Flying Car: అప్పడు సినిమా.. ఇప్పుడు నిజం. అద్భుతం చేసి ఎలాన్ మస్క్
Flying Car: 1989లో వచ్చిన బామ్మమాట బంగారుబాట సినిమాలో ఎగిరే కారు చూసి అప్పట్లో అందరూ ఆశ్చర్యపోయారు. అసలు ఇది ఈ జన్మలో సాధ్యం కాదని అనుకున్నారు. అయితే ఎలాన్ మస్క్ ఈ అసాధ్యాన్ని సుసాధ్యం చేశారు.
గాల్లో విన్యాసాలు చేస్తున్న టెస్లా రోడ్స్టర్
ఒకప్పుడు సినిమాల్లో మాత్రమే కనిపించిన ఎగిరే కార్లు ఇప్పుడు వాస్తవ రూపం దాల్చే దిశగా అడుగులు పడుతున్నాయి. రోడ్లపై ప్రయాణించడంతో పాటు గాల్లోనూ కదలగల వాహనాల తయారీపై ఆటోమొబైల్ సంస్థలు ప్రయోగాలు చేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఎలక్ట్రిక్ కార్ల తయారీ సంస్థ టెస్లా మరోసారి వార్తల్లో నిలిచింది. సంస్థ అధినేత ఎలాన్ మస్క్ షేర్ చేసిన ఓ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.
టెస్లా తదుపరి తరం రోడ్స్టర్ స్పోర్ట్స్ కారు గాల్లోకి ఎగిరి పల్టీలు కొడుతున్నట్లు ఈ వీడియోలో కనిపించింది. అమెరికాలోని టెక్సాస్లో ఉన్న స్పేస్ఎక్స్ ఫెసిలిటీలో నిర్వహించిన కార్యక్రమంలో ఈ కారును ప్రదర్శించినట్లు సమాచారం. ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేసిన వంపు తిరిగిన ర్యాంప్పైకి కారు దూసుకెళ్లి, గాల్లో విన్యాసం చేసి తిరిగి కిందకు దిగినట్లు వీడియోలో కనిపించింది. ఈ ప్రదర్శనతో రోడ్స్టర్ మోడల్పై ఆసక్తి పెరిగింది.
కారులో రాకెట్ తరహా సాంకేతికత
ఈ రోడ్స్టర్ ప్రత్యేకత దాని డిజైన్లో మాత్రమే లేదు. వాహనంలో స్పేస్ఎక్స్ అభివృద్ధి చేసిన రాకెట్ తరహా థ్రస్టర్లను ఉపయోగించాలనే ప్రతిపాదన ప్రధాన ఆకర్షణగా నిలుస్తోంది. కారు కింది భాగంలో అమర్చినట్లు కనిపిస్తున్న ఈ వ్యవస్థ ద్వారా అవసరమైన చోదక శక్తిని ఉత్పత్తి చేయవచ్చని వివరించారు.
ఈ సాంకేతికతలో అధిక పీడనంతో నిల్వ చేసిన సంపీడన వాయువును ప్రత్యేక నాజిళ్ల ద్వారా వేగంగా బయటకు విడుదల చేస్తారు. వాయువు ఒక దిశలో బయటకు వెళ్లినప్పుడు దానికి వ్యతిరేక దిశలో బలం ఏర్పడుతుంది. న్యూటన్ మూడవ గమన నియమం ఆధారంగా పనిచేసే ఈ సూత్రం ద్వారా వాహనం కదలికను నియంత్రించేందుకు వీలవుతుంది.
సాంప్రదాయ రాకెట్ ఇంజిన్లలో ఇంధనాన్ని మండించి వేడి వాయువులను వెలువరిస్తారు. అయితే, కోల్డ్ గ్యాస్ థ్రస్టర్లలో ఇంధనాన్ని మండించాల్సిన అవసరం ఉండదు. అధిక పీడనంతో నిల్వ చేసిన వాయువును బయటకు విడుదల చేయడం ద్వారా థ్రస్ట్ను ఉత్పత్తి చేస్తారు. ప్రతిపాదిత రోడ్స్టర్లో ఈ వ్యవస్థను ఉపయోగించి ప్రత్యేక విన్యాసాలు చేయాలన్నది టెస్లా ఆలోచనగా కనిపిస్తోంది.
సెకనులోపే 60 మైళ్ల వేగం.. ఎంతవరకు సాధ్యం?
రోడ్స్టర్ సామర్థ్యాల గురించి టెస్లా వెల్లడించిన వివరాలు కూడా చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఈ కారు గంటకు 60 మైళ్ల వేగాన్ని సెకను కంటే తక్కువ సమయంలో అందుకోగలదని సంస్థ ప్రతినిధులు పేర్కొన్నారు. వేగవంతమైన ప్రయాణంతో పాటు థ్రస్టర్ల సాయంతో వాహనం కదలికను నియంత్రించడం, గాల్లో విన్యాసాలు చేయడం ఈ ప్రతిపాదిత సాంకేతికతలోని ముఖ్యమైన అంశాలు.
ఈ వ్యవస్థలో రెండు అల్ట్రా హై ప్రెజర్ ఎయిర్ ట్యాంకులు ఉంటాయని వివరించారు. ఒక్కో ట్యాంకులో సుమారు 250 కిలోల వాయువును నిల్వ చేసే ప్రతిపాదన ఉన్నట్లు సమాచారం. వీటికి అనుసంధానించిన నాజిళ్ల ద్వారా వాయువును విడుదల చేసి అవసరమైన థ్రస్ట్ను పొందవచ్చని చెబుతున్నారు. అయితే, ప్రదర్శనలో చూపించిన విన్యాసాలు, వేగానికి సంబంధించిన వాదనలు, ఈ సాంకేతికత పనితీరు ఉత్పత్తి వాహనంలోనూ అదే స్థాయిలో సాధ్యమవుతాయా అనే అంశాలపై ఇంకా స్పష్టత రావాల్సి ఉంది. నియంత్రిత పరిస్థితుల్లో ప్రదర్శించిన విన్యాసాలను సాధారణ రహదారులపై ప్రయాణించే సామర్థ్యంతో సమానంగా చూడలేం.
2028లో ఉత్పత్తి లక్ష్యం.. ఇంకా రావాల్సిన అనుమతులు
టెస్లా తదుపరి తరం రోడ్స్టర్ ప్రాజెక్ట్ కొత్తది కాదు. ఈ కారును తొలిసారిగా 2017 నవంబరులో ప్రకటించారు. అయితే, అప్పటి నుంచి ప్రాజెక్ట్ పలుమార్లు వాయిదా పడుతూ వచ్చింది. ఇప్పుడు రాకెట్ తరహా థ్రస్టర్లతో కూడిన ప్రత్యేక వెర్షన్పై చర్చ మొదలవడంతో ఈ కారు మళ్లీ వార్తల్లోకి వచ్చింది. 2028లో రోడ్స్టర్ ఉత్పత్తిని ప్రారంభించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు ఎలాన్ మస్క్ తెలిపారు. అయితే, కారు ధర ఎంత ఉంటుంది? మార్కెట్లోకి ఎప్పుడు అందుబాటులోకి వస్తుంది? అనే వివరాలను వెల్లడించలేదు.
అలాగే, సాధారణ రహదారులపై ఈ కారును నడిపేందుకు అవసరమైన అనుమతులు ఇంకా లభించలేదు. ఇందుకోసం భద్రతాపరమైన నిబంధనలు, సంబంధిత నియంత్రణ సంస్థల అనుమతులు అవసరమవుతాయి. కాబట్టి, ప్రదర్శనలో కనిపించిన సాంకేతికత వాణిజ్యపరంగా అందుబాటులోకి రావడానికి ఇంకా కొన్ని దశలు పూర్తికావాల్సి ఉంది.
నిజంగానే ఎగిరే కారు అందుబాటులోకి వస్తుందా?
ఎలాన్ మస్క్ షేర్ చేసిన వీడియోలో రోడ్స్టర్ గాల్లో విన్యాసం చేస్తున్న దృశ్యాలు ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచాయి. ఈ వీడియోను టెస్లా కూడా విడుదల చేసింది. ఎగిరే కార్లపై ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఆసక్తి పెరుగుతున్న సమయంలో రాకెట్ తరహా థ్రస్టర్లతో కూడిన రోడ్స్టర్ ప్రతిపాదన మరింత చర్చకు దారితీసింది.
అయితే, ఈ వాహనం గాల్లోకి ఎగరడం, పల్టీలు కొట్టడం, తిరిగి సురక్షితంగా దిగడం వంటి సామర్థ్యాలను వాస్తవ వినియోగంలో ఎంతవరకు ప్రదర్శించగలదో ఇంకా నిర్ధారణ కావాల్సి ఉంది. ప్రస్తుతం చూపించిన ప్రదర్శన ఆధారంగా అన్ని పరిస్థితుల్లోనూ కారు ఇదే విధంగా పనిచేస్తుందని చెప్పలేం.
2028 ఉత్పత్తి లక్ష్యం నెరవేరుతుందా? రాకెట్ తరహా థ్రస్టర్లతో కూడిన రోడ్స్టర్ను కస్టమర్లు కొనుగోలు చేయగలరా? సాధారణ రహదారులపై దీనికి అనుమతులు లభిస్తాయా? అనే ప్రశ్నలకు రానున్న రోజుల్లో స్పష్టత వచ్చే అవకాశం ఉంది. అప్పటివరకు టెస్లా ఈ ప్రయోగాన్ని ఆచరణలోకి ఎలా తీసుకొస్తుందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది.