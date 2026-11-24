Car Price: ఎక్స్-షోరూమ్ ధర, ఆన్-రోడ్ ధరల మధ్య తేడా ఏంటో తెలుసా.?
Car Price: కొత్త కారు కొనాలని అనుకునేవారికి కంపెనీ వెబ్సైట్లో ఒక ధర, షోరూమ్కి వెళ్లిన తర్వాత మరో ధర కనిపిస్తుంది. దీనికి ప్రధాన కారణం ఎక్స్-షోరూమ్ ధర, ఆన్-రోడ్ ధర మధ్య ఉండే వ్యత్యాసం. ఇంతకీ ఈ రెండింటి మధ్య తేడా ఏంటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర అంటే ఏమిటి.?
ఎక్స్-షోరూమ్ ధర (Ex-Showroom Price) అంటే కారు తయారీ సంస్థ నిర్ణయించిన ప్రాథమిక ధర. ఇందులో కారు తయారీ ఖర్చు, కంపెనీ మార్జిన్, డీలర్ లాభం, జీఎస్టీ, కాంపెన్సేషన్ సెస్ వంటి పన్నులు ఉంటాయి. అలాగే కొన్ని సందర్భాల్లో రవాణా, డెలివరీకి ముందు చేసే ఏర్పాట్ల ఖర్చులు కూడా ఇందులో కలిపి ఉంటాయి. కంపెనీలు తమ వెబ్సైట్లు, ప్రకటనలు, బ్రోచర్లలో సాధారణంగా ఈ ధరనే ప్రముఖంగా చూపిస్తాయి. అందుకే కొత్త కారు కొనాలనుకునేవారు మొదట ఈ ధరను చూసి తమ బడ్జెట్ను నిర్ణయించుకుంటారు. అయితే ఎక్స్-షోరూమ్ ధర చెల్లిస్తే కారు నేరుగా రోడ్డుపైకి తీసుకెళ్లవచ్చని అనుకోకూడదు. ఎందుకంటే వాహనాన్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేయించడం, ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవడం వంటి అదనపు ఖర్చులు ఉంటాయి. వీటన్నింటినీ కలిపితేనే ఆన్-రోడ్ ధర వస్తుంది.
ఆన్-రోడ్ ధర అంటే ఏమిటి.?
ఆన్-రోడ్ ధర (On-Road Price) అంటే కారును కొనుగోలు చేసి, అవసరమైన రిజిస్ట్రేషన్, బీమా ప్రక్రియలు పూర్తి చేసి రోడ్డుపై నడిపేందుకు చెల్లించాల్సిన మొత్తం. అంటే ఎక్స్-షోరూమ్ ధరకు అదనపు ఛార్జీలన్నీ కలిపితే వచ్చే ధరనే ఆన్-రోడ్ ధర అంటారు. ఇందులో ప్రధానంగా రోడ్డు పన్ను, ఆర్టీఓ రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీలు, ఇన్సూరెన్స్, టీసీఎస్ వంటి ఖర్చులు ఉంటాయి. వీటితో పాటు కొన్ని షోరూమ్లు హ్యాండ్లింగ్ ఛార్జీలు, అదనపు యాక్సెసరీలు, ఎక్స్టెండెడ్ వారంటీ వంటి వాటిని కూడా కలుపుతుంటాయి. ముఖ్యంగా ఆన్-రోడ్ ధర అన్ని ప్రాంతాల్లో ఒకేలా ఉండదు. మనం ఏ రాష్ట్రంలో కారును రిజిస్ట్రేషన్ చేయిస్తున్నాం, ఏ నగరంలో కొనుగోలు చేస్తున్నాం అనే అంశాలపై ధర ఆధారపడి ఉంటుంది. ఒక్కోసారి ఒకే మోడల్, ఒకే వేరియంట్ కారును రెండు రాష్ట్రాల్లో కొనుగోలు చేస్తే వేల రూపాయల నుంచి పదివేల రూపాయల వరకు ధరలో తేడా ఉండొచ్చు.
ఎక్స్-షోరూమ్, ఆన్-రోడ్ ధర మధ్య తేడాకు కారణాలేంటి.?
కారు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు ఎక్స్-షోరూమ్ ధరకు అదనంగా కొన్ని రకాల ఛార్జీలు చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అవే ఆన్-రోడ్ ధరను పెంచుతాయి.
రోడ్డు పన్ను (Road Tax): ఆన్-రోడ్ ధరలో ఎక్కువ భాగం రోడ్డు పన్ను రూపంలో ఉంటుంది. ప్రతి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ పన్నును వేర్వేరుగా నిర్ణయిస్తుంది. సాధారణంగా కారు ఎక్స్-షోరూమ్ ధర ఆధారంగా రోడ్డు పన్ను లెక్కిస్తారు. వాహనం ధర, ఇంధన రకం, ఇంజిన్ సామర్థ్యం ఆధారంగా కూడా పన్ను మారుతుంది. ఇది ప్రభుత్వానికి చెల్లించాల్సిన తప్పనిసరి పన్ను కాబట్టి దీనిపై బేరసారాలు చేయడానికి అవకాశం ఉండదు.
రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీలు: కారును ఆర్టీఓలో నమోదు చేయించడానికి అయ్యే ఖర్చులను రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జీలు అంటారు. ఇందులో రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు, స్మార్ట్ కార్డు ఛార్జీలు ఉంటాయి. లోన్ ద్వారా కారు కొనుగోలు చేస్తే ఆ వాహనంపై బ్యాంకుకు ఉన్న హక్కును నమోదు చేయడానికి హైపోథికేషన్ ఛార్జీలు కూడా ఉండవచ్చు. ఇవి కూడా ప్రభుత్వ నిబంధనల ప్రకారం నిర్ణయిస్తారు.
ఇన్సూరెన్స్ (Insurance): కారుకు థర్డ్ పార్టీ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకోవడం తప్పనిసరి. అయితే కారు ప్రమాదానికి గురైనప్పుడు మన వాహనానికి జరిగే నష్టాన్ని కూడా కవర్ చేసే కాంప్రహెన్సివ్ ఇన్సూరెన్స్ను చాలామంది తీసుకుంటారు. షోరూమ్లు సాధారణంగా తమకు అనుకూలమైన బీమా పాలసీని సూచిస్తుంటాయి. అయితే కొనుగోలుదారులు ఇతర బీమా కంపెనీల ధరలను పోల్చి చూసి తక్కువ ప్రీమియంతో మంచి కవరేజ్ ఇచ్చే పాలసీని ఎంచుకోవచ్చు. జీరో డిప్రిసియేషన్ వంటి అదనపు కవర్లు కూడా అవసరాన్ని బట్టి తీసుకోవచ్చు.
టీసీఎస్ (TCS): కారు ధర రూ.10 లక్షలకు మించి ఉంటే సాధారణంగా 1 శాతం ట్యాక్స్ కలెక్టెడ్ ఎట్ సోర్స్ (TCS) వసూలు చేస్తారు. ఆదాయపు పన్ను నిబంధనల ప్రకారం దీనిని చెల్లించాల్సి ఉంటుంది. అయితే ఇది పూర్తిగా నష్టపోయే డబ్బు కాదు. ఆదాయపు పన్ను రిటర్న్ దాఖలు చేసే సమయంలో నిబంధనలకు అనుగుణంగా మీ పన్ను బాధ్యతకు వ్యతిరేకంగా సర్దుబాటు చేసుకోవచ్చు లేదా రీఫండ్ పొందవచ్చు.
హ్యాండ్లింగ్, రవాణా ఛార్జీలు: కారును తయారీ కేంద్రం నుంచి షోరూమ్కు తీసుకురావడం, డెలివరీకి సిద్ధం చేయడం వంటి ఖర్చుల పేరుతో కొన్ని డీలర్షిప్లు హ్యాండ్లింగ్ ఛార్జీలు వసూలు చేస్తాయి. అయితే ఇవి ప్రభుత్వ పన్నుల మాదిరిగా తప్పనిసరిగా చెల్లించాల్సిన ఛార్జీలు కావు. వీటి గురించి డీలర్ను ప్రశ్నించి, తగ్గించుకునే అవకాశం ఉందో లేదో తెలుసుకోవచ్చు.
అదనపు సదుపాయాలు: ఎక్స్టెండెడ్ వారంటీ, పెయింట్ ప్రొటెక్షన్, ఫ్యాబ్రిక్ కోటింగ్, కార్ యాక్సెసరీస్ వంటి వాటిని కూడా కొన్నిసార్లు ఆన్-రోడ్ ధరలో కలుపుతారు. ఇవన్నీ తప్పనిసరి కాదు. మనకు అవసరం లేని వాటిని తిరస్కరించడం ద్వారా ఖర్చును తగ్గించుకోవచ్చు.
కారు ధరలో ఏయే ఛార్జీలను తగ్గించుకోవచ్చు.?
కారు కొనుగోలు చేసే సమయంలో అన్ని ఛార్జీలను తగ్గించుకోవడం సాధ్యం కాదు. రోడ్డు పన్ను, ప్రభుత్వ రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజులు, టీసీఎస్ వంటి వాటిని నిబంధనల ప్రకారం చెల్లించాల్సిందే. అయితే కొన్ని ఇతర ఖర్చుల విషయంలో కొనుగోలుదారులకు కొంత వెసులుబాటు ఉంటుంది. ముఖ్యంగా ఇన్సూరెన్స్ విషయంలో వివిధ కంపెనీల పాలసీలను పోల్చి చూసుకోవాలి. షోరూమ్ ఇచ్చిన పాలసీనే తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. మన అవసరాలకు తగిన కవరేజ్ ఉన్న తక్కువ ధర పాలసీని ఎంచుకోవచ్చు. అలాగే హ్యాండ్లింగ్ ఛార్జీల పేరుతో ఎంత వసూలు చేస్తున్నారో అడగాలి. వీటిని తగ్గించమని డీలర్తో మాట్లాడవచ్చు. కొన్ని సందర్భాల్లో డీలర్లు కస్టమర్లను ఆకర్షించడానికి ఈ ఛార్జీలపై రాయితీ ఇచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఎక్స్టెండెడ్ వారంటీ, పెయింట్ ప్రొటెక్షన్, యాక్సెసరీస్ వంటి అదనపు సదుపాయాలను తీసుకోవాలా వద్దా అనేది మనమే నిర్ణయించుకోవాలి. అవసరం లేని వాటిని ప్యాకేజీలో చేర్చకుండా చూసుకోవాలి. ఇలా చేస్తే కారు కొనుగోలు ఖర్చును కొంతవరకు తగ్గించుకోవచ్చు.
కారు కొనేముందు ఈ విషయాలు తప్పనిసరిగా చెక్ చేయండి
కారు కొనుగోలు చేసేటప్పుడు షోరూమ్ ఇచ్చిన ఆన్-రోడ్ ధరను చూసి వెంటనే చెల్లింపులు చేయకూడదు. అందులో ఏయే ఛార్జీలు ఉన్నాయో పూర్తిగా తెలుసుకోవాలి. రోడ్డు పన్ను, రిజిస్ట్రేషన్, ఇన్సూరెన్స్, టీసీఎస్, ఇతర ఛార్జీలను విడివిడిగా చూపించాలని డీలర్ను అడగండి. మొత్తం ధర మాత్రమే కాకుండా ప్రతి ఖర్చు వివరాలు తెలుసుకోండి.
షోరూమ్ ఇచ్చే బీమా ధరను ఇతర కంపెనీల పాలసీలతో పోల్చి చూడండి. తక్కువ ధరలో మంచి కవరేజ్ లభించే పాలసీని ఎంచుకోండి. ఎక్స్టెండెడ్ వారంటీ, యాక్సెసరీస్, పెయింట్ ప్రొటెక్షన్ వంటివి నిజంగా అవసరమా లేదా నిర్ణయించుకోండి. బ్యాంకు ఎక్స్-షోరూమ్ ధరపై లోన్ ఇస్తుందా? ఆన్-రోడ్ ధరపై ఇస్తుందా? అనే విషయం ముందుగానే తెలుసుకోండి. దీనివల్ల డౌన్ పేమెంట్, నెలవారీ ఈఎంఐ ఎంత ఉంటుందో స్పష్టత వస్తుంది. మీరు ఏ రాష్ట్రంలో, ఏ ఆర్టీఓ పరిధిలో కారును రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకుంటున్నారు? డెలివరీ ఎప్పుడు ఇస్తారు? వంటి వివరాలను ముందుగానే తెలుసుకోండి.