సెంచరీతో సంచలనం సృష్టించాడు. పటేల్ సూపర్ ఇన్నింగ్స్ దెబ్బతో లక్నోపై 5 వికెట్ల తేడాతో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ గ్రాండ్ విక్టరీ కొట్టింది.
ఉర్విల్ పటేల్ సునామీ: ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే ఫాస్టెస్ట్ హాఫ్ సెంచరీ
చెన్నైలోని ఎంఏ చిదంబరం స్టేడియంలో ఉర్విల్ పటేల్ పరుగుల సునామీ రేపాడు. ఈ మ్యాచ్లో టాస్ గెలిచిన చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో 8 వికెట్ల నష్టానికి 203 పరుగులు చేసింది. 204 పరుగుల భారీ లక్ష్యంతో బరిలోకి దిగిన చెన్నై, మరో 4 బంతులు మిగిలి ఉండగానే 5 వికెట్లు కోల్పోయి లక్ష్యాన్ని ఛేదించింది.
ఉర్విల్ పటేల్ విధ్వంసం: 13 బంతుల్లోనే హాఫ్ సెంచరీ
ఈ మ్యాచ్కే హైలెట్ ఉర్విల్ పటేల్ బ్యాటింగ్. కేవలం 13 బంతుల్లోనే అర్ధసెంచరీ పూర్తి చేసి ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఫాస్టెస్ట్ హాఫ్ సెంచరీ రికార్డును సమం చేశాడు. అంతకుముందు యశస్వి జైస్వాల్ పేరిట ఉన్న రికార్డును ఉర్విల్ టచ్ చేశాడు. తన ఇన్నింగ్స్లో మొత్తం 23 బంతులు ఎదుర్కొన్న ఉర్విల్ 65 పరుగులు చేశాడు. ఇందులో 8 భారీ సిక్సర్లు, 2 ఫోర్లు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఆవేష్ ఖాన్ వేసిన 5వ ఓవర్లో ఉర్విల్ వరుసగా 6, 6, 6 బాది స్టేడియాన్ని హోరెత్తించాడు.
సూపర్ నాక్ తండ్రికి అంకితం.. భావోద్వేగ క్షణాలు
హాఫ్ సెంచరీ పూర్తయిన తర్వాత ఉర్విల్ పటేల్ తన జేబులో నుంచి ఒక పేపర్ తీసి చూపించాడు. దానిపై "This is for you Papa" (ఇది మీ కోసమే నాన్న) అని రాసి ఉంది. గుజరాతీలో మరికొన్ని లైన్లు కూడా ఉన్నాయి. ఈ అద్భుతమైన ప్రదర్శన తర్వాత స్టేడియం మొత్తం లేచి నిలబడి ఉర్విల్ పై చప్పట్లతో ప్రశంసలు కురిపించింది.
A record knock 🤯
A memorable celebration with a 𝗵𝗲𝗮𝗿𝘁𝗳𝗲𝗹𝘁 𝗺𝗲𝘀𝘀𝗮𝗴𝗲 🥹🫶
Urvil Patel, thank you for the entertainment today 💛
Updates ▶️ https://t.co/MoXhlWHk4O#TATAIPL | #KhelBindaas | #CSKvLSG | @ChennaiIPLpic.twitter.com/GjR5D2sYid
— IndianPremierLeague (@IPL) May 10, 2026
కెప్టెన్ రుతురాజ్ బాధ్యతాయుత ఇన్నింగ్స్
మరోవైపు కెప్టెన్ రుతురాజ్ గైక్వాడ్ కూడా కీలక ఇన్నింగ్స్ ఆడాడు. 28 బంతుల్లో 42 పరుగులు (3 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లు) చేసి జట్టును విజయపథంలో నడిపించాడు. సంజూ శాంసన్ కూడా మెరుపులు మెరిపించాడు. 14 బంతుల్లో 3 ఫోర్లు, 2 సిక్సర్లతో 28 పరుగులు చేసి అవుట్ అయ్యాడు. పవర్ప్లే ముగిసేసరికి చెన్నై 1 వికెట్ నష్టానికి 97 పరుగులు చేసి రికార్డు సృష్టించింది.
చివరి నిమిషంలో ఉత్కంఠ.. ఫినిష్ చేసిన దూబే
చివర్లో కార్తీక్ శర్మ (20), ప్రశాంత్ వీర్ (18) పరుగులు చేసినప్పటికీ మ్యాచ్ ఉత్కంఠగా మారింది. చివరి ఓవర్లో 10 పరుగులు అవసరం కాగా, ఐడెన్ మార్క్రామ్ వేసిన బౌలింగ్లో శివమ్ దూబే వరుసగా రెండు సిక్సర్లు బాది మ్యాచ్ను ముగించాడు. దూబే కేవలం 3 పరుగుల వద్ద ఉన్నప్పుడు ఈ భారీ సిక్సర్లతో చెన్నైకి విజయాన్ని అందించాడు.
పాయింట్ల పట్టికలో టాప్ హాఫ్ లోకి చెన్నై
ఈ విజయంతో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ పాయింట్ల పట్టికలో టాప్ హాఫ్ లోకి దూసుకెళ్లింది. లక్నో బౌలర్లలో షాబాజ్ అహ్మద్ 2 వికెట్లు తీయగా, దిగ్వేష్ సింగ్ రాఠీ కూడా 2 వికెట్లు పడగొట్టాడు. అయితే ఉర్విల్ పటేల్ ధాటికి లక్నో బౌలర్లు నిలవలేకపోయారు. ముఖ్యంగా ఆవేష్ ఖాన్ తన 4 ఓవర్లలో 45 పరుగులు ఇచ్చి కేవలం 1 వికెట్ మాత్రమే తీశాడు.