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- మీరు కారు తక్కువగా వాడుతారా.? PAYD ప్లాన్తో కారు ఇన్సూరెన్స్పై వేల రూపాయలు ఆదా చేసుకోవచ్చు
మీరు కారు తక్కువగా వాడుతారా.? PAYD ప్లాన్తో కారు ఇన్సూరెన్స్పై వేల రూపాయలు ఆదా చేసుకోవచ్చు
Car Insurance: ప్రతిరోజూ కారును ఉపయోగించని వారు కూడా సాధారణ కార్ ఇన్సూరెన్స్కు పూర్తి ప్రీమియం చెల్లించాల్సి వస్తుంది. అయితే 'పే-యాజ్-యూ-డ్రైవ్' కార్ ఇన్సూరెన్స్ ప్లాన్ అందుబాటులో ఉందని మీకు తెలుసా? దీని ఉపయోగం ఏంటో తెలుసా?
PAYD కార్ ఇన్సూరెన్స్ అంటే ఏమిటి?
PAYD అనేది కారు ఏడాదిలో ఎంత దూరం ప్రయాణించిందనే అంశాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ప్రీమియాన్ని నిర్ణయించే ఇన్సూరెన్స్ విధానం. పాలసీ తీసుకునే సమయంలో లేదా రెన్యువల్ చేసుకునే సమయంలో ఏడాదిలో ఎంత కిలోమీటర్లు కారు నడుపుతారో ముందుగానే ఒక పరిమితిని ఎంచుకోవాలి. ఉదాహరణకు 5,000 కిలోమీటర్లు, 7,500 కిలోమీటర్లు లేదా 10,000 కిలోమీటర్ల వంటి స్లాబ్లను ఎంపిక చేసుకోవచ్చు. ఈ పరిమితిలోనే కారు వినియోగిస్తే సాధారణ కార్ ఇన్సూరెన్స్తో పోలిస్తే తక్కువ ప్రీమియం చెల్లించే అవకాశం ఉంటుంది. అయితే ఈ కిలోమీటర్ల స్లాబ్లు ఒక్కో ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలో ఒక్కో విధంగా ఉండవచ్చు.
కారు ఎంత నడిచిందో ఎలా తెలుసుకుంటారు?
ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీలు కారు ప్రయాణించిన దూరాన్ని వివిధ పద్ధతుల్లో నమోదు చేస్తాయి. కొన్ని కంపెనీలు కారు ఓడోమీటర్ (కిలోమీటర్ మీటర్) రీడింగ్ ఆధారంగా సమాచారం తీసుకుంటాయి. మరికొన్ని కంపెనీలు టెలిమాటిక్స్ పరికరాలు లేదా మొబైల్ యాప్ల ద్వారా కారు ప్రయాణించిన దూరాన్ని నమోదు చేస్తాయి. ఈ సమాచారం ఆధారంగానే ప్రీమియం లెక్కిస్తారు.
థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్పై తగ్గింపు ఉంటుందా?
PAYD ప్లాన్లో అన్ని రకాల ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియాలపై తగ్గింపు ఉండదు. థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియాన్ని ప్రభుత్వం, ఇన్సూరెన్స్ నియంత్రణ సంస్థ నిర్ణయిస్తాయి కాబట్టి అందులో ఎలాంటి రాయితీ ఉండదు. ఈ ప్లాన్ ద్వారా లభించే ప్రయోజనం కేవలం ఓన్ డ్యామేజ్ (Own Damage) ఇన్సూరెన్స్ భాగానికే వర్తిస్తుంది. అంటే మీ సొంత కారుకు జరిగే నష్టానికి సంబంధించిన ఇన్సూరెన్స్ ప్రీమియంలో మాత్రమే తగ్గింపు లభిస్తుంది.
ఎవరికి ఎక్కువ ప్రయోజనం? ఎవరికి కాదు?
ఈ ప్లాన్ ప్రతిరోజూ కారును ఉపయోగించని వారికి చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. వర్క్ ఫ్రం హోమ్ చేస్తున్నవారు, రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు, ఇంట్లో ఒకటి కంటే ఎక్కువ కార్లు ఉన్నవారు, వారాంతాల్లో మాత్రమే కారు ఉపయోగించే వారు లేదా ఏడాదిలో చాలా తక్కువ దూరం ప్రయాణించే వారికి ఈ ప్లాన్ ద్వారా మంచి ఆదా అవుతుంది.
అయితే ప్రతిరోజూ ఆఫీసుకు కారులో వెళ్లేవారు లేదా తరచూ ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించే వారికి ఈ ప్లాన్ పెద్దగా ప్రయోజనం ఇవ్వకపోవచ్చు. మీరు ముందుగా ఎంచుకున్న కిలోమీటర్ల పరిమితిని దాటితే ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీ అదనపు ప్రీమియం వసూలు చేసే అవకాశం ఉంది. కొన్ని సందర్భాల్లో మిమ్మల్ని తదుపరి కిలోమీటర్ స్లాబ్కు మార్చవచ్చు. ఈ నిబంధనలు కంపెనీని బట్టి మారుతూ ఉంటాయి.
పాలసీ కొనుగోలు చేసే ముందు ఇవి తప్పనిసరిగా తెలుసుకోండి
కేవలం ప్రీమియం తక్కువగా ఉందని చూసి PAYD ప్లాన్ తీసుకోవడం సరైన నిర్ణయం కాదు. కారు ప్రయాణించిన దూరాన్ని కంపెనీ ఏ విధంగా నమోదు చేస్తుంది, నిర్ణయించిన కిలోమీటర్ల పరిమితి దాటితే ఎలాంటి నిబంధనలు అమల్లోకి వస్తాయి, పాలసీ కాలంలోనే కిలోమీటర్ స్లాబ్ను పెంచుకునే అవకాశం ఉందా, ఉంటే అదనంగా ఎంత చెల్లించాల్సి వస్తుందో ముందుగానే తెలుసుకోవాలి. పాలసీ నిబంధనలు, షరతులను పూర్తిగా చదివిన తర్వాతే నిర్ణయం తీసుకోవడం మంచిది. ఏడాదిలో మీ కారు వినియోగం తక్కువగా ఉంటే PAYD కార్ ఇన్సూరెన్స్ ద్వారా మంచి మొత్తంలో డబ్బు ఆదా చేసుకోవచ్చు. అయితే ప్రతిరోజూ ఎక్కువ దూరం ప్రయాణించే వారు సాధారణ కార్ ఇన్సూరెన్స్ను కొనసాగించడం ఉత్తమం.