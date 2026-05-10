Summer Car Care: ఎండలో కారును చెట్టు కింద పార్క్ చేస్తున్నారా.? భారీ మూల్యం చెల్లించాల్సిందే
Summer Car Care: వేసవిలో వేడి ప్రభావం మనుషుల ఆరోగ్యంపైనే కాదు, వాహనాలపై కూడా పడుతుంది. ముఖ్యంగా ఈ సమయంలో కారును ఎక్కడ పార్క్ చేస్తున్నామన్నది చాలా ముఖ్యం. చాలామంది కనిపించిన చోటే పార్క్ చేస్తుంటారు. అయితే దీనివల్ల కొన్ని సమస్యలు తప్పవు.
నేరుగా ఎండలో పార్క్ చేయొద్దు
చాలామంది ఖాళీ స్థలం కనిపిస్తే ఎండలోనే కారు పార్క్ చేస్తుంటారు. కానీ గంటల తరబడి ఎండలో నిలిపిన కారు లోపలి ఉష్ణోగ్రత చాలా వేగంగా పెరుగుతుంది. దీంతో స్టీరింగ్, సీట్లు, డ్యాష్బోర్డ్ చాలా వేడిగా మారిపోతాయి. కొన్నిసార్లు కారులో కూర్చోవడం కూడా ఇబ్బందిగా అనిపిస్తుంది. ఎండ ప్రభావంతో కారు పెయింట్ మసకబారడం, ప్లాస్టిక్ భాగాలు బలహీనపడడం వంటి సమస్యలు వస్తాయి. ఎక్కువకాలం ఇలా జరిగితే కారు ఇంటీరియర్ కూడా త్వరగా పాడవుతుంది. అందుకే సాధ్యమైనంత వరకు నీడ ఉన్న ప్రదేశంలో పార్క్ చేయాలి.
చెట్టు కింద పార్క్ చేసినా జాగ్రత్త అవసరం
చెట్టు నీడలో కారు పార్క్ చేయడం సేఫ్ అనుకుంటారు. కానీ వేసవిలో ఇది కూడా కొన్నిసార్లు సమస్యలకు కారణమవుతుంది. చెట్ల నుంచి జిగురు పదార్థాలు, ఎండిన ఆకులు, పక్షుల మలం కార్పై పడే అవకాశం ఉంటుంది. ఎండ వేడి కారణంగా ఇవి కార్ బాడీపై గట్టిగా అతుక్కుపోతాయి. తర్వాత వాటిని శుభ్రం చేయడం కష్టమవుతుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో చెట్టు కొమ్మలు ఎండ కారణంగా బలహీనపడి కార్పై పడే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది. అందుకే చెట్టు కింద పార్క్ చేసినా చుట్టూ పరిస్థితిని గమనించడం అవసరం.
వేడి గోడల దగ్గర లేదా మూసివున్న ప్రదేశాల్లో పార్క్ చేయకండి
గాలి సరిగా రాని ప్రదేశాల్లో కార్ నిలపడం కూడా మంచిది కాదు. ముఖ్యంగా వేడి ఎక్కువగా ఉండే గోడల దగ్గర లేదా పూర్తిగా మూసివున్న ప్రదేశాల్లో ఉష్ణోగ్రత మరింత పెరుగుతుంది. దీనివల్ల కార్ ఇంజిన్, బ్యాటరీపై అదనపు ఒత్తిడి పడుతుంది. వేసవిలో ఇప్పటికే కూలింగ్ సిస్టమ్ ఎక్కువగా పని చేస్తుంటుంది. అలాంటి సమయంలో వేడి గాలి ఉండే ప్రదేశాల్లో కార్ నిలిపితే బ్యాటరీ లైఫ్ తగ్గే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి గాలి సరిగా వచ్చే ప్రాంతాల్లోనే కార్ పార్క్ చేయడం మంచిది.
చెత్త కుప్పల దగ్గర కారు పార్క్ చేయడం ప్రమాదకరం
రోడ్డు పక్కన ఉన్న చెత్త కుప్పలు, గడ్డి దగ్గర కారు పార్క్ చేయడం కూడా చాలా ప్రమాదకరం. వేసవిలో అధిక ఉష్ణోగ్రతల కారణంగా కొన్నిసార్లు చెత్తలో స్వయంగా మంటలు చెలరేగే అవకాశముంది. అలాంటి సమయంలో పక్కనే కారు ఉంటే మంటలు వాహనానికి వ్యాపించే ప్రమాదం ఉంటుంది. దీని వల్ల భారీ నష్టం జరిగే అవకాశం ఉంది. కొన్ని సందర్భాల్లో వాహనం పూర్తిగా దగ్ధమయ్యే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది. అందుకే ఎప్పుడూ శుభ్రమైన, సురక్షితమైన ప్రదేశాల్లోనే కారు నిలపడం మంచిది.
ట్రాన్స్ఫార్మర్లు, విద్యుత్ తీగల దగ్గర పార్క్ చేయొద్దు
విద్యుత్ ట్రాన్స్ఫార్మర్లు లేదా విద్యుత్ తీగల కింద కారు నిలపడం కూడా రిస్క్తో కూడుకున్న పని. వేసవిలో విద్యుత్ వినియోగం ఎక్కువగా ఉండటంతో ట్రాన్స్ఫార్మర్లపై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది. ఈ సమయంలో స్పార్కింగ్ లేదా సాంకేతిక లోపాలు తలెత్తే అవకాశం ఉంటుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో విద్యుత్ తీగలు తెగిపడే ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది. అలాంటప్పుడు కారుకు తీవ్రమైన నష్టం కలగొచ్చు. అందుకే ఇలాంటి ప్రాంతాలకు దూరంగా పార్కింగ్ చేయడం సురక్షితం.
చిన్న జాగ్రత్త.. పెద్ద నష్టాన్ని తప్పిస్తుంది
వేసవిలో కారును ఎక్కడ పార్క్ చేస్తున్నామన్నది చాలా ముఖ్యమైన విషయం. చిన్న నిర్లక్ష్యం వల్ల కూడా కారు త్వరగా దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది. సరైన ప్రదేశంలో కారు నిలపడం ద్వారా వాహనం పనితీరు బాగుండటంతో పాటు మరమ్మతుల ఖర్చులు కూడా తగ్గుతాయి. కాబట్టి ఎప్పుడూ నీడ, గాలి వచ్చే, సురక్షితమైన ప్రదేశాల్లోనే కారు పార్క్ చేయడం అలవాటు చేసుకోవాలి.